Campbell Wright k přesné mušce přidal solidní běh a zvítězil s náskokem minuty a 20,1 sekundy před Němcem Justusem Strelowem, který jednou chyboval. Dosud bylo jeho maximem v SP druhé místo ze závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě, z něhož se radoval v minulé sezoně. Na MS 2025 v Lenzerheide získal stříbrné medaile ve sprintu a ve stíhačce.
Z favorizovaných Norů dnes dopadl nejlépe Vetle Sjaastad Christiansen, jenž se díky rychlému běhu prosadil se dvěma chybami na třetí místo. Na trati byl nejrychlejší jeho krajan Johan-Olav Botn, ale olympijský vítěz z Anterselvy doplatil zejména na tři chyby na úvodní střelecké položce. Pak minul ještě jednou na té závěrečné a obsadil 16. příčku.
Do nejlepší desítky se nedostal ani obhájce velkého i malého křišťálového glóbu Éric Perrot. Pětadvacetiletý Francouz minul třikrát a zařadil se na jedenácté místo.
Nejzkušenější člen českého týmu Michal Krčmář si poradil s položkami vleže, ale ve stoje udělal celkem tři chyby. Především dvě trestné minuty z poslední položky ho srazily až do čtvrté desítky. Nakonec se mu nevyplatila opatrná střelba, v níž byl takřka nejpomalejší ze všech.
"Nebylo to dneska jednoduché. Na druhou ležku jsem cvakal, tam se mi to povedlo ustát. Mrzí mě ta poslední rána v závodě, tam jsem z toho odjel, to jde za mnou. Taktika mi ke konci nevyšla, tam jsem to zhatil tou dvojkou. Jinak bych řekl, že ten vstup byl takový rozpačitý," uvedl.
Na trati byl z českých reprezentantů nejrychlejší vítěz obou kontrolních závodů Vítězslav Hornig, který na Botna ztratil více než dvě minuty a měl 26. běžecký čas. Přidal k tomu však pět trestných minut, takže nebodoval. "Nedokázal jsem se vleže poprat s větrem. I ve stoje to bylo trefitelné," litoval nejlepší Čech minulé sezony po 51. místě. Z reprezentačních kolegů se před něj vedle Krčmáře dostali ještě Jonáš Mareček (41.) a Mikuláš Karlík (43.). Tomáš Mikyska s pěti chybami obsadil 70. místo.
Světový pohár v Kontiolahti bude pokračovat v pátek od 16:15 SEČ vytrvalostním závodem žen.