Derby Week: Symbol norského fotbalu a Haalandův vzor. Bitva o Oslo znovu v lize, byť jen druhé

Kluby Lyn a Valerenga patří mezi nejtradičnější norské celky. Oba sídlí v hlavním městě země, Oslu. V současné době však shodně zažívají jednu z nejhorších etap své dlouhé historie. Ale díky tomu se znovu potkávají ve stejné lize a ožívá tak i tradiční Bitva o Oslo (norsky Kampen om Oslo), ačkoliv se odehraje jen v rámci druhé nejvyšší norské soutěže.

Základní kámen norského fotbalu

FK Lyn byl založen v roce 1896 a je jedním z nejstarších fotbalových klubů v Norsku. V roce 1902 byl mezi zakládajícími členy Norského fotbalového svazu. Lyn, jehož celý název zní Lyn 1896 Fotballklubb, je kromě fotbalového i lyžařským klubem (jak lze vyčíst ze znaku). Lyn inicioval výstavbu stadionu Ullevaal v Oslu, který od roku 1927 slouží jako norský národní stadion. Do roku 2010 byl domácím hřištěm i pro Lyn. Nyní sídlí na stadionu Bislett s kapacitou 15 400 diváků

FK Lyn v první polovině 20. století sbíral úspěchy. Čtyřikrát za sebou, mezi lety 1908 a 1911, vyhrál Norský pohár. Super silnou pozici klubu v rámci celého norského fotbalu potvrzuje kromě výstavby národního stadionu také úspěch na Letních olympijských hrách 1936. Norský tým s šesticí hráčů Lynu v základní sestavě na nich získal bronzové medaile. Největší hvězdou tohoto výběru, FK Lyn a vlastně celého Norska, byl útočník Jörgen Juve. Juve je stále historicky nejlepším střelcem norské reprezentace, zaznamenal 33 branek (ve 45 zápasech). Jeho rekord však nevydrží dlouho – Erling Haaland má na kontě 27 gólů (v 31 startech).

Rivalové, kteří mají mnoho společného

Jen o málo mladším klubem z Osla je Valerenga. Založena byla v roce 1913 a také patří mezi nejúspěšnější kluby v zemi (byť trofeje začala sbírat později, ve druhé polovině 20. století). Stejně jako Lyn, i Valerenga v určité etapě své historie (1999–2017) využívala jako domácí hřiště stadion Ullevaal. V roce 2017 otevřela svou novou arénu (momentálně nesoucí sponzorské jméno Intility Arena) pro 16 555 diváků.

Dalším pojítkem mezi oběma rivaly jsou stejné klubové barvy – vyznávají norskou národní trikolóru, čímž se hrdě hlásí k celému národu. Oba však reprezentují odlišné složky společnosti hlavního města, potažmo celého Norska. Lyn je tradičně vnímaný jako klub vyšší a střední třídy. Valerenga vznikla jako celek dělníků ve východní části Osla a pracující třída se k němu hlásí dodnes.

Bitva o Oslo (doslova) na druhé koleji

Úspěchy obou městských rivalů, o kterých už byla řeč, lze doložit i čísly: Lyn získal historicky dva mistrovské tituly a osmkrát triumfoval v Norském poháru, Valerenga je pětinásobným mistrem a pohár vyhrála čtyřikrát. Oba kluby mají za sebou i řadu zápasů v pohárové Evropě. Lyn v 60. letech dokráčel až do čtvrtfinále Poháru vítězů pohárů, kde vypadl s Barcelonou. Naposledy se v Evropě představil v sezoně 2006/2007 v Evropské lize. Valerenga má i velmi čerstvé zkušenosti – v sezoně 2021/2022 neprošla v kvalifikaci do základní skupiny Konferenční ligy. Největším úspěchem klubu je taktéž čtvrtfinálová účast v Poháru vítězů poháru (v jeho derniérovém vydání) v sezoně 1998/1999, kdy nestačil na Chelsea.

