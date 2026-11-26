Termín utkání
Semifinále Davis Cupu mezi Českem a Itálií vypukne v pátek 27. listopadu v 16:00 našeho času. Hraje se na tvrdém povrchu v hale v italské Boloni.
Kde sledovat živě
Zápas nabídne televizní stanice ČT sport. Diváci mohou využít také live streamy sázkových kanceláří.
Formát
Každý zápas se hraje na dva vítězné body. V případě vyrovnaného stavu 1:1 po dvouhrách dojde na rozhodující čtyřhru, která se stejně jako dvouhra hraje klasicky na dva vítězné sety bez super tie-breaku.
Nominace jednotlivých týmů
Česko (Tomáš Berdych)
Jiří Lehečka (14. ve dvouhře / 360. ve čtyřhře)
Jakub Menšík (15./584.)
Tomáš Macháč (59./242.)
Patrik Rikl (-/36.)
Adam Pavlásek (-/41.)
Itálie (Filippo Volandri)
Flavio Cobolli (7./362.)
Luciano Darderi (21./192.)
Lorenzo Musetti (27./214.)
Matteo Berrettini (43./578.)
Andrea Vavassori (594./10.)
Kdo nastoupí?
Šance na postup jsou takřka vyrovnané a Česko je jen velmi mírným kurzovým favoritem. Zatímco Itálie ovládla poslední tři ročníky, Češi budou usilovat o první finále od roku 2013, kdy získali včetně období Československa celkově třetí a zároveň poslední titul. V semifinále je Česko poprvé od roku 2014 a premiérově v novém formátu.
Česko dovedli do semifinále letošní edice Tomáš Macháč po vítězství nad Liamem Draxlem a Jiří Lehečka díky skalpu Félixe Augera-Aliassimeho v utkání s Kanadou. Italové měli překvapivé potíže s Jižní Koreou a po šokující porážce Flavia Cobolliho potřebovali rozhodující čtyřhru, kterou vyhráli Matteo Berrettini s Andreou Vavassorim ve dvou tie-breacích.
Dá se očekávat, že na kurt znovu půjde Lehečka. Aktuálně nejlepší český tenista v žebříčku ATP je v Davis Cupu velmi spolehlivý a byl v září hlavním strůjcem vítězství nad USA ve finále kvalifikace v pražské O2 areně. Kapitán Tomáš Berdych překvapil v úterý volbou Macháče, který na pozici týmové dvojky nahradil Jakuba Menšíka, jenž se v posledních týdnech zotavoval z otřesu mozku.
Zda půjde na kurt opět Macháč, jenž kapitána přesvědčil už v trénincích a má obecně skvělé výsledky na halových betonech, se dozvíme nejpozději hodinu před startem utkání. Italský kapitán Filippo Volandri zřejmě pošle do hry Musettiho a bude rozmýšlet nad Cobollim, který v úvodním zápase rozhodně nepřesvědčil a překvapivě padl se Soonwoo Kwonem.
Pokud dojde na papírové předpoklady, utkají se buď Macháč, nebo Menšík s Musettim a Lehečka s Cobollim. Do případné rozhodující čtyřhry mohou oba kapitáni kombinovat. Berdych má k dispozici sehrané deblové specialisty Adama Pavláska s Patrikem Riklem. Volandri má jen jednoho specialistu na čtyřhru, a to Vavassoriho.
Vzájemné zápasy
Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1. Oba předchozí zápasy se uskutečnily ve starém formátu a v prvním kole světové skupiny. Naposledy se z vítězství radovali čeští tenisté.
Ostrava 2012, první kolo: Česko – Itálie 4:1
Neapol 1995, první kolo: Česko – Itálie 1:4