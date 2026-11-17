WTA 125 COLINA (Chile), antuka
Dvouhra, 1. kolo:
21:00 | Samson (2-ČR) – Papamichailová (Řec.)
ATP CHALLENGER 125 HELSINKY (Finsko), tv. povrch / hala
Dvouhra, 1. kolo:
14:00 | Svrčina (4-ČR) – Borg (Švéd.)
Čtyřhra, osmifinále:
17:00 | Paul/Vocel (3-Švýc./ČR) – E. Vasa/I. Vasa (Fin.)
ATP CHALLENGER 125 MÉTY (Francie), tv. povrch / hala
Dvouhra - 1. kolo:
14:00 | Mrva (ČR) – Jacquet (2-Fr.)
15:30 | Forejtek (ČR) – Herbert (Fr.)
Čtyřhra, osmifinále:
15:30 | F. Duda/Kalender (ČR/Chorv.) – Cervantes/P. Martínez (Šp.)
ATP CHALLENGER 75 DRUMMONDVILLE (Kanada), tv. povrch / hala
Dvouhra, 1. kolo:
středa 00:30 | Bartoň (ČR) – Galarneau (7-Kan.)
ATP CHALLENGER 75 KÓBE (Japonsko), tv. povrch / hala
Čtyřhra, osmifinále:
08:30 | Bittoun Kouzmine/Poljak (Fr./ČR) – C. Hsieh/K. Smith (Tchaj-wan/USA)
ATP CHALLENGER 75 MONTEVIDEO (Uruguay), antuka
Dvouhra, 1. kolo:
22:00 | Kolář (ČR) – Aboian (Arg.)
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Dvouhra, 1. kolo:
14:30 | A. Kovačková (ČR) – Kulikovová (Fin.)
Čtyřhra, osmifinále:
16:00 | Kučmová/Laboutková (2-ČR) – Barháčová/Farkašová (SR)
16:00 | Šinikovová/Suchá (Bulh./ČR) – Soboljevová/Šupová (Ukr./SR)
Dvouhra, finále kvalifikace:
10:00 | Žoldáková (4-ČR) – Gimbrereová (14-Niz.)
11:30 | Laboutková (5-ČR) – Kučmová (15-ČR)
13:00 | Sedláčková (ČR) – Garcíaová-Pérezová (Šp.)
ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka
Čtyřhra, osmifinále:
12:30 | Cortezová/Štruplová (Šp./ČR) – Allenová/Bayerlová (2-Brit./ČR)
ITF W35 ORLANDO (USA), antuka
Dvouhra, finále kvalifikace:
15:00 | Pulchartová (11-ČR) – Fetecauová (3-Rum.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Čtyřhra, osmifinále:
14:00 | Hagemanová/Krejčová (2-Niz./ČR) – Bruneová/Djafariová (Něm.)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Čtyřhra, osmifinále:
13:30 | Charvátová/Harajdová (ČR) – Starkovová/Suslovová (-)
ITF W15 PAŘÍŽ (Francie), tv. povrch / hala
Dvouhra, 1. kolo:
13:00 | E. Slavíková (ČR) – Komanová (Fr.)
ITF M15 ANTALYA (Turecko), antuka
Dvouhra, 1. kolo:
10:30 | Baum (ČR) – Fiorentini (It.)
ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Čtyřhra, osmifinále:
13:30 | D. Blažka/Gengel (ČR) – Ivanov/Kunicyn (-)
13:30 | Hrazdil/Lánik (2-ČR/SR) – Alfano/Garbero (It.)
Dvouhra, finále kvalifikace:
09:00 | Hrazdil (2-ČR) – Dráb (12-SR)
10:30 | D. Blažka (ČR) – Alkotop (Jor.)
Pozn.: České časy začátků jednotlivých zápasů jsou pouze orientační, kompletní přehled na tenisportal.cz.