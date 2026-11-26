Vedli jste 2:0 nad Alkmaarem, vše vypadalo skvěle... Nepřipadal jste si trochu jako ze sna?
"Já bych se přiznal, že takový sen jsem v životě neměl, takže těžko říct. Samozřejmě začátek byl krásný. Celá první půle vycházela vesměs podle představ, ale bohužel teď mám pocit, že jsem spíš smutný."
Můžete pojmenovat, co se stalo ve druhém poločase?
"Za mě jsme se dostali až příliš do hlubokého bloku. Alkmaar dobře vystřídal a jeho hráči nám dělali velké problémy. Nechtěl jsem, aby náš tým takhle zalezl, ale kvalita soupeře byla ve druhém poločase na jeho straně. Má skvělou strukturu a dobrou kvalitu na míči, díky čemuž nás dostal pod tlak."
Čím si to vysvětlujete?
"I přesto si myslím, že jsme ten zápas měli mít pod kontrolou. Kdybychom proměnili šanci za stavu 2:1, kdy šel Mercado sám na branku, a následně tam byla ještě tyč, mohl se zápas vyvíjet úplně jinak. Alkmaar ale ve druhém poločase ukázal, že je skvělým týmem na míči. Svou strukturou a kvalitou v kombinaci nás dostal do úzkých."
Bylo to spíš kvalitou soupeře, nebo také situací, ve které se tým momentálně nachází?
"Myslím si, že vždycky hrají roli oba faktory. Kvalita soupeře byla určitě na vysoké úrovni. Na klucích jsem ale viděl, že když jsme dostali gól na 2:1, trochu sklopili hlavu. Snažil jsem se jim pomoct, protože vím, že jsou v nelehké psychické situaci. Otřáslo to s týmem víc, než jsem si přál. Kvalita soupeře byla každopádně velice dobrá."
Zatímco Alkmaar si pomohl střídáními a poslal na hřiště tři hráče, kteří zápas otočili, vy jste se také snažil reagovat, ale vaše střídání podle všeho průběh utkání příliš nezměnila. Jak je hodnotíte?
"Samozřejmě jsem se každým střídáním snažil týmu pomoct. Chtěl jsem dostat na hřiště čerstvá křídla, která by nám pomohla v defenzivní fázi. Jonatana Brunese jsem nechtěl střídat, ale sám si o to řekl, takže jsem musel reagovat trochu narychlo. Každý trenér chce střídáním týmu pomoct a mrzí mě, že se to dnes nepodařilo."
Co se stalo Brunesovi?
"Brunes jen ukazoval směrem k lavičce, že potřebuje vystřídat. Přesný zdravotní důvod ještě neznám. Nevím, jestli už nemohl, nebo jestli ho něco trápilo. To jsem zatím nezjistil."
Když se člověk podíval na hráče, které jste měl na lavičce k dispozici, možná tam dlouhodobě chybí nějaký motor, soubojový typ, který by přišel hru trochu rozbít. Souhlasíte s tím?
"Určitě by se hodil. To je jasné, ale nevím... Je to pro mě těžká otázka. Snažil jsem se vybrat nejlepší hráče, kteří mohli přijít na hřiště a týmu pomoct. Nevím, jestli by některý jiný hráč dokázal ráz utkání změnit tak radikálně, abychom začali hrát na soupeřově polovině. Každé střídání samozřejmě mělo nějaký smysl, ale možná nám na určitých postech chyběla větší kvalita."
Vím, že jste do této situace byl trochu hozený do vody, ale když jste se potom rozhlédl kolem sebe a viděl poloprázdný stadion, reakce fanoušků nebo neděkování po zápase, vidíte nějakou cestu ven?
"Asi se budu opakovat v tom, co jsem říkal ve středu. Myslím si, že dostat fanoušky zpět na stadiony je na nás. Musíme začít hrát lépe a vyhrávat. Raději bych tady viděl celý stadion plný, aby s námi fanoušci po zápase skandovali, a ne pískali. Myslím si ale, že tohle musíme změnit my. Začít u sebe, pracovat a věřit tomu, že se výsledky dostaví."
V obou poločasech jste začal s prohozenými křídly. Hráči nehráli přes nohu, ale po noze. Byl to záměr a co jste si od toho slibovali?
"Ano, samozřejmě to byl záměr. Chtěli jsme soupeře trochu překvapit a v úvodu utkání jsme chtěli hodně hrát za jeho obranu. Věřil jsem, že když hráči budou nastupovat po noze, budou moci více navádět míč do středu. Myslím si, že první gól padl právě po situaci, kdy si to Mercado vzal po své silnější noze a skvěle našel Jonyho. Sliboval jsem si od toho větší přímočarost. Chtěli jsme využívat jejich náběhy a rychlost za obranu."
Změnilo se něco na tom, že povedete tým také proti Zlínu? Zbývají už jen tři dny. Jaký je nyní plán?
"To úplně není otázka na mě. Dohoda byla, že povedu zápas s Alkmaarem. Co se bude dít dál, to nevím."
O síle a mentalitě týmu se často mluví v souvislosti s kritickými situacemi. Na trénincích to možná nebylo tolik vidět, ale co jste o mužstvu poznal dnes?
"Myslím si, že nálada byla docela dobrá. Nemám pocit, že by byl tým pod nějakou dekou a že by to bylo vidět na tréninku. Parta je za mě skvělá. Jsou to výborní fotbalisté a teď potřebují trochu získat sebevědomí prostřednictvím výkonů v zápasech. Věřím, že když se jejich výkony zlepší, poroste celý tým a zlepší se také nálada v kabině i na tribunách."
Co jste hráčům po utkání v kabině řekl?
"V kabině jsem především poděkoval za první poločas. Vážím si toho, jak kluci pracovali a že jsme měli možnost utkání rozhodnout. Kdybychom proměnili šanci na 3:1, možná bychom teď v kabině jásali. Bohužel jsme ale dostali čtyři góly, což je neakceptovatelné. Když dostanete čtyři góly, nemůžete zápas vyhrát. Nabádal jsem hráče k tomu, že musíme dál pracovat. Nikdo jiný nám s tím v podstatě nepomůže. Je to jen na nás. Další zápas už nás čeká v neděli a musíme se na něj co nejlépe připravit."