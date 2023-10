Obhájce titulu z Denveru v NBA dál vítězí, Fox pomohl 37 body Sacramentu zdolat Lakers

Basketbalisté Denveru v úvodu nové sezony NBA potvrzují roli obhájce titulu a zatím nenašli přemožitele. Třetí výhru za sebou získali v Oklahoma City, kde přehráli Thunder 128:95. Nikola Jokič je k tomu nasměroval 28 body a 14 doskoky. Střelcem dne byl De'Aaron Fox, který 37 body pomohl Sacramentu k výhře 132:127 nad Los Angeles Lakers po prodloužení.

Ačkoli má Oklahoma City mladé a talentované hráče, Denver jim ukázal, že je před nimi ještě hodně práce k tomu dostat se mezi elitu. Nuggets už v první čtvrtině získali dvouciferné vedení a to postupně navyšovali až na 35 bodů.

"Jsou to obhájci titulu a ten nezískali náhodou. Hrají správně na obou stranách hřiště a jsou opravdu dobrým basketbalovým týmem. Mi nebyli dostatečně dobří, abychom jim konkurovali," připustil Shai Gilgeous-Alexander, který nepotvrdil roli hlavní hvězdy Thunder a jednoho z nejlepších střelců současné NBA. V útoku se trápil, trefil jen 2 ze 16 střel a dal 7 bodů. Chet Holmgren dal 19 bodů.

To Denver předváděl hezký kolektivní basketbal se 34 asistencemi a hned 60 procentní úspěšností v zakončení. "Stále jsou odehrány teprve tři zápasy, ale z toho, co jsem zatím viděl, tak máme tým, který má na to, aby získal další titul," řekl trenér Denveru Michael Malone, který ocenil zejména týmovou obranu.

Právě obrana se nedařila Milwaukee Bucks a jeden z favoritů tak doma překvapivě prohrál s Atlantou 110:127. Hawks v zápase ani jednou neprohrávali a naopak vedli až o 31 bodů. A to i díky tomu, že hned osm jejich hráčů dosáhlo na dvouciferný počet bodů. Nejvíce dal Trae Young 20 bodů a 11 asistencí. "Hrajeme kolektivně a nesobecky, protože víme, že máme hodně kluků, kteří dokáží dostat míč do koše," řekl trenér Atlanty Quin Snyder.

To na straně Bucks se trápila nová velká posila Damian Lillard, který dal pouze 6 bodů. Giannis Antetokounmpo měl 26 bodů. "Musíme si lépe poradit s tím, když soupeř Lillarda zdvojuje. Není možné, abychom z toho měli 24 ztrát. Naopak to musíme využívat jako výhodu a trestat soupeře za to, že na něj vypomáhá," ví trenér Bucks Adrian Griffin, na čem je třeba pracovat.

Sacramento táhl k výhře nad Lakers Fox, ale v prodloužení o zastínil Malik Monk, který v nastavené pětiminutovce dal 11 ze svých 22 bodů a nahrál na vítěznou trojku Kevinu Huerterovi 32 vteřin před koncem. Kings tak pokazili LeBronovi Jamesovi dvacetileté výročí od jeho debutu v NBA právě v Sacramentu.

Osmatřicetiletý James, který v NBA debutoval 29. října 2003, dělal pro výhru, co mohl. Nasbíral 27 bodů, 15 doskoků a 8 asistencí a táhl tým společně s Anthony Davisem, který měl 30 bodů. Patnáct vteřin před koncem James vyrovnal a poslal zápas do prodloužení. V něm přidal sedm bodů. Ale proti byl Monk, který prodloužení ovládl.

První pořádně hořkou pilulku v kariéře v NBA musel spolknout hvězdný Francouz Victor Wembanyama. Jedničku draftu a jeho San Antonio totiž pořádně vyškolili Los Angeles Clippers, kteří uzamkli obranu a přehráli Spurs 123:83. Wembanyama se dostal k 11 bodům, nikdo jiný z týmu nedal více než 14 bodů.

Clippers měli hned sedm dvouciferných střelců v čele s 21 body Kawhiho Leonarda. Golden State Warriors zvítězili 106:95 nad Houstonem, Stephen Curry k tomu přispěl 24 body. Philadelphia pak přehrála Portland 126:98. Joel Embiid dal za vítěze 35 bodů a 15 doskoků.

Další výsledky NBA