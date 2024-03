Bayern zostudil Mohuč osmi góly, Kane se blýskl čtvrtým hattrickem v sezoně

Bayern proměnil domácí duel 25. kola Bundesligy v exhibici a znemožnil Mohuč 8:1. Třemi góly se na jednoznačném vítězství podílel Harry Kane, jenž se stal prvním hráčem v historii soutěže, který ve své debutové sezoně vsítil čtyři ligové hattricky. V Rýnském derby viděli fanoušci šest branek, Mönchengladbach a Kolín n. R. se rozešli smírně 3:3. Nejtěsnější výhru 1:0 nad Heidenheimem slaví Augsburg, Lipsko dalo dalšímu nováčkovi Darmstadtu o gól víc.

Mohuč padla v Allianz Areně sedmkrát za sebou a ani v úvodu sobotního střetnutí nic nenasvědčovalo tomu, že by se fotbalisté Mohuče měli této nelichotivé sérii vzepřít. Thomas Müller vysunul Jamala Musialu, ten přihrál míč do druhé vlny osamocenému Kaneovi, jenž jej pohodlně doklepl do odkryté branky.

Po faulu na Müllera rozehrál bleskurychle standardní situaci Joshua Kimmich. Německý defenzivní záložník našel hlavu Kanea, který hlavičkoval pouze do tyče. Balon se nicméně odrazil k Leonu Goretzkovi, a ten jej již doklepl mimo dosah bezmocného Robina Zentnera.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ve 31. minutě se k exekuci přímého kopu postavil hostující Nadiem Amiri, který po jemném přiťuknutí spoluhráče roztrhal pavučiny v pravé šibenici. V nastaveném čase první půle si na dalekonosný pas z hloubi pole z kopačky Goretzky naběhl Kane a kolem nohou Zentnera vrátil Bayernu komfort dvougólového vedení.

Po návratu na trávník se Musiala pohotovou zasekávačkou zbavil svého strážce a naservíroval balon Müllerovi, který už měl úlohu jednoduchou. Hostující defenziva následně propadla ve středu pole. Z toho těžil Kane, jenž milimetrově přesným křižným pasem vybídl ke skórování aktivního Musialu, a ten obstřelil Zentnera.

Kaneovy statistiky proti Mohuči. Opta by Stats Perform

Gólový koncert v Allianz Areně nebyl u konce, úspěšný návrat po zranění slavil Serge Gnabry. Německý křídelník předvedl technické kvality a patičkou dopravil míč na místo určení. Vzápětí se po rohovém kopu prosadil hlavou opět Kane a 30. ligovou trefou stvrdil debakl Die Nullfünfer. Konečný stav ještě v nastaveném čase upravil po centru Kimmicha Goretzka.

Do Rheinland derby vstoupili lépe Kozlové, když se v sedmé minutě dostal do vápna Faride Alidou a vypálil téměř z úrovně brankové čáry. Velké chyby se však dopustil gólman Moritz Nicolas, který stál příliš daleko od přední tyče a míč si pouze vrazil do vlastní sítě. Záhy se na druhé straně naopak blýskl Marvin Schwäbe, jenž konečky prstů vytáhl na brankovou konstrukci dalekonosnou ránu Floriana Neuhause.

Ve 32. minutě domácí zachytili rozehrávku Kolína a balon rychle přesunuli na nabíhajícího Francka Honorata, který ranou na bližší tyč vyrovnal. Blízko obratu byl po změně stran Neuhaus, jenž po narážečce s Jordanem Siebatcheuem nastřelil tyč. V 64. minutě to byl i přes mírnou převahu domácích opět Alidou, který posunul skóre utkání, když po přímém kopu hlavičkoval k tyči. Pak ovšem přišlo šťastné střídání Gerarda Seoaneho.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ani ne minutu po nástupu na trávník hlavičkoval do míst, kam gólman nedosáhl. Snový start navíc stvrdil švýcarský útočník už o dvě minuty později, kdy z hrany vápna prostřelil vše, co mu stálo v cestě a poprvé poslal Gladbach do vedení. Ani tím ale atraktivní pasáž neskončila, v 79. minutě srovnal po čtyřech minutách na hřišti ranou mezi nohama gólmana Damion Downs, a určil tak konečný stav 3:3.

Heidenheim vytěžil z předešlých osmi duelů vytěžil pouze jednu výhru a ke zlepšení této nelichotivé bilance hosty v 11. minutě málem přiblížil Jan-Niklas Beste. Německý útočník se pohotově opřel do odraženého míče, jenže zdařilý pokus zneškodnil ještě lepším zákrokem Finn Dahmen. Následně začal diktovat tempo hry Augsburg, jeho pomalá kombinace ale k pořádné šanci dlouho nevedla.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Fuggerstädter si tak museli k úvodní trefě pomoci standardní situací. Arne Maier ve 22. minutě oslovil vysokým centrem od rohového praporku Jeffreyho Gouweleeuwa, jenž usměrnil padající míč přesně k tyči. Po půlhodině zápasu mohl zvýšit rozdíl skóre Rubén Vargas, z dobré pozice však o kousek minul.

Po změně stran byli nadále nebezpečnější domácí. To v 67. minutě potvrdil levý bek Iago, který se z ostrého úhlu pokusil překonat Kevina Müllera. Zkušený gólman ovšem předvedl výtečný zákrok a vyškrábl Brazilcovu ránu na břevno. Nováček soutěže sice v závěru zvýšil střeleckou kadenci, k větší příležitosti než nepřesné pumelici Floriana Picka zpoza šestnáctky se však nedostal.

Smolný start do prvního utkání v novém roce zažil obránce hostů Thomas Isherwood, jenž si ve snaze pokrýt nabíhajícího hráče srazil centr Davida Rauma do vlastní sítě. Po půlhodině hry se k nadějnému zakončení dostal Xavi Simons, špatné postavení gólmana ovšem pohotovým blokem zalepil Christoph Klarer. Ve 40. minutě prošel Eljif Elmas velmi hladce defenzivou soupeře, přízemní zakončení však postrádalo razanci.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po změně stran se naopak tvrdou ranou k levé tyči prosadil Christoph Baumgartner a poslal Býky do dvoubrankového trháku. Odpověď měl v 66. minutě na kopačkách Oscar Vilhelmsson, razantní střelu však poslal přímo na připraveného gólmana. Na další nebezpečnou akci se již hráči Darmstadtu nezmohli a zbytek zápasu naopak strávili zejména kolem vlastního vápna.

Tabulka Bundesligy