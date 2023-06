Analýza přestupů: Co přinesou Jude Bellingham a Alex Král svým novým klubům?

11Hacks / Filip Novák

Dost možná největší změna fotbalového léta se uskutečnila hned v jeho úvodu. Opěvovaný anglický mladík Jude Bellingham (19) opouští Borussii Dortmund a své přednosti bude nadále zdokonalovat v dresu slavného Realu Madrid. Polepšil si také český záložník Alex Král (25), který sestoupivší Schalke vyměnil v rámci německé Bundesligy za Union Berlín a základní skupinu Ligy mistrů. Co říkají na jejich rozhodnutí data?

Bundesligu opouští kreativní špička

Jasno bylo už na sklonku minulého týdne. Real Madrid stál o služby pořád teprve 19letého středního záložníka Bellinghama natolik, že do Dortmundu poslal 103 milionů eur plus bonusy až do výše 30 % z domluvené přestupové částky. Anglický reprezentant podepsal na Santiago Bernabéu smlouvu do roku 2029. Hlavními důvody, proč se královský velkoklub nebojí svěřit důvěru na tak důležitém postu do rukou teenagera, je hráčova všestrannost a unikátní mix dovedností s míčem i bez něj.

Bellinghama si lze zjednodušeně představit jako někoho, kdo v Dortmundu stál v centru veškerého dění ve středu hřiště i jeho finální třetině. S míčem na noze dokáže sám překonat velkou plochu, dopravit ho do nebezpečnějšího prostoru a následně připravit šanci spoluhráči nebo se sám dostat do zakončení. Zároveň je neocenitelný při presinku, kdy se po zisku míče zvládne okamžitě vymanit ze sevření soupeřových hráčů a založit šanci.

Z pohledu dat exceluje talentovaný Angličan především v pokročilých analytických modelech, které hodnotí hráčovu schopnost zvyšovat šanci týmu na vstřelení branky pomocí náběhů a driblinku. Ve středu hřiště a na vlastní třetině patřil v uplynulé sezoně mezi hrstku těch nejlepších hráčů Bundesligy, společně například s Konradem Laimerem a Kevinem Kamplem z Lipska.

Oba zmíněné hráče ovšem převyšoval svým pohybem ve finální třetině, kde už nebezpečnější brankové příležitosti vytvářel pouze Christoph Baumgartner z Hoffenheimu. Mezi středními záložníky si Bellingham dovolil nejvíc driblinků do volného prostoru a jeho kličky byly podle dat zároveň těmi nejefektivnějšími. O míč při jeho vedení přišel jen velmi zřídka a například na pozici šestky byl nejfaulovanějším hráčem Bundesligy.

V metrikách hodnotících techniku přihrávek se sice mezi absolutní elitu neřadil, ale zpravidla dosahoval na lepší výsledky než 90 % ostatních záložníků. To platilo o přínosu pasů ve všech třetinách hřiště, finální přihrávce, procentuální úspěšnosti pasů do vápna, počtu průnikových přihrávek a dalších důležitých atributech. Díky svému výbornému pohybu se navíc sám dostával k nebezpečným střelám. Co do jejich objemu i kvality opět patřil mezi ty nejaktivnější ligové záložníky.

V defenzivnější roli sice není typickým strojem na vyhrávání míčů, ale výborně čte hru a dokáže je získávat v důležitých momentech. Je výborný zejména v aktivním vystupování proti míči, a pokud se rozhodne pro zákrok, akci soupeře přibrzdí v devíti případech z deseti.

Klíčové sezona kariéry pro Krále

Union Berlín si v uplynulém bundesligovém ročníku zajistil přímý postup do skupiny Ligy mistrů a před začátkem letní přípravy získal do svého kádru českého univerzála Krále. Ten v prvoligovém fotbale začínal na pozici stopera, ovšem po přestupu do Slavie v něm trenér Jindřich Trpišovský viděl ve druhé polovině sezony 2018/19 spíš ofenzivněji laděného box-to-box záložníka.

V téhle nové roli Král zaujal především svou kreativitou. Ve finální třetině se nebál chytrých řešení, rozdával velmi přesné dlouhé míče a nabídl výbornou finální přihrávku. Hned v dalším ročníku zamířil do ruského Spartaku Moskva, kde se jeho pozice opět změnila – většinu svého času na hřišti strávil na postu defenzivního záložníka.

A opět to byl jiný Král. S míčem na noze volil místo kreativních řešení nejčastěji vyvážení míče do prostoru a driblink, přičemž v obou činnostech patřil mezi nejzajímavější šestky ruské nejvyšší soutěže. Navazující sezona 2020/21 pak byla jeho zřejmě nejlepší v kariéře a po návratu na pozici osmičky v ní nejlépe skloubil všechny své dovednosti.

Ve středu hřiště využil svůj přehled a schopnost překonávat velké vzdálenosti náběhy, k čemuž zároveň přidal také výborná čísla v důležitých defenzivních metrikách a byl nesmírně platný i ve chvílích, kdy s míčem dorazil do útočné třetiny. Tam znovu uplatňoval především svůj cit pro finální přihrávku.

Po nepovedeném hostování ve West Hamu se český reprezentant napevno usadil v základní sestavě bundesligového Schalke, ovšem jeho čísla byla do určité míry ovlivněna také špatnými výkony týmu, které nakonec vyústily v přímý sestup. Většinu minut odehrál jako defenzivní záložník, jen v několika zápasech mu byla svěřena útočnější role.

Králova minulá sezona. Livesport

Směrem dopředu hrozil znovu především náběhy, z nichž se dokonce několikrát zvládl dostat do nebezpečných střeleckých pozic uvnitř šestnáctky. V zakončení ale vždy selhal a sezonu proto zakončil bez jediné vstřelené branky či asistence. Ve finální třetině byl nicméně svému týmu platný přihrávkami, zejména diagonálními pasy a centry z hloubky z pravého meziprostoru.

Co nevidět jej čeká klíčová sezona dosavadní kariéry. Přestupuje do týmu hrajícího Ligu mistrů, je v nejlepším fotbalovém věku a bude chtít ukázat, že se umí prosadit i v celku s vysokými ambicemi. A pokud přichází na pozici osmičky, kde své dovednosti prodá nejvíc, mohl by se potenciálně stát užitečnou posilou.