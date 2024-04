LeBron James se blýskl 40 body a připustil blížící se konec v NBA: Moc času už mi nezbývá

Nejlepší střelec v historii NBA LeBron James (39) připustil, že se blíží konec jeho basketbalové kariéry. Hvězda Los Angeles Lakers to uvedla po nedělním utkání na hřišti Brooklynu, v němž 40 body přispěla k vítězství hostů 116:104. Po 39. narozeninách pokořil James tuto hranici podruhé, což se před ním povedlo jen další legendě Michaelu Jordanovi, který to dokázal třikrát. Jordan ukončil kariéru ve 40 letech.

"Moc dlouho už hrát nebudu. Dalších jednadvacet let to nebude, to je jisté. Nevím, kdy ten konec přijde, ale moc času už mi nezbývá," řekl novinářům James, jemuž v Lakers po sezoně vyprší dvouletá smlouva na 97 milionů dolarů s hráčskou opcí na příští ročník.

Podle spekulací médií nejspíš bude pokračovat. V minulosti čtyřnásobný šampion NBA a dvojnásobný olympijský vítěz uvedl, že by rád odehrál poslední sezonu v jednom týmu se svým synem. Devatenáctiletý Bronny může jít na draft letos, o tři roky mladšího Bryce by si mohl některý z klubů vybrat nejdříve v roce 2026.

Ve svém 1485. utkání v kariéře si James devíti trojkami z deseti pokusů vyrovnal osobní rekord. "S tím se dá těžko něco dělat," komentoval jeho bilanci při střelbě z dálky Cam Thomas, jenž byl s 30 body nejlepším střelcem Brooklynu.

James má v této sezoně úspěšnost ve střelbě za tři body 41,6 procenta, nejlepší v kariéře. S věkem čtyřnásobný nejužitečnější hráč ligy přizpůsobil svoji hru, která už není tak fyzická.

"Nemusím se opírat o trojky, protože toho umím dost. Dokážu skórovat kdekoli, jakmile přejdu polovinu hřiště. Ale je třeba se posouvat a pracovat na věcech, které se v lize mění. A tahle soutěž je hodně o trojkách," prohlásil James. "Nepatřím k těm, co vystřelí 15 trojek za zápas. Ale chci mít respekt a týmy se mnou při hře zvenku musí počítat."

