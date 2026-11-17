Alcaraz má aktuálně bezpochyby nejlepší formu ze všech osmi účastníků Turnaje mistrů v Turíně. Proti Tiafoeovi podal mimořádně přesvědčivý výkon. Výborně se pohyboval, dokázal vracet prakticky všechny soupeřovy údery a Američanovi nedovolil najít potřebný rytmus. V úvodním zápase skupiny Ivana Lendla ztratil jen čtyři gamy a po 69 minutách slavil vítězství.
"Cítil jsem se dobře ve všech aspektech hry. Mentálně jsem se cítil lépe než soupeř, díky čemuž všechno plynulo mnohem přirozeněji. Když dokážu vracet každé podání a soupeři nedovolím dostat se do hry, všechno je mnohem jednodušší," vysvětlil Španěl, který si pochvaloval především svůj servis a return.
Alcaraz přiznal, že se v této fázi sezony ještě nikdy necítil lépe. Na Turnaj mistrů totiž přijel po triumfech na pětistovce ve Vídni a na Masters v Paříži a prodloužil svou neporazitelnost už na deset zápasů. "Do Turína jsem přijel s energií, ambicemi a obrovskou chutí. Chci ještě víc," prohlásil.
Před jeho startem na turnaji se však rozšířily spekulace ohledně jeho zdravotního stavu. Na úvodní tréninky totiž nastoupil s ortézou. "Viděl jste, jak se dobře pohybuji?" reagoval na otázku jednoho z novinářů. "Koleno mě vůbec nebolí. Každý den ho kontrolujeme s fyzioterapeutem a přijímáme preventivní opatření, abychom zajistili, že všechno zůstane v pořádku," uvedl.
Nejvýraznější vzkaz si ovšem schoval pro své budoucí soupeře. Po dominantním představení proti Tiafoeovi totiž naznačil, že podobné výkony mají konkurenci přimět k ještě lepším tenisovým výkonům. "Ať si začnou uvědomovat, že pokud mě chtějí porazit, budou muset zvýšit svou úroveň," prohlásil sebevědomě. Jeho dalším soupeřem bude ve středu šampion Turnaje mistrů z roku 2020 Daniil Medveděv a skupinovou část zakončí v pátek proti domácímu debutantovi Flaviu Cobollimu.
Španěl tak vyslal jasný signál, že do Turína nepřijel pouze odehrát poslední turnaj sezony. Po skvělém vstupu a s pocitem, že je fyzicky i herně ve výborné kondici, míří za dalším velkým triumfem. Loni zde padl až v samotném finále se svým největším rivalem Jannikem Sinnerem. Hvězdný Ital letos kvůli zranění nepřijel a Alcaraz tak cítí velkou šanci na zisk titulu.