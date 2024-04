Basketbalová NBA po čase opět ožívá velkým českým příběhem. Kariéra třiadvacetiletého hráče Atlanty Víta Krejčího rozhodně neprobíhá bez komplikací, je lemována řadou zranění, ale také jeho odhodláním a obrovskou vírou v to, že může v nejlepší lize světa uspět. Momentálně patří Krejčí do základní sestavy Atlanty a v průměru hraje přes 25 minut na zápas. Příběh aktuálně jediného Čecha v NBA se všemi důležitými zákulisními podrobnostmi jsme v dnešním vydání probrali s šéfem digitálního obsahu Livesportu a basketbalovým expertem Alanem Zárubou.

Krejčí prožívá skvělé období. V dresu Atlanty Hawks nastupuje v posledních zápasech v základní sestavě, hraje v průměru přes 25 minut a trenér Quin Snyder ho využívá na bránění největších hvězd soupeře. Minulý týden si při báječném obratu Atlanty proti Bostonu Celtics vyrovnal své bodové maximum v NBA, když zakončil zápas s 16 body na kontě.

"Víťa hraje o smlouvu a o další budoucnost v NBA. Pokud půjde vše podle plánu a Atlanta se dostane do play off, tak si myslím, že by měla přijít od klubu nabídka na prodloužení smlouvy. On sám chce zůstat v Atlantě a při jeho mentálním nastavení a přemýšlení o sobě, tak si myslím, že udělá všechno pro to, aby se mu to povedlo. Ještě o něm hodně uslyšíme a já věřím, že to bude nejúspěšnější Čech v NBA," říká Alan Záruba.

Livesport Daily #226: Krejčího comeback? Věřím, že bude nejlepší z Čechů v NBA, říká Alan Záruba Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Poslední turbulentní rok Víta Krejčího.

Aktuální formu Atlanty a Krejčího směrem k blížícímu se play off.

Kouzlo NBA.