Momentálně se však oba kluby ocitly ve 2. norské lize. Valerenga do ní čerstvě spadla, sestoupila poprvé od roku 2000. Cesta Lynu do této soutěže směřuje opačným směrem. Klub totiž v roce 2010 zbankrotoval a za přispění fanoušků i mnoha hráčů se musel odrazit od úplného dna. Z šestého patra ligového systému se sice rychle prokousal do 2. ligy, ale poté zase na čas zamířil o úroveň níž. V minulé sezoně 2023 (v Norsku se hraje systémem jaro-podzim) však znovu postoupil do druhé nejvyšší soutěže.

Dva největší kluby z Osla mají aktuálně jednoho trochu paradoxního přemožitele. Z 2. ligy se poprvé ve své historii posunul do nejvyšší Eliteserien klub KFUM-Kamaratene, který je součástí pobočky organizace YMCA (Young Men's Christian Association) v Oslu.

Tři aktuálně nejlepší týmy Osla – druholigové kluby Lyn a Valerenga a prvoligový KFUM. P3K / Google Earth

Tradiční Bitva o Oslo historických klubů Lyn a Valerenga se vrací na (byť jen druho)ligovou mapu po dlouhých 15 letech. Zápas má výkop v sobotu 20. dubna v 18 hodin. Sledujte ho na Livesportu.

Další derby týdne

Středa 17. dubna

Slovinsko – Prva liga

Olimpija Lublaň – Maribor

Večni derby (Věčné derby)

Rivalita mezi tradičními slovinskými rivaly ožila v roce 2009, kdy se Olimpiji po letech existenčních útrap podařilo probojovat zpět do ligy. Od té doby Olimpija dokonce třikrát získala titul, je i úřadujícím šampionem z ročníku 22/23. Maribor je s 16 tituly nejúspěšnějším slovinským klubem.

Sobota 20. dubna

Francie – Ligue 1

FC Nantes – Stade Rennes

Derby de la Bretagne (Bretaňské derby)

Jako Bretaňské derby se označuje více zápasů mezi kluby z tohoto západofrancouzského regionu. Mezi velké tamní celky patří Stade Brestois 29, EA Guingamp nebo FC Lorient. Největšími kluby v Bretani jsou však Stade Rennes a FC Nantes, jejich souboj je největším a hlavním Bretaňským derby.

Brazílie – Série A

Fluminense FC – Vasco da Gama

Clássico dos Gigantes (Clasico gigantů)

Kluby Fluminense FC a Vasco da Gama jsou dva gigantické kluby z obřího fotbalového města Rio de Janeira. Clássico dos Gigantes představuje souboj sociálních tříd. K Fluminense tíhne bohatší vyšší střední vrstva, Vasco da Gama patří pracující třídě. Toto clasico se odehrálo už téměř 400×.

Španělsko – Segunda División (2. liga)

Zaragoza – Huesca

Derbi aragonés (Arangonské derby)

Real Zaragoza a SD Huesca jsou dva největší kluby v Aragonii, v regionu na severu Španělska. Obě města od sebe jsou 70 kilometrů daleko. Regionální rivalové mají v tabulce 2. španělské ligy stejně bodů. Oba celky body potřebují, aby se vzdálily od pásma sestupu.

Chile – Primera División de Chile

CD Universidad Católica – Colo-Colo

Clásico Albo-Cruzado (Clásico "Bílých" proti "Křižákům")

Soupeření mezi Universidad Católica a Colo-Colo, dvěma velkými kluby z hlavního města Santiaga de Chile, je v první řadě sportovního charakteru. Oba kluby patří mezi nejsilnější v zemi. Pojmenování jejich vzájemného clasika vychází z přezdívek obou týmů – jako Los Albos ("Bílí") jsou pro své tradiční bílé dresy známí hráči Colo-Colo. Los Cruzados (Křižáci) nebo La Católica ("Klub katolík") jsou samozřejmě přezdívkou Universidadu Católica.

Brazílie – Série A

Atlético Mineiro – Cruzeiro

Clássico Mineiro

Atlético Mineiro a Cruzeiro jsou kluby z Belo Horizonte, metropole brazilského státu Minas Gerais. Jejich derby se označuje přídomkem "mineiro" – takzvaným obyvatelským jménem (demonymem) pro něco, co pochází právě z Minas Gerais. Clássico Mineiro se odehrálo ani ne před dvěma týdny ve finále státní ligy. Z titulu se raduje Atlético. Nyní se oba rivalové střetnou znovu, hned zkraje celobrazilské nejvyšší soutěže Série A.

