Přišel Bayern o potenciálního nástupce Tuchela? Hoeness prodloužil smlouvu ve Stuttgartu

Sebastian Hoeness (41) spojil svou budoucnost se Stuttgartem do roku 2027. Aktuálně třetí celek bundesligové tabulky, který zatím nechává za sebou daleko ambicióznější Dortmund nebo Lipsko a usiluje o kvalifikaci do Ligy mistrů, již dotáhl do úspěšného konce všechna jednání. Navzdory tomu, že po službách stratéga pokukovali hlavně v Bavorsku.

Hoeness ovšem jasně vzkázal, že se míní soustředit na zbytek této sezóny a hodlá setrvat u týmu také pro tu následující, aby si užil ovací v evropských pohárech. Tedy za předpokladu, že celek z Bádenska-Württemberska opravdu zůstane na předních příčkách. "Pro mě je VfB speciální klub. Už jako malý kluk jsem chodíval na tenhle stadion a fandil. Také jsem nosil stuttgartský dres asi před 25 lety v mládeži. Stal jsem se tehdy německým mistrem v kategorii do 17 let. Takže všechno tohle je pro mě velmi emotivní, je to něco výjimečného," odůvodňoval své rozhodnutí setrvat u Die Schwaben.

Loni se musel Stuttgart prát se záchranou v nejvyšší soutěži v baráži, letos ovšem píše úplně jiný příběh. Atakuje pozice v top čtyřce, která zajišťuje účast v milionářské soutěži pro další ročník. A je to především zásluha Hoenesse, který přišel do kabiny v dubnu loňského roku. Smlouvu měl původně plánovanou do roku 2025. "Můžu to říct zcela napřímo. Pro nás bylo prodloužení kontraktu s Hoenessem po personální stránce to nejdůležitější vůbec. Je to klíčový krok pro celý náš rozvoj," těšilo Fabiana Wohlgemutha, sportovního ředitele.

V minulosti se objevily spekulace, že by Hoeness v létě mohl zamířit jinam. Především ho bedlivě sledoval Bayern, který si nemohl nevšimnout jeho dobré práce. Kuloární zprávy ještě zesílily poté, co bylo rozhodnuto, že současný lodivod Thomas Tuchel v červnu u německého šampiona skončí. Už dříve Hoeness, mimochodem rodák z Mnichova, v Bayernu působil, tehdy mezi lety 2019 až 2020 šéfoval bavorskému béčku.