Milwaukee si opět nevědělo rady s Indianou, Utah nastřílel Detroitu v NBA 154 bodů

Basketbalisté Indiany zvítězili v NBA nad Milwaukee 142:130 a třetí nejlepší tým soutěže porazili už počtvrté z pěti vzájemných utkání v sezoně. V dalších ofenzivně laděných zápasech Atlanta zdolala Oklahoma City 141:138 a Utah vyhrál nad Detroitem 154:148 po prodloužení.

Indiana si k vítězství pomohla především výbornou třetí čtvrtinou, kterou ovládla 47:29. Tým táhl zejména Tyrese Haliburton, jenž nasbíral 31 bodů a 12 asistencí. Pacers uspěli popáté v řadě.

"Jako mladý tým chceme být pokaždé, když hrajeme se silnými soupeři, co nejlépe připraveni. Stejně ale musíme hrát i proti ostatním, nejen s Bucks," řekl Haliburton.

Milwaukee prohrálo se stejným soupeřem dva dny poté, co přišlo o 15 zápasů dlouhou domácí neporazitelnost. Nepomohlo ani 26 bodů, 11 doskoků a osm asistencí Giannise Antetokounmpa či 23 bodů Damiana Lillarda. Milwaukee je ve Východní konferenci druhé s bilancí 24-10 a Indiana šestá (19-14).

Ačkoli Atlanta proti Oklahoma City vedla až o 21 bodů, nakonec byla ráda za těsnou výhru. V poslední sekundě Isaiah Joe minul trojku, jež mohla znamenat vyrovnání. První porážku Thunder po pěti zápasech řídil Jalen Johnson s 28 body, Trae Young přidal 24 bodů a 11 asistencí.

Pro dvaadvacetiletého Johnsona to bylo nové kariérní maximum, a to jen pět dní poté, co nastřílel 24 bodů Washingtonu. "Takových večerů bude mít ještě daleko víc," chválil spoluhráče Young.

Oklahoma City nepomohlo 33 bodů, 13 doskočených míčů a osm asistencí Shaie Gilgeous-Alexandera nebo 21 bodů Jalena Williamse. "Sice to nebyl náš nejlepší večer, ale jsem rád, že jsme se dokázali vrátit do zápasu. Příště nesmíme nechat soupeře diktovat tempo," řekl trenér Mark Daigneault.

Utah nasměrovala k výhře nad Detroitem trojka Jordana Clarksona necelé dvě minuty před koncem prodloužení, která dala Jazz vedení 149:142. Pistons prohráli už 30. utkání z posledních 31 v této sezoně.

Clarkson, který v předchozím zápase nasbíral jako první hráč Utahu od roku 2008 triple double, byl i tentokrát lídrem týmu s 36 body. Lauri Markkanen jich přidal 31 a Collin Sexton 25. Detroitu nestačilo 36 bodů včetně osmi trojek Bojana Bogdanoviče, 31 bodů a 12 asistencí Cadea Cunninghama či 27 bodů Aleca Burkse.

Luka Dončič přispěl 41 body k vítězství Dallasu nad Portlandem 126:97. Kyrie Irving přidal 29 bodů a devět doskoků.

Los Angeles Clippers zvítězili 131:122 na hřišti oslabeného Phoenixu, kterému chyběl Kevin Durant. S 33 body zářil Paul George, 30 jich přidal Kawhi Leonard, poražený tým vedl s 35 body Devin Booker. Los Angeles Lakers doma podlehli Miami 96:110 navzdory 29 bodům a 17 doskokům Anthonyho Davise.