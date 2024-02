Lakers v NBA nečekaně vyhráli v Bostonu, Maxey nastřílel 51 bodů a vylepšil si osobní rekord

Basketbalisté Los Angeles Lakers nečekaně vyhráli v NBA na palubovce Bostonu 114:105, přestože postrádali obě své hlavní hvězdy LeBrona Jamese a Anthonyho Davise. Pro lídra soutěže Boston to byla teprve třetí domácí porážka v sezoně. Také Philadelphia uspěla bez klíčové opory Joela Embiida, kterého ale zastoupil Tyrese Maxey (23) a novým osobním rekordem 51 bodů zařídil výhru 127:124 nad Utahem.

Lakers v této sezoně podávají průměrné výkony a na hřištích soupeřů se jim příliš nedaří. Proto nikdo nečekal, že by mohli uspět v Bostonu. Zvláště když poprvé v sezoně nastoupili jak bez Davise, tak i bez Jamese, kteří kvůli zraněním sledovali zápas jen z lavičky.

Jejich spoluhráči trefili 19 trojek a vedli většinu zápasu až o 16 bodů. Austin Reaves dal 7 trojek a 32 bodů. D’Angelo Russell měl 16 bodů a 14 asistencí, Jaxson Hayes přidal 16 bodů a 10 doskoků. "Všichni jsme talentovaní hráči a teď byla ideální příležitost to ukázat. Před zápasem jsme si řekli, že do toho dáme všechno bez ohledu na výsledek. A dopadlo to takhle. Nebylo v tom nic speciálního. Dobře jsme bránili, nefaulovali a bojovali jsme. Přesně v tomhle musíme pokračovat, až se LeBron s Anthonym vrátí," řekl Reaves.

Maxey si 51 body vytvořil nový osobní rekord v NBA, když o bod překonal své listopadové maximum. Důležité body trefil i v závěru, v němž domácí Jazz až do posledních vteřin sahali po výhře.

Právě Maxey trefil sto vteřin před koncem klíčovou trojku, která pro Philadelphii srovnala skóre. Následně další trojku přidal Pat Beverley a výhru pečetil čtyři vteřiny před koncem opět Maxey. Sixers už pak výhru uhájili.

Už devátou výhru za sebou zaznamenal New York, který doma zdolal Indianu 109:105. Hlavní zásluhu na tom měl Jalen Brunson, který dal 40 bodů. New York je ve Východní konferenci na třetím místě. Knicks si pomohli i 60 doskoky, z nichž 19 včetně osmi v útoku zapsal Isaiah Hartenstein. Precious Achiuwa přidal 16 doskoků a rovněž osm v útoku. Celkem dali Knicks 25 bodů z druhých šancí.

