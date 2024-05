Legionáři: Třetí trefa v Nizozemsku, série asistencí, double i parádní gól v boji o postup

V závěrečných kolech evropských soutěží byli vidět i čeští krajánci. Dominik Janošek (25) pomohl Bredě třemi góly v play off o postup ze druhé nizozemské ligy vyřadit Rodu Václava Sejka (22), v tamní nejvyšší soutěži skóroval Ondřej Lingr (25). Na Slovensku se střelecky prosadili Jaromír Zmrhal (30), Tomáš Poznar (35) a Erik Daniel (32), v Rakousku slaví double Vítězslav Jaroš (22) a v Polsku zapsal ve třetím zápase v řadě asistenci Petr Schwarz (32). Jak se vedlo dalším legionářům?

Pokud by West Ham uzmul Manchesteru City body, zhatil by jeho mistrovské oslavy. K tomu ale nedošlo, Sky Blues na Etihad Stadium vedli po necelých 20 minutách už 2:0 a mířili za třetí obhajobou v řadě. Poté sice parádními nůžkami snížil Mohammed Kudus, ale domácí znovu odskočili a gól Tomáše Součka z 88. minuty neplatil, protože reprezentačního kapitána trefil balon do ruky. On i Vladimír Coufal tak po porážce 1:3 přihlíželi mistrovským oslavám City. Oba Češi odehráli celý zápas, Souček dostal známku 6.3 a jeho krajan 6.6.

Jako první tým v historii prošel Leverkusen bundesligovou sezonou bez porážky, když na jějí závěr přemohl doma Augsburg 2:1. Jediným Čechem v základních sestavách byl hostující gólman Tomáš Koubek, který se už ve 12. minutě dopustil chyby. Při odkopu od brány si dával načas, až nakonec trefil přibíhajícího Amine Adliho, jenž předal balon před odkrytou bránu zakončujícímu Victoru Bonifacovi. Za dalších 15 minut překonal odchovance královéhradeckého fotbalu Robert Andrich, proti jehož střele patou z malého vápna neměl Koubek šanci.

Další gól už ale neinkasoval, naopak se zaskvěl několika povedenými zákroky. Ve druhém poločase nejdřív vyrazil pokus Adliho bodlem z ostrého úhlu, poté zneškodnil jedovatou ránu Granita Xhaky a nakonec po chybě obrany uloupil míč zpod kopačky Florianu Wirtzovi. Celkem si v sobotu připsal šest úspěšných zákroků a ohodnocen byl známkou 7.0. V 63. minutě se do hry dostal i Patrik Schick a už po třech minutách pobytu na trávníku mohl přidat třetí branku Bayeru, jenže z dobré pozice přestřelil. Livesport ocenil jeho počínání známkou 6.4.

Bavorský celek se na víc než snížení na konečných 1:2 nezmohl a v tabulce skončil jedenáctý. Schick uzavřel ligovou sezonu, jejíž velkou část vynechal kvůli zranění třísel, s bilancí sedmi tref ve 20 utkáních. Další, pohárové, může přidat už tento týden, ve kterém by Leverkusen rád zakončil snový ročník ziskem dalších dvou trofejí. Ve středu jej v Dublinu čeká finále Evropské ligy s Atalantou a v sobotu v Berlíně finále domácího poháru proti druholigovému Kaiserslauternu s Filipem Kaločem, jehož hostování z Baníku se před pár dny změnilo v přestup.

Hoffenheim hostil Bayern a po působivém obratu z 0:2 na 4:2, který hattrickem a asistencí dirigoval chorvatský útočník Andrej Kramarič, slaví poprvé od ročníku 2020/21 postup do pohárů. Těšit se může na předkolo Evropské konferenční ligy. Pavel Kadeřábek na bilanci 1+1 z minulého kola nenavázal, byť ve 24. minutě, kdy zakončoval ve vápně z voleje, nebyl od gólu daleko. Proti Bayernu odehrál celé utkání a odnesl si hodnocení 6.8, David Jurásek naskočil na závěrečnou půlhodinu, vyslal jednu nebezpečnou střelu a oceněn byl známkou 6.9.

Kadeřábkovy statistiky proti Bayernu. Opta by Stats Peform / AFP

Až na 14. místě s náskokem pouhého bodu na barážovou pozici zakončil ročník Mönchengladbach, jde o jeho nejhorší umístění od roku 2011. Hříbata získala ze závěrečných šesti kol pouhé tři body za remízy a v posledním zápase sezony si přijela do Stuttgartu pro výprask 0:4. Nic na něm nezměnil ani Tomáš Čvančara, který do hry zasáhl v 66. minutě a záhy se dostal ke slibné střele, jeho pokus zpoza vápna však proletěla o kousek vedle pravé tyče. Český forvard, který byl oceněn známkou 6.1, dal ve své první bundesligové sezoně čtyři góly.

