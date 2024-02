Bayern konečně našel náhradu za Salihamidžiče, novým sportovním ředitelem se stal Eberl

Bayern Mnichov po devíti měsících našel náhradu za Hasana Salihamidžiče, pozici sportovního ředitele totiž oficiálně převzal Max Eberl (50). Bývalý dlouholetý funkcionář Borussie Mönchengladbach, jenž v září skončil v RB Lipsko, podepsal smlouvu do roku 2027.

Angažování odchovance mnichovského velkoklubu schválila dozorčí rada, Eberl proto může od 1. března nastoupit. Úřadující německý šampion musí Lipsku zaplatit odstupné 4,5 milionu eur, přestože se funkcionář v září dohodl na ukončení smlouvy.

"Celé dětství a mládí jsem strávil v Bayernu a v Mnichově, takže je pro mě něco zvláštního vrátit se nyní v nové roli do klubu, kde to všechno začalo. Práce sportovního ředitele je velkou výzvou, ke které budu přistupovat s velkým respektem a pokorou, ale s ještě větším očekáváním. Společně se všemi, kteří tu jsou, chci udělat vše pro to, aby Bayern byl úspěšný i v budoucnu a přinášel radost svým fanouškům," řekl po podpisu smlouvy Eberl.

Eberlův příchod dokončil proces restrukturalizace vedení Bayernu, který na konci minulé sezony opustil generální ředitel Oliver Kahn a šéf sportovního úseku Hasan Salihamidžič. Kahnovu pozici převzal bývalý dlouholetý finanční ředitel Jan-Christian Dreesen, sportovní otázky měl dosud na starosti Christoph Freund, jenž na konci léta dorazil ze Salzburgu.

"S novou organizační strukturou, o níž jsme rozhodli v dozorčí radě pro náš výkonný výbor, vytvoříme efektivní struktury, které umožní rychlou koordinaci a dynamické rozhodování. Pro nás v Bayernu je důležité, abychom byli vždy schopni rychle jednat," pronesl směrem k reorganizaci vedení prezident bavorského celku Herbert Heiner.

Bayern ztrácí na vedoucí Leverkusen osm bodů. Livesport

Od července bude představenstvo tvořit trojice členů: Dreesen, Eberl a Michael Diederich. Eberl, který je oblíbencem čestného prezidenta klubu Uliho Hoenesse, se bude vyjma plánování kádru na novou sezonu zabývat také nástupcem kouče Thomase Tuchela.