Srazil jsem celý tým. Pokud někdo může za porážku, jsem to já, litoval po zápase s Bayernem Onana

Brankář André Onana (27) vzal na sebe porážku Manchesteru United 3:4 ve šlágru úvodního kola fotbalové Ligy mistrů na hřišti Bayernu Mnichov. Kamerunský reprezentant chyboval při úvodní brance Leroye Saného v 28. minutě. Středeční duel tak potvrdil defenzivní i výsledkové trápení United v úvodu sezony.

Sané v 28. minutě vyslal nepříliš razantní pokus zpoza vápna a Onana si míč směřující přímo na něj srazil do sítě. "Do utkání jsme vstoupili dobře, ale po mé chybě jsme přestali zápas kontrolovat. Srazil jsem tím celý tým. Pokud někdo může za dnešní porážku, jsem to já," řekl Onana televizní stanici TNT.

"Fotbal vždycky bude o chybách, tohle byla jedna z nich. Nezveličoval bych to. André je pro nás velmi důležitý hráč, oklepe se z toho," citovala agentura Reuters kouče United Erika ten Haga.

Onanu vzápětí překonal ještě Serge Gnabry, po změně stran z penalty Harry Kane a v nastavení Mathys Tel. Za United skórovali Rasmus Höjlund a dvakrát Casemiro, "Rudí ďáblové" se ale jen na pár minut dokázali přiblížit na rozdíl jedné branky.

Šestý triumf Bayernu

Manchester poprvé od sezony 1986/87 prohrál čtyři z úvodních šesti utkání sezony. Onana udržel čisté konto pouze v prvním duelu proti Wolves. "Takový je život fotbalového brankáře. Jsme v těžké situaci, ale musíme zkrátka pokračovat v práci," řekla letní posila z Interu Milán.

Bayern porazil Manchester United v Lize mistrů už pošesté, žádný jiný tým nemá lepší bilanci. "Je to pro nás skvělý výsledek, zvedne nám sebevědomí. Vytváříme si spoustu šancí, jsme nebezpeční, na druhou stranu máme horší vstupy do zápasů. Pořád je na čem pracovat, stoprocentně spokojení rozhodně nejsme," uvedl kouč Thomas Tuchel, kterého kvůli trestu z minulé sezony zastoupil na lavičce asistent Zsolt Löw.

