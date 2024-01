Guinea je poprvé od roku 2015 v africkém čtvrtfinále. Kongo poslalo v penaltách domů Egypt

Guinea v osmifinále Afrického poháru národů zdolala Rovníkovou Guineu 1:0 a poprvé od roku 2015 postoupila mezi osm nejlepších celků turnaje. Její úspěch se nerodil lehce i přesto, že od 55. minuty hrála po vyloučení Federica Bikora přesilovku. Vítězný gól dal až v posledních vteřinách nastavení Mohamed Bayo. Ještě déle bojovalo o čtvrtfinále Kongo, které vyřadilo favorizovaný Egypt až v deváté sérii penaltového rozstřelu.

Guinea mohl v úvodu udeřit. Bayo se uvolnil na hranici vápna a obstřelem zakončil, jeho pokus skončil jen těsně vedle pravé tyče. Po této šanci se hra velmi přiostřila, obě mužstva se namísto útoku soustředila na tvrdé zastavení soupeře. Překvapivě však první žlutá karta přišla až ve 42. minutě a obdržel ji Julian Jeanvier, když se ohnal po protihráči během přerušené hry.

Reprezentace Guineje vstoupila do druhé půle velmi aktivně. Po pár minutách se sám na malém vápně zjevil s míčem Morgan Guilavogui, v jasné příležitosti ale vyhořel, když vysoko přestřelil. Vzápětí dokázal hlavou lépe zamířit Mory Konaté a překonal Jesúse Owona. Gól však neplatil kvůli ofsajdu. V 55. minutě Bikoro tvrdě zajel do protihráče a vysloužil si červenou kartu.

Los Elegantes sice dohrávali v oslabení, avšak mohli skórovat. Po hodině hry totiž po faulu ve vápně nařídil sudí penaltu. K té se postavil Emilio Nsue, jenže zamířil jen do pravé tyče. V závěru měl na noze rozhodnutí Serhou Guirassy, nicméně z úhlu proti Owonovi neuspěl. Syli National ale ukázali, že se hraje do posledních sekund, a tak přišel ještě jeden centr, na který si naskočil Bayo a hlavičkou k tyči rozhodl.

Jako první výrazně zahrozil v osmé minutě Ahmed Hegazy. Kapitán Egypta arabské země hlavičkoval úplně osamocený z ideální pozice uvnitř vápna, bránu ale trestuhodně minul. Jinak však diváci v přístavním městě San Pédro sledovali opatrnou partii bez větších příležitostí. To se změnilo ve 37. minutě, kdy se z ojedinělé šance prosadili fotbalisté v modrých dresech. Tečovaný centr z levé strany přistál přesně na hlavě Meschacka Elii, jenž zblízka pohodlně doklepl balon do prázdné brány.

Ještě před odchodem do šaten ovšem Egypt srovnal. Jeden z hráčů Konga totiž loktem zasáhl Hegazyho do obličeje a sudí po zhlédnutí videa nařídil penaltu, kterou suverénně proměnil Mostafa Mohamed. Chvíli po změně stran mohl vrátit francouzsky hovořící stát do vedení Cédric Bakambu. Bývalý kanonýr Villarrealu se v těžké pozici pokusil usměrnit nízký centr do prostoru brány, rozvlnil však jen boční síť. Poté se dění na trávníku vrátilo do zajetých kolejí z prvního dějství.

Faraoni po většinu času určovali tempo zápasu, pomalou kombinací ale mnoho starostí soupeři nenadělali. Následovalo tedy prodloužení, v jehož sedmé minutě Egyptu výrazně zkomplikoval situaci Mohamed Hamdi, který viděl za zbytečné došlápnutí na nohu protihráče druhou žlutou kartu. Kongo si ovšem navzdory početní výhodě žádnou gólovou příležitost nevytvořilo a takticky svázané střetnutí dospělo k pokutovým kopům. V nich se po rozhodující penaltě gólmana Lionela Mpasi-Nzaua radovali hráči v modrých dresech.

Výsledky Afrického poháru národů