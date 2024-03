Freiburg veze díky Gregoritschovi tři body z Bochumi. Hoffenheim doplatil na dvě vyloučení

Freiburg si ve 25. kole Bundesligy odvezl z Bochumi tři body za výhru 2:1, o níž rozhodla přesná hlavička Michaela Gregoritsche. Bádenský celek povzbuzený výhrou nad West Hamem v Evropské lize poskočil na osmou příčku a stále může bojovat o zopakování účasti v Evropě. Hoffenheim se ve Frankfurtu ujal vedení, jenže zejména kvůli vyloučení Johna Brookse o náskok přišel a padl 1:3. V dresu poražených naskočil ve druhé půli David Jurásek, Pavel Kadeřábek kvůli zranění v nominaci chyběl.

Utkání začalo v mírnějším tempu, když ani na jedné straně nevedla postupná kombinace k ohrožení prostoru mezi třemi tyčemi, a tak se Keven Schlotterbeck odhodlal k dalekonosné ráně. Noah Atubolu byl ovšem připraven a zasáhl.

Povedená akce bádenského celku přišla až ve 36. minutě, kdy Gregoritsch našel ve vápně Eggesteina, jenž se opřel do voleje a s přispěním levé tyče poslal hosty do vedení. V závěru poločasu mohl vyrovnat Ivan Orděc, pokus hlavou však namířil jen do míst, kde se nacházel Atubolu.

Ve druhé půli hráči Freiburgu nenechali své fanoušky čekat na šanci dlouho. V 53. minutě totiž do vápna doputoval centr ze strany, na který si naskočil Gregoritsch a přesnou hlavičkou k tyči zvýšil náskok hostů.

Po necelých 10 minutách ovšem přišla kontaktní branka, o níž se po rohovém kopu postaral Orděc. Domácí se snažili o vyrovnání, ale volej Goncala Paciencia mířený nad břevno úspěch nepřinesl. V závěru se do dobré příležitosti hlavou vyšplhal Schlotterbeck, nicméně i tento pokus skončil nad horní tyčí.

Domácí nezačali dobře, inkasovali už po šesti minutách hