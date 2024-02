FAČR vyhlásila soutěž na využití strahovského areálu. Sparta má zájem, potvrdil Fousek

Fotbalová asociace ČR vyhlásila mezinárodní soutěž na využití areálu na Strahově. Cílem je postavit nejpozději do roku 2035 nový stadion nebo tréninkové centrum. Na tiskové konferenci to oznámil předseda FAČR Petr Fousek (51) se zástupci poradenské společnosti Deloitte, která asociaci s tendrem pomáhá.

FAČR vypsala soutěž v návaznosti na červnové rozhodnutí valné hromady, která se shodla na sportovním využití strahovského areálu v podobě výstavby tréninkového centra nebo stadionu. Funkcionáři se naopak vyslovili proti prodeji pozemků. Ve vyhlášené soutěži je variantou i realizace projektu na jiném místě v Praze a okolí současně se směnou strahovského pozemku.

Stadion Evžena Rošického je v havarijním stavu. Ještě v roce 2022 na něm trénovala česká reprezentace či jiné týmy, od loňska už není využíván. Náklady v řádu jednotek milionů korun ročně na jeho údržbu nadále hradí FAČR.

"Soutěž děláme proto, aby byla asociace dostatečně transparentní. Zacházíme s velkým majetkem a je potřeba, aby to právně i ekonomicky bylo naprosto čisté, což je dneska jednoznačně požadavek doby," uvedl Fousek s tím, že hodnota pozemků na Strahově je kolem miliardy korun.

"Očekáváme od toho především posílení sportovní infrastruktury, ať už ve formě velkého stadionu nebo velkého tréninkového centra. Druhý benefit pro FAČR by měl být významný finanční příspěvek pro asociaci po dobu práva stavby, která je stanovena na 30 let," řekl místopředseda FAČR Jiří Šidliák.

FAČR bude přijímat přihlášky do tendru do 8. dubna, hlásit se mohou i uchazeči z ciziny. Následně jednotlivé návrhy vyhodnotí a rozhodne o vítězi, jenž by podle Fouska měl být znám po valné hromadě FAČR 30. května. Vítěz bude mít devět měsíců na předložení architektonicko-urbanistické studie, poté pět let na přípravu a vyřízení veškerých náležitostí a dalších pět let na samotnou stavbu. Hotovo by mělo být nejpozději v roce 2035.

V následujících 30 letech bude majitel stavby na pozemku v nájmu a kromě dalších podmínek musí na stadionu umožnit fotbalové asociaci hrát reprezentační zápasy. Po 30 letech připadne i pozemek majiteli stavby a stane se kompletním vlastníkem.

"Předpokládáme, že zájemce bude stavět efektivně, v dostatečné kvalitě, protože ta infrastruktura bude následně sloužit jeho potřebám. Výsledkem soutěže v první fázi nebude konkrétní stadion nebo tréninkové centrum, bude to návrh řešení. My varianty podle předem stanovených kritérií porovnáme a vybereme vítěze," uvedl advokát společnosti Deloitte Ondřej Chmela. "Záměrem soutěže je získat co nejvýhodnější nabídku. Rozhodujícím kritériem je výše nabízené ceny, kdo nabídne nejvyšší hodnotu," dodal jeho kolega Petr Graca.

Výkonný výbor FAČR v červnu zahájil jednání se Spartou, která nabídla na své náklady výstavbu nového stadionu, na němž by kromě klubu hrála i reprezentace. Podle tehdejších odhadů generálního ředitele Letenských Františka Čupra by postavení arény stálo asi čtyři miliardy korun.

"Jednání se Spartou probíhají od loňska, pokračovala i letos. Sparta signalizovala svůj zájem se do soutěže zapojit," uvedl Fousek. "Hodně se používá termín národní stadion, ale tak to být nemusí. FAČR to nestaví. Takže záleží, kdo to bude provozovat, jaká bude forma dalších podmínek a podobně."

Asociace stanovila minimální požadavky pro výstavbu tréninkového centra i stadionu, zájemce je ale může i překročit. Nová aréna musí mít kapacitu nejméně 30 tisíc diváků a splňovat kritéria UEFA pro stadiony druhé nejvyšší kategorie 4. FAČR je kvůli projektu v kontaktu i s pražským magistrátem ohledně dopravní infrastruktury.