Mexiko – Liga MX

Pumas de la UNAM – Club América

Clásico capitalino (Clasico hlavního města)

Derby v Ciudadu de México je bitvou dvou odlišných kultur a názorů. Club América je klubem establishmentu a bohatých. To, že klub vlastní masmediální společnost Televisa, tuto image ještě umocňuje. Univerzitní klub UNAM (zkratka názvu školy) je klubem intelektuálů a střední třídy.

Neděle 21. dubna

Švédsko – Allsvenskan

AIK Stockholm vs. Djurgardens IF

Tvillingderbyt (Derby dvojčat)

AIK Stockholm a Djurgardens jsou městskými rivaly z hlavního města Švédska. Oba kluby byly založeny v centru Stockholmu v roce 1891, a to pouhý měsíc po sobě (starší je AIK). Proto je rivalita označována jako Derby dvojčat. Oba kluby vyhrály shodně 12 švédských titulů.

Slovensko – Fortuna liga

Spartak Trnava – Slovan Bratislava

Tradičné derby

Zápas mezi Spartakem Trnava a Slovan Bratislava je dlouhodobě největším mačem slovenského fotbalu. Představuje nejen rivalitu sportovní, ale i konkurenční vztah hlavního města Bratislavy a jen 50 kilometrů vzdálené Trnavy. Nyní se oba rivalové střetnou už podruhé v nadstavbové skupině o titul. Slovan Bratislava už je ale jasným mistrem ligy.

Španělsko – La Liga

Real Madrid – FC Barcelona

El Clásico

El Clásico mezi katalánským FC Barcelona a španělským Realem Madrid je jedno z nejprestižnějších a nejsledovanějších fotbalových utkání světa. Různými odvozeninami a adaptacemi názvu clásico se označuje nespočet dalších derby nebo fotbalových rivalit po celém světě. V rámci El Clásika se odehrálo 256 soutěžních zápasů – 104 jich vyhrál Real, ze 100 odešla jako vítěz Barcelona.

Brazílie – Série A

Vitória – Bahia

Ba-Vi (Derby Bahia–Vitória)

Vitória i Bahia jsou kluby sídlící v Salvadoru, hlavním městě spolkového státu Bahia na východním pobřeží Brazílie. Oba kluby si to rozdaly ve finále státní ligy. Titul získala Vitória, která v minulé sezoně postoupila ze Série B a svého lokálního rivala tak může porazit i na celonárodní úrovni v Sérii A.

Kolumbie – Primera A

Independiente Medellín – Atlético Nacional

El Clásico Paisa (To pravé clasico)

Medellín je druhé největší město Kolumbie, žije v něm přes 2,5 milionu lidí. Sídlí tu dva velké fotbalové kluby – Atlético Nacional a Independiente Medellín. Jejich vzájemná rivalita je označována jako El Clásico Paisa neboli "To pravé clásico" (výraz "paisa" ve slangu znamená "to pravé domácí").

USA – Major League Soccer

LA Galaxy – San José Earthquakes

California Clásico (Kalifornské clasico)

Los Angeles Galaxy a San Jose Earthquakes patří mezi nejtradičnější kluby americké Major League Soccer (MLS). Rivalita mezi nimi nabrala grády převážně v prvních letech nového tisíciletí, kdy oba celky získaly mezi lety 2001 a 2005 po dvou mistrovských titulech. Ve finále MLS 2001 se střetly dokonce napřímo proti sobě.

Pondělí 22. dubna

Itálie – Serie A

AC Milán – Inter Milán

Derby della Madonnina (Derby Malé Madonny)

Milánské derby, jedno z nejvýznamnějších derby světa mezi veleúspěšnými kluby, které sdílí ikonický stadion. Když na něm hraje AC Milán, nazývá se San Siro. Když je naopak domácím týmem Inter, je to Stadio Giuseppe Meazza. Derby je pojmenované podle jedné z nejslavnějších památek Milána, sochy Panny Marie na vrcholu katedrály Duomo, které se říká Malá Madonna (italsky Madonnina). Posledních pět derby vyhráli fotbalisté Interu, kteří jsou teď krok od titulu.