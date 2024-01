Fousek jednal o reprezentaci s Trpišovským, Slavia svého trenéra nechtěla pustit

Předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek (61) na tiskové konferenci uvedl, že nový reprezentační trenér Ivan Hašek byl pro něj první volbou. Pětičlenná pracovní skupina, která byla pověřena výběrem kouče, oslovila i Jindřicha Trpišovského, Slavia ale úspěšného trenéra nechtěla uvolnit. Podle Fouska byli dalšími kandidáty Michal Bílek a Vítězslav Lavička, reálná naopak vůbec nebyla varianta se zahraničním koučem.

"Jsem rád, že na dnešním výkonném výboru jsme jednomyslně odsouhlasili jmenování Ivana Haška. I pro mě osobně to byl hlavní kandidát, známe se 30 let a jsme si názorově v řadě věcí blízcí," řekl Fousek novinářům v sídle FAČR na pražském Strahově po jednání výkonného výboru. Hašek podepsal smlouvu do konce kvalifikace o mistrovství světa 2026 s opcí pro samotný šampionát.

Reprezentace byla bez trenéra od konce listopadu, kdy navzdory úspěšné kvalifikaci a postupu na letní Euro v Německu rezignoval Jaroslav Šilhavý. Výběrem kouče byla pověřena pětičlenná pracovní skupina, kterou vytvořili Fousek, místopředsedové FAČR Jiří Šidliák a Jan Richter, člen výkonného výboru a šéf prvoligové Viktorie Plzeň Adolf Šádek a nový technický ředitel asociace Erich Brabec.

"Měli jsme čtyři okruhy. Prvním byl trenér z ciziny, to jsme hned v úvodu zavrhli. Domníváme se, že česká mentalita je specifická, potřebuje porozumění. Doposud vedl národní tým vždy domácí kouč, v české cestě jsme chtěli pokračovat. Druhý faktor je pochopitelně ekonomický. Nikdy jsme sami žádného trenéra ze zahraničí neoslovili. Sami jsme byli osloveni prostřednictvím manažerů, nebo i neoficiálně, žádný další kontakt neproběhl," řekl Fousek.

"Druhý okruh byli trenéři, kteří pracují pro asociaci, z nich jsme ale nechtěli kouče na pozici hlavního. Probírali jsme i trenéry z klubů. Jak se Slavií Praha, tak s agentem trenéra Jindřicha Trpišovského jsme opakovaně jednali o jeho možném angažmá. Udělali jsme pro to vše, šli jsme až na nejzazší mez, ale Slavia svého trenéra nechtěla uvolnit. S trenéry z ostatních klubů jsme tak daleko nezašli," popsal předseda FAČR jednání ohledně nejúspěšnějšího českého kouče posledních let.

Trenérská bilance Ivana Haška. Livesport

"Čtvrtým okruhem byli volní trenéři, tedy pánové Hašek, Michal Bílek a Vítězslav Lavička. Ti absolvovali pohovory s pracovní skupinou, diskutovali jsme s nimi o pojetí národního týmu. Pracovní skupina jednomyslně vybrala jako kandidáta Ivana Haška, a to na základě jeho lidských, trenérských i hráčských zkušeností," konstatoval Fousek.

"Působil dlouho v zahraničí, což považuji za velký bonus. Zaznamenali jsme to jako jednu z výhrad, že dlouho trénoval v Asii. Při své české zahleděnosti jsme přesvědčení o tom, že v Asii jsou daleko za námi a fotbal tam nemá kvalitu. Opak je pravdou, v některých ohledech jsou dokonce před námi. Věřím, že zkušenosti, které tam Ivan načerpal, využije při angažmá u reprezentace," dodal.

Širší realizační tým bude znám do konce ledna. Stejný termín si dala pracovní skupina i pro jmenování manažera reprezentace. Ve středu funkci odmítl Pavel Nedvěd. Někdejší kapitán národního mužstva a dlouholetý člen managementu Juventusu to ve vyjádření pro ČTK zdůvodnil tím, že si po mnoha letech mimo republiku není jist, zda by v této chvíli mohl českému fotbalu pomoci.

"Od začátku jsme byli ve shodě, že Pavla chceme oslovit jako ikonu českého fotbalu, držitele Zlatého míče. Jednání byla korektní, dali jsme mu svého druhu nadstandardní nabídku. Nakonec se rozhodl jinak, je nám to líto, ale je potřeba to respektovat," uvedl Fousek. "Chceme velké jméno. I za velkým jménem ale musí být pracovitost a znalost agendy manažera. Třetím kritériem je disciplína," prohlásil předseda FAČR.

Haška čeká obnovená premiéra na lavičce v březnu, kdy reprezentace sehraje dva přípravné zápasy. "Chceme uspět nejen na Euru, ale i v kvalifikaci a Lize národů, v níž se chceme vrátit do skupiny A. Hlavním cílem je postup na mistrovství světa," dodal Fousek.