O moc víc spokojeni nemohou být s ročníkem 2023/24 ani ve Wolfsburgu. Vlci sice v dubnu zapsali tři soutěžní vítězství v řadě, což se jim podařilo naposledy na samotném začátku sezony, na závěr ale zapsali 16. a 17. ligovou prohru a v tabulce skončili na 12. místě. V sobotu se doma proti Mohuči ujali vedení, odešli však s porážkou 1:3. Václav Černý vyběhl na trávník v 76. minutě, rozdal osm přihrávek, ke střele se nedostal a sbírku čtyř bundesligových gólů si tudíž nerozšířil. Livesport ohodnotil počínání českého křídelníka známkou 6.2.

Nehráli: Alex Král, Union Berlín, Adam Hložek a Matěj Kovář, Leverkusen, Jiří Pavlenka, Brémy

Byť minutáž Ondřeje Lingra v Eredivisie dosáhla jen čísla 320, posbíral reprezentační forvard během hostování ze Slavie kromě jedné asistence i tři ligové góly. Ten poslední dal v závěrečném utkání sezony, v němž Feyenoord při rozlučce trenéra Arneho Slota ovládl derby s Excelsiorem jednoznačně 4:0. Karvinský odchovanec po čase opět potvrdil roli produktivního žolíka, když se na hřiště dostal v 61. minutě a už za pár desítek sekund vstřelil druhou branku domácích – z rohu malého vápna napálil odražený balon k tyči. Ohodnocen byl známkou 7.7.

Twente zvládlo ve Zwolle rozlučku s ročníkem, zvítězilo 2:1. Udrželo tak třetí příčku, která je jeho nejlepším umístěním za posledních 10 let, a může se těšit na play off o Ligu mistrů. Michal Sadílek jako tradičně nastoupil v základní sestavě a k výhře přispěl zodpovědným defenzivním výkonem, který byl oceněn známkou 7.2. Sezonní statistiky produktivity má reprezentační záložník o fous horší než loni, kdy se dostal na bilanci 2+3, tentokrát vsítil o gól méně. Na kontě má i sedm žlutých karet, nejvíc za dobu jeho působení v Nizozemsku.

Výběr z dalších soutěží

Dominik Janošek přidal ke dvěma zásahům z prvního utkání s Rodou branku i ve venkovní odvetě a je zatím nejlepším střelcem play off o postup do první ligy. Při výhře Bredy 5:0 zvyšoval na 2:0 famózní trefou z přímého kopu, odehrál 67 minut a dostal známku 8.0. Na druhé straně absolvoval Václav Sejk celý duel se známkou 6.2.

Jaromír Zmrhal dal poslední branku slovenského mistra Slovanu Bratislava v ročníku, když pečetil suverénní vítězství nad Ružomberkem 5:1. V 90. minutě postupoval sám na gólmana a vstřelil svůj třetí ligový gól v sezoně, jednou se prosadil i v domácím poháru. V sobotu odehrál závěrečných 23 minut a ohodnocen byl známkou 7.4.

Erik Daniel naskočil do domácího zápasu s Podbrezovou v 64. minutě a po čtvrthodině zvyšoval na 4:0 pro Trnavu, byl to jeho druhý ligový gól v sezoně. Tou dobou už byl na hřišti i Tomáš Poznar, jenž v 88. minutě uzavřel skóre na 5:0. Spartak si výhrou zajistil předkolo EKL, Daniel si odnesl hodnocení 8.1 a Poznar 7.6.

Vítězslav Jaroš prožil ve Sturmu Graz snový půlrok. Po triumfu v poháru pomohl celku ze Štýrského Hradce i na ligový trůn, když v závěrečném utkání sezony vychytal při vítězství 2:0 nad Klagenfurtem páté čisté konto v rakouské nejvyšší soutěži. Sturm ukončil desetiletou nadvládu Salcburku, Jaroš v neděli obdržel známku 7.0.

Petr Schwarz zaznamenal čtvrtou asistenci z posledních tří zápasů, v 61. minutě domácího utkání s Radomiakem předal u rohu šestnáctky balon Matiasi Nahuelovi, který nádhernou střelou trefil vzdálenější šibenici. Slask vyhrál 2:0 a před závěrečným kolem Ekstraklasy má stejně bodů jako vedoucí Jagiellonia. Schwarz dostal známku 7.6.

Pozn.: V Itálii Češi nehráli.

Očima Jana Morávka

"Alex Král to měl po odchodu trenéra Urse Fischera složité, klub pod nástupci Nenadem Bjelicou a Marcem Groterem sázel na jiné hráče. Měl v týmu i velkou konkurenci v podobě fotbalistů jako jsou Lucas Tousart, Aissa Laidouni či maďarský reprezentant András Schäfer. Obecně Alexovu budoucnost v Unionu moc nevidím, byť mu ve Spartaku Moskva končí smlouva a bude volným hráčem. V sezoně odehrál 45 procent zápasů, z toho 38 procent bylo v základní sestavě, a v lize si nepřipsal gól ani asistenci. Není to pro něj úplně komfortní situace pro další vyjednávání. Říkám si, jestli by nemohl zajímat někoho z nováčků jako St. Pauli nebo Kiel, kde by mohl najít uplatnění. A zrovna u něj mě napadá i mnou několikrát vyzdvihované Nizozemsko, kde by se mohl rozehrát."