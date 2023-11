Černý v Německu zatím nezáří. V defenzivě musí pro Bundesligu ještě dorůst, říká trenér Wolfsburgu

Dopředu to umí rozbalit, ale v defenzivě musí přidat. Právě proto Václav Černý (26) podle expertů magazínu Kicker zatím během angažmá ve Wolfsburgu nedostává tolik šancí. Český štírek se trefil v poháru proti Lipsku, gól slavil i v bundesligovém duelu proti Brémám, jenže následně proti Mönchengladbachu se opět vrátil mezi náhradníky. Kdy přijde další šance? Trenér Wolfsburgu prozradil, v čem musí Černý přidat.

Kicker si všímá toho, že i když se zdálo, že Černý nabírá formu, v reprezentačním dresu proti Polsku a Moldavsku neodehrál ani minutu. "Měl by být tedy odpočatý," konstatuje s trochou ironie prestižní magazín. Prý to ale přesně zapadá do kontextu poněkud komplikovaného rozjezdu českého reprezentanta v německé nejvyšší soutěži.

Černý přišel do Wolfsburgu s vizitkou nejlepšího střelce Twente Enschede (13 gólů, 11 asistencí), ale prosadit se výrazněji v Německu mu nějakou chvíli trvalo. "Je to rozhodně těžší než v Holandsku. Co se týče rychlosti, je to ve všech ohledech vyšší level," svěřil se už dříve křídelník.

Černý zatím není tak produktivní jako v Twente. Livesport

Střelecké trápení zlomil v pohárovém utkání proti Lipsku, které poslal jeho zásah ze hry. Teď hraje Wolfsburg proti RB i v německé nejvyšší soutěži. A Kicker spekuluje, zda se Čech objeví v sestavě vedle druhého spolehlivého střelce týmu, útočníka Jonase Winda (v této sezoně osm gólů). Média přitom zdůrazňují, že bundesligový klub za Černého zaplatil osm milionů eur a on je zatím vzhledem k hernímu vytížení hráčem na poloviční úvazek...

"Odvádí dobrou práci, ale potřebujeme od něj ještě víc," nechal se slyšet kouč Niko Kovač. Už dříve vyhlásil, že problémem je defenzivní hra. "Ta mu ještě trochu chybí. V defenzivě musí pro Bundesligu ještě dorůst," uvedl s tím, že je ale s herními posuny Černého v zásadě spokojený. "Odvádí dobrou práci a má dobře našlápnuto, aby se dostal na vrchol," dodal.