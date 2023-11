Černý se poprvé trefil v Německu a byl za hrdinu. Speciální chvíle, pro mě i partnerku, zářil

Konečně. Český reprezentant Václav Černý (26) se trefil v dresu Wolfsburgu a hned z toho byla senzace, když rozhodl o výhře 1:0 nad vítězem posledních dvou ročníků Německého poháru z Lipska. "Všichni jsme byli šťastní, že se to povedlo. Atmosféra byla úžasná, bylo skvělé vše oslavit s našimi fanoušky," vykládal Černý v rozhovoru pro klubovou televizi.

Před výkopem si všichni ve Wolfsburgu uvědomovali, jak těžký soupeř přijede. "Všechno se splnilo, bylo to hodně náročné utkání. Ale ukázali jsme charakter a teď jsme všichni šťastní, že jsme vyhráli," poznamenal Černý.

Ve 14. minutě přišla jeho velká chvíle, kdy duel rozhodl. Ukázal si, kam chce dostat míč, následně dostal přihrávku do běhu a ranou pod břevno skóroval. V tu chvíli byl možná nejšťastnějším mužem na světě. "Byla to speciální chvíle, pro mě i moji partnerku. V ten moment jsem se chtěl o tu radost podělit s každým," zářil Černý, jenž byl v předchozím angažmá v nizozemské lize zvyklý střílet branky v dresu Twente. V Německu, kam přišel v létě za zhruba 200 milionů korun a smlouvu podepsal na čtyři roky, se ale trefil poprvé.

Při gólové oslavě si vložil míč pod dres a palec do úst. "Je to takové malé díky. Všem jsem chtěl ukázat, jak moc jsem hrdý, že budu táta. Je to hezký moment pro mě a přítelkyni," řekl Černý.

O pár minut později mohl přijít další zásah, ale tentokrát už nebylo rodákovi z Příbrami souzeno dát gól. "Ta šance byla tutová, měl to být stoprocentně gól. Byla to moje obrovská chyba, že jsme vedení nepojistili. Nakonec jsme ale zápas dotáhli do vítězného konce, a to je nejdůležitější," těšilo českého reprezentanta, který hrál do 65. minuty.

Výkon týmu ocenil i trenér Niko Kovač. Zvláště pak fakt, že jeho tým dokázal zvítězit po třech bundesligových porážkách v řadě. "Možná bych si představoval, že uděláme nějaké věci lépe. Ale když to nejde jinak, tak prostě musíte zápas vybojovat. A to náš tým udělal a zaslouží si za to pochvalu," prohlásil chorvatský kouč.