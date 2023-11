Další zázračný Brazilec na scéně. Vysloužil si přezdívku Messinho a touží hrát za Barcelonu

O tom, že je Brazílie továrna na fotbalové talenty, není třeba diskutovat. Neymar, Vinícius, Gabriel Jesus či Rodrygo, to je jen zlomek borců, kteří se chytili v Evropě. Další čekají v řadě – Endricka má ve spárech Real Madrid, Vitora Roqueho zase Barcelona. Čí dres obleče Estevao Willian (16)?

V průběhu let se Real Madrid a Barcelona přetahovaly o několik mladých talentů, zejména pak o ty, kteří se objevili na brazilské fotbalové scéně. Oba kluby se potkaly tváří v tvář při přestupech Neymara, Viníciuse, Rodryga a nedávno také Endricka.

A boj se povede i o Estevaa Williana. Snad každý klub v Evropě totiž sleduje vývoj extrémně talentovaného šikuly z Palmeiras. Vždyť jednu nabídku od PSG už brazilský klub stihl odmítnout.

Podoba s Messim

Dospívající ofenzivní záložník září na probíhajícím mistrovství světa hráčů do 17 let a díky třem gólům a třem asistencím je Brazílie už ve čtvrtfinále. Ve svém klubu je Estevao přirovnáván k barcelonské legendě Lionelu Messimu a kvůli podobnosti ve způsobu hry se mu přezdívá "Messinho".

"Je to nejpodobnější hráč Messimu, co jsem kdy viděl. Jak se hýbe, jak zpracovává míč, jakou má levačku," uvádí zdroje z Brazílie.

Šestnáctiletý mladík tak jde ve stopách Endricka, který prorazil v Palmeiras a brzy zamíří do Realu Madrid. Bude ho Estevao následovat? To je otázka.

Srdcem v Barceloně

Šéf skautů Realu Madrid Juni Calafat má Estevaa pod drobnohledem už delší dobu a má o něm jen pozitivní zprávy. A pokud bude pokračovat ve své současné trajektorii, Los Blancos by byli otevřeni investici do jeho podpisu, stejně jako to udělali v případě Endricka. Vyjednávání pomáhá také výstupní klauzule ve výši 60 milionů euro. Žádná vyjednávání – tady máte peníze, bereme si hráče.

Co ale Realu naopak nepomáhá, to je Estevaovo srdce. Nadějný borec totiž touží po Barceloně. "Můj největší sen? Hrát za Barcelonu, která je jedním z nejlepších klubů na světě. Když jsem vyrůstal a učil jsem se fotbal, sledoval jsem, jak Neymar, Messi a Suárez hrají za Barcelonu, a to je můj sen," řekl v nedávám rozhovoru sám hráč.

Ani jeden z vyjmenované trojice sice už v klubu nepůsobí, láska ale trvá. "Sleduji téměř každý zápas Barcelony, jsem fanouškem klubu," dodal. "Hráče, kteří tam hrají, velmi obdivuji. Doufám, že se tam také dostanu," dodal Estevao.