Italská reprezentace musela o postup mezi nejlepší čtyři týmy bojovat až do závěrečné čtyřhry. Flavio Cobolli totiž překvapivě podlehl jihokorejskému Soonwoo Kwonovi a po jeho porážce bylo na Matteovi Berrettinim s Andreou Vavassorim, aby rozhodli o osudu celého čtvrtfinále. To se jim po dramatickém deblu podařilo a Italové se nyní mohou připravovat na souboj s Českem.
Kapitán Volandri po náročném programu příliš neslavil. Uvědomoval si, že na odpočinek není mnoho času a jeho svěřence čeká už v pátek další těžká překážka. Na tiskové konferenci zároveň prozradil, že ho zaskočilo rozhodnutí českého kapitána Berdycha ohledně nominace do dvouhry.
"Očekával jsem, že uvidím hrát Menšíka, ale nakonec nastoupil Macháč," přiznal Volandri v rozhovoru na kurtu i na tiskové konferenci. Zároveň zdůraznil, že Davis Cup je týmovou soutěží, ve které se může sestava měnit podle aktuálních potřeb. Italové se proto musí připravit na všechny varianty.
Právě stav Menšíka je pro Italy velkou neznámou. Český tenista se na svém posledním turnaji ve Vídni zranil při pádu a prodělal otřes mozku. Následně odpočíval a měsíc nenastoupil k žádnému utkání. Naopak Macháč měl šanci si po delší době vyzkoušet atmosféru týmové soutěže. Téměř jisté je, že proti domácím v roli jedničky nastoupí Jiří Lehečka, který v Boloni potvrdil, že v národních barvách hraje svůj nejlepší tenis.
Páteční semifinálový souboj Davisova poháru tak slibuje zajímavou konfrontaci nejen mezi hráči na kurtu, ale také po taktické stránce. Berdych svým rozhodnutím už nyní ukázal, že Italové nemohou automaticky počítat s očekávaným složením české sestavy. I Volandri má zároveň hned několik možností, jak svůj tým proti Česku poskládá.