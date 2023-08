Derby Week: Nováček proti nedávnému vítězi Evropské ligy? Nemusí to být David vs. Goliáš

Eintracht Frankfurt a Darmstadt 98 jsou tradičními kluby z Hesenska, spolkové země uprostřed Německa. Oba vznikly už na konci 19. století. Darmstadt dokonce o rok dříve než Eintracht, v roce 1898. Po většinu historie však kráčely jinou cestou, střetly se jen výjimečně. Eintracht se v posledních letech zařadil mezi širší špičku německého fotbalu, v roce 2022 vyhrál i Evropskou ligu. Darmstadt 98 se může chlubit úspěchy jen na úrovni nižších soutěží, v moderní éře Bundesligy se objevuje po sedmi letech. Kromě nováčkovské euforie požene hráče Darmstadtu 98 vpřed i touha vyšlápnout si na většího a slavnějšího souseda.

Eintracht Frankfurt je významným klubem z významného města. Frankfurt nad Mohanem je největší město Hesenska, žije v něm 770 tisíc lidí. Přezdívá se mu Bankfurt, protože je finanční metropolí Evropy. V centru města, v „down-townu“ amerického stylu s mnoha mrakodrapy (díky kterým má business čtvrť také příznačnou přezdívku – Mainhattan), sídlí několik bankovních a burzuvních institucí světového významu. Frankfurt je mimo to velmi důležitým dopravním uzlem – frankfurtské letiště patří v počtu odbavených letů i cestujících mezi nejfrekventovanější na světě.

Darmstadt leží pouze 30 kilometrů na jih od Frankfurtu, je podstatně menší (160 tisíc obyvatel), ale rozhodně ne nevýznamný. Historicky je Darmstadt centrem vědy a kultury. Sídlí v něm Technická univerzita (založená už v roce 1877) a další dvě vysoké školy. V Darmstadtu se během roku pohybuje kolem 30 tisíc studentů. Město je rovněž sídlem mnoha výzkumných institucí, například Evropského střediska vesmírných operací. Darmstadt je známý pro svou secesní architekturu. Takzvaná Darmstadtská umělecká kolonie – soubor secesních staveb z období 1899 až 1914 – na Matildině kopci (Mathildenhöhe) je součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Po sedmi letech se v Bundeslize utkají dva hesenské kluby Miroslav Šifta/Livesport

Pro oba kluby není ten druhý tím největším rivalem. Oba chovají největší zášť k jinému celku z regionu – Kickers Offenbach. Velkými soupeři Eintrachtu jsou i 1. FSV Mainz 05 (se kterým se potkává pravidelně v Bundeslize), historicky také 1. FC Kaiserslautern nebo městský rival FSV Frankfurt.

Konkurenční a rivalský vztah mezi Eintrachtem a Darmstadtem 98 však rozhodně existuje a může sílit. Zvlášť pokud se Darmstadtu v sezoně 2023/24 podaří udržet prvoligovou příslušnost. Navzdory předpokladům je vzájemná bilance obou klubů v rámci Bundesligy vyrovnaná.

Lilie Orlům nevoní

Během posledních několika dekád se Eintracht Frankfurt a Darmstadt 98 utkávaly opravdu jen sporadicky. Výjimkou bylo období mezi lety 2015 a 2017. Právě v roce 2015 si Lilie, jak se podle hlavního symbolu města i klubu přezdívá fotbalistům Darmstadtu, vybojovaly postup do nejvyšší německé soutěže. Hned v prvním Hesenském derby v rámci Bundesligy na podzim 2015 se Darmstadtu podařilo vykrást hnízdo frankfurtských Orlů (Die Adler – přezdívka také koresponduje se znakem města i klubu). Ve druhém utkání sezony v Darmstadtu Orli porážku regionálnímu rivalovi vrátili.

Darmstadt, jakožto nováček, však obra z Frankfurtu v sezoně 2015/2016 předčil. Oba soupeře dělily v konečné ligové tabulce pouhé dva body, ty ale znamenaly, že Lilie díky 14. místu zůstaly v bundesligové zahradě, zatímco Orli na 16. místě se museli o prvoligovou příslušnost poprat v baráži. Eintracht ji proti Norimberku zvládnul, a tak se v sezoně 2015/2016 Hesenské derby v bundesligovém kalendáři objevilo znovu.

V prvním měření sil opět vyzrály Lilie, tentokrát doma, na Eintracht. Účty hesenských rivalů Orli vyrovnali v jarní odvetě (poprvé derby skončilo rozdílem více než jednoho gólu – 2:0). Druhá sezona mezi elitou fotbalistům Darmstadtu nevyšla. S pouhými 25 body z posledního místa sestoupili do 2. Bundesligy.

Předzvěst návratu

Darmstadt 98 a Eintracht Frankfurt se poté opět dlouhou dobu nestřetly. Rivalita mezi oběma fanouškovskými tábory se přelila do utkání mládežnických týmů nebo do zápasů proti dalšími regionální rivalům. V únoru 2023 však Lilie a Orly svedl do vzájemného souboje los Německého poháru (DFB Pokal). Darmstadt 98 potvrzoval skvělou formu, která je provázela během celého ročníku – v poháru se do osmifinále proti Eintrachtu probojoval třeba i přes Borussii Mönchengladbach.

Skóre pohárového derby otevřela asi největší hvězda současného kádru Frankfurtu, Francouz Kolo Muani, už v 6. minutě. Dvěma slepenými góly z 29. a 31. minuty Rakušana Honsaka Darmstadt stav utkání otočil. Frankfurt vrátil vedení na svou stranu gólem do šatny a dalším z 62. minuty. Darmstadt pak v několika pokusech o vyrovnání trefil tyč, po další šanci se i radoval z gólu na 3:3, ten ale nebyl uznán pro ofsajd. Orli nakonec roli favorita splnili. Skóre krásného zápasu v 90. minutě uzavřel opět Kolo Muani gólem na konečných 4:2. Eintracht se do poté dostal až do finále DFB Pokalu. V něm ale nestačil na RB Lipsko.

Ostrý start

Lilie z Darmstadtu svou výbornou sezonu 2022/2023 ozdobily přímým postupem do Bundesligy, kde budou chtít v nové sezoně pevněji zakořenit. První výhonky za vytouženou záchranou v nejvyšší soutěži budou chtít zapustit hned v 1. kole, ve kterém však jedou na půdu regionálního rivala. Podaří se ve Frankfurtu Liliím rozkvést, nebo na ně domácí Orli snesou dávku gólových herbicidů? Pravděpodobnější je druhý scénář, ale darmstadtský David v minulosti několikrát ukázal, že si na Goliáše z Frankfurtu umí vyšlápnout.

Další derby týdne

Výběr zajímavých derby. Livesport

středa 16. srpna

Brazílie – Copa do Brasil (pohár)

Sao Paulo FC vs. Corinthians

Clássico Majestoso (Majestátní „Clásico“)

Už dnes, ve středu (pro Evropany těsně po půlnoci), má výkop odveta semifinále Brazilského poháru mezi dvěma velkými týmy ze Sao Paula. Derby mezi Sao Paulo FC a Corinthians se nazývá Clássico Majestoso. Jde skutečně o „majestátní derby“, které se odehrálo už více než 350krát. První semifinále skončilo 2:1 pro Corinthians. V odvetě má výhodu domácího prostředí Sao Paulo FC.

středa 16. a neděle 20. srpna

Chile – Copa Chile (pohár)

Colo-Colo vs. CD Universidad Católica

Clásico Albo-Cruzado (Clásico „Bílých“ proti „Křižákům“ – podle přezdívek obou týmů)

V Chile se v rámci domácího poháru ve čtvrtfinále potkávají dva velké kluby a velcí rivalové z hlavního města Santiaga – kluby Colo-Colo a Universidad Católica. Jejich rivalita není založena na sporu mezi dvěma obrovskými tábory příznivců jako v případě chilského Superclásica mezi Colo-Colo a Clubem Universidad de Chile, ani na historickém antagonismu jako v případě derby zvaném Clásico Universitario mezi Universidad de Chile a Universidad Católica. Soupeření je v první řadě sportovního charakteru. Oba kluby patří mezi nejsilnější v zemi. Čtvrtfinále Copa Chile se hraje na odvety. První zápas se hraje už dnes, druhý v neděli.

sobota 19. srpna

Anglie – League Two (4. liga)

Sutton United vs. AFC Wimbledon

Thameslink derby

Zápas mezi kluby Sutton United a AFC Wimbledon je novým derby. AFC Wimbledon je mladý klub, založen byl v roce 2002 fanoušky slavného Wimbledonu FC, který kvůli finančním problémům zaniknul. Do předchozí sezony se Sutton United s AFC Wimbledon nepotkaly ve stejné soutěži. Aktuální ročník je druhý, kdy oba týmy nastupují v League Two. I proto, že oba kluby dosud nebyly přímými konkurenty, jde (zatím) o přátelské derby. Rivalita však mezi oběma sousedy může růst hodně rychle. Derby se nazývá podle hlavní vlakové sítě propojující Londýn s jeho předměstími. Wimbledon a Sutton jsou v rámci Thameslink dvě zastávky ležící hned vedle sebe.

neděle 20. srpna

Nizozemsko – Eredivisie

FC Twente vs. PEC Zwolle

Overijsselse derby (Overijsselské derby)

Zápas mezi Twente a PEC Zwolle je bitvou hlavního a největšího města nizozemské provincie Overijsselse. Zwolle je hlavní město a Enschede, ve kterém sídlí klub Twente, má více obyvatel. Twente se pokouší probojovat do základní skupiny Evropské konferenční ligy, Zwolle se soustředí na úspěšný vstup do Eredivisie, kam se vrátilo po roční druholigové odmlce. Dalším nováčkem letošního ročníku nizozemské nejvyšší soutěže je Heracles Almelo, také klub z regionu Overijsselse.

Lucembursko – National Division

Jeunesse Esch vs. CS Fola Esch

Derby d’Esch (Eschské derby)

Esch je druhé největší město Lucemburska, žije v něm 37 tisíc lidí a sídlí v něm dva fotbalové kluby, které patří mezi historicky nejúspěšnější v rámci malého velkovévodství. Jeunesse Esch drží rekordních 29 titulů (naposledy však kraloval v roce 2010), Fola Esch má na svém kontě 8 lucemburských primátů (poslední z roku 2021). Jeunesse má (minimálně v regionu Esch) nejvíce příznivců, Fola je naopak klubem, který sice velkou fanouškovskou základnou nedisponuje, ale za to má za zády silnou finanční podporu majitelů. Rivalita mezi oběma celky je však přímo úměrná velikosti lucemburského fotbalu. Oba rivalové a jejich tábory se spíš přátelsky popichují, neznamená to ale, že by jeden druhého nechtěli porazit.

USA – Major League Soccer

New York Red Bulls vs. D.C. United

Atlantic Cup („Atlantický pohár“)

Jednou z největších rivalit, která panuje mezi kluby v americké Major League Soccer, je souboj mezi týmy New York Red Bulls a D.C. United. Tato rivalita se vžila jako Atlantic Cup, což poukazuje jednak na to, že jsou oba kluby z východního pobřeží Spojených států, které omývá Atlantský oceán, ale také na fakt, že vítěz tohoto klání skutečně získává fyzickou trofej. Rivalita mezi sportovními kluby z New Yorku a Washingtonu D.C. existuje například v americkém fotbale (NY Giants vs. Washington Commanders), nebo v hokeji (NY Rangers vs. Capitals). Přirozeně se tak vyvinula i v rámci fotbalové MLS. V nedělním (pro evropské fanoušky v noci na pondělí) půjde nejen o Atlantic Cup, ale také o důležité body v body o postup do play-off.

pondělí 21. srpna

Rumunsko – Liga I

Universitatea Cluj vs. CFR Cluj

Derbiul Clujului (Klužské derby)

Kluž je třetím největším městem Rumunska a hlavním městem regionu Transylvánie. Sídlí v něm dva kluby s velkou tradicí sahající do začátku 20. let. CFR Kluž byla založena jako klub železničářů (CFR je zkratka pro Rumunské dráhy), Universitatea je klubem původně univerzitním, jak název napovídá. Byť oba kluby prošly ve své historii mnoha krizemi, po postupu Universitatey v roce 2022 se opět potkávají v 1. rumunské lize. CFR Kluž je v derby i celkově úspěšnějším klubem, Universitatea ovšem do nového ligového ročníku nevstoupila špatně – z 5 zápasů má bilanci 1-3-1 a na svého slavnějšího rivala ztrácí pouze bod (i když má CFR Kluž zápas k dobru).