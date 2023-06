Chaluš se po roce a půl vrací pod Ještěd. V Liberci bude hostovat z Malmö

Matěj Chaluš (25) po roce a půl znovu oblékne dres Slovanu Liberec. Právě z něj začátkem minulého roku přestoupil do švédského Malmö, pod Ještěd se nyní vrátí formou hostování, které bude trvat minimálně do prosince.

Chaluš na severu Čech minulý týden zahájil letní přípravu a ve čtvrtek bylo oficiálně potvrzeno jeho hostování, dohoda je platná do konce prosince. Někdejší kapitán české jednadvacítky působil v Liberci od léta 2019 do loňského února, během této doby zvládl v nejvyšší soutěži 53 utkání. Celkem si v ní připsal 130 duelů, vstřelil čtyři góly a přidal dvě asistence. Hrál také v mateřské Příbrami a Mladé Boleslavi. Za pražskou Slavii, která ho angažovala jako velký talent, v lize nenastoupil ani jednou.

"Od prvního dne jsem šťastný, že jsem někde, kde to mám fakt rád, kde mají rádi mě i ostatní a cítím se tam jako doma. Je to krok, který jsem potřeboval a asi nejlepší možnost, kterou jsem mohl zvolit. Jsem samozřejmě vděčný Malmö, že mi hostování umožnili. Zájem ze strany Slovanu byl velký a věřil jsem od prvního dne, že to dopadne," prohlásil Chaluš.

Bývalý mládežnický reprezentant v listopadu debutoval za seniorský národní tým, ale důležitou roli v plánech Malmö v zimě nehrál. Malmö ho tehdy zapůjčilo do nizozemského Groningenu a nejednalo se o angažmá z nejpovedenějších – klub sestoupil z nejvyšší soutěže a Chaluš zasáhl jenom do osmi zápasů.