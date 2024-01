Kamerun vyšel vstříc Manchesteru United. Onana vynechá úvodní zápas afrického šampionátu

Brankář André Onana (27) vynechá pondělní úvodní zápas kamerunských fotbalistů na mistrovství Afriky, aby mohl ještě v neděli nastoupit za Manchester United proti Tottenhamu v anglické lize. Informovala o tom agentura Reuters. Kamerunci budou Onanu postrádat v zahajovacím utkání proti Guineji, v dalších zápasech skupiny C nastoupí proti Senegalu (19. ledna) a Gambii (23. ledna).

Sedmadvacetiletý Onana se loni v září vrátil do kamerunské reprezentace, v níž se rozhodl skončit po hádce s trenérem Rigobertem Songem na mistrovství světa v Kataru, odkud po vyhazovu z týmu předčasně odjel. Do Manchesteru United přišel v červenci z Interu Milán za 51 milionů eur (1,21 miliardy korun) v době, kdy do národního týmu nepatřil. Proto se podle Reuters Kamerunci snaží nyní vyjít anglickému klubu vstříc.

Program Afrického poháru národů