Hlavní události
16:01 – Dalibor Svrčina nastupoval k utkání prvního kola na větším challengeru v Helsinkách jako obrovský favorit, ale na kurtu strávil dvě hodiny a potřeboval všechny tři sety. Český tenista nakonec zdolal syna jedné z největších tenisových legend 7:5, 4:6, 6:3 a po vítězství nad hráčem šesté stovky žebříčku Leem Borgem postoupil do osmifinále. V něm narazí na Stefana Travagliu.
09:05 – Alexander Zverev převzal na slavnostním ceremoniálu v Turíně trofej pro světovou jedničku na konci sezony. Při této příležitosti přiznal, že si před začátkem roku vůbec nedokázal představit, jak výjimečný rok ho čeká. Splnil si hned několik velkých snů, vybojoval dva grandslamové tituly a poprvé v kariéře zakončil sezonu na samotném vrcholu světového žebříčku. Umlčel tak řadu kritiků a po letech zklamání, bolestivých porážek a promarněných příležitostí se dočkal zasloužené odměny.
Další zprávy
22:45 – Alexander Zverev je na Turnaji mistrů ve skvělé formě. První hráč světa v Turíně zvládl i druhý zápas bez ztráty setu, když přehrál v repríze finále US Open oblíbeného soupeře Bena Sheltona 6:2, 7:6 a vyhrál s ním i sedmý vzájemný duel. Němec si zároveň jako první zajistil postup do semifinále. Více informací najdete v článku.
16:04 – Velmi důležitou bitvu o první kariérní vítězství na Turnaji mistrů zvládl lépe Arthur Fils. Francouzský mladík po velkém zklamání v úvodním setu na kurtu dominoval a suverénně přehrál 4:6, 6:2, 6:2 nejvýraznější kometu letošní sezony Rafaela Jódara. Značně tak zvýšil své šance na postup do vyřazovacích bojů. Více informací najdete v článku.
08:15 – Na Turnaji mistrů v Turíně se dnes odehrají zápasy, které výrazně napoví o prvním semifinalistovi. Ve večerním duelu proti sobě nastoupí dva největší favorité skupiny Johna McEnroa, kteří zvládli své úvodní duely. V repríze letošního finále US Open vyzve aktuální světovou jedničku Alexandera Zvereva Američan Ben Shelton.
08:00 – Carlos Alcaraz vstoupil do Turnaje mistrů v Turíně ve velkém stylu. Debutantovi Francesi Tiafoeovi povolil pouze čtyři gamy a po jednoznačném vítězství neskrýval spokojenost. Španěl po utkání promluvil o své skvělé formě, rostoucím sebevědomí na halových betonech i zdravotním stavu. Zároveň vyslal svým konkurentům sebevědomý vzkaz, který by před dalšími zápasy rozhodně neměli přehlédnout. Více informací najdete v článku.