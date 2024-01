Černý ve Wolfsburgu zase hraje a po skvělém výkonu byl přirovnáván k Robbenovi

Vypadá to, že trenér Niko Kovač je ve Wolfsburgu pod pořádným tlakem. Magazín Kicker se pustil po remíze na hřišti Mohuči do rozboru hry a vysvědčení pro tým, kde působí český reprezentant Václav Černý (26), nevyznívá zrovna lichotivě. Co experti známého periodika naopak ocenili, byl výkon českého rychlíka. Černý předvedl dribling v rychlosti, dal i gól, takže splnil vše, kvůli čemu jej bundesligový klub angažoval. Dokonce padlo znovu přirovnání k někdejší nizozemské hvězdě Arjenu Robbenovi.

Prestižní magazín uvádí, že pro Wolfsburg je bod za remízu 1:1 v Mohuči málo. Rozhodně prý není důvod k euforii, kterou vyzařoval trenér Kovač po skončení přípravy. "Jeden trenér mi kdysi říkal, že když už nevyhraješ, alespoň by si neměl prohrát," snažil se vidět nerozhodný výsledek na startu letošní části nejvyšší německé soutěže jako dobrý základ kouč Wolfsburgu.

Jenže bod jeho tým uhrál na půdě šestnáctého celku tabulky. I Kovač přiznal, že si myslel, že ve výsledku urve více než remízu. Novináři si všímají, že kouč opět sáhl ke hře se čtyřmi obránci a vrátil se tak k systému, který chtěl hrát na začátku sezony. "Díky tomu máme ve hře i dva krajní záložníky, jako v úvodu Bundesligy. Teď bychom chtěli takhle hrát," potvrdil pro Sky Kovač.

Staronové rozestavení vrátilo do hry i českého reprezentanta Václava Černého. A ten se kouči odměnil parádním výkonem. Kvůli takovým jej klub přetáhl z nizozemského Twente Enschede. "Čech dribloval v rychlosti v nejlepším stylu Arjena Robbena. Černý připomíná bývalou hvězdu Bayernu vizuálně i fotbalově," napsal Kicker.

Ostatně s Robbenem byl český hráč srovnáván už v létě. To se ale podobnosti skromně bránil. "Mám před sebou dlouhou cestu, abych mohl být s takovým hráčem srovnáván. Možná jsou naše herní styly podobné, ale já se ho nesnažím kopírovat," dušoval se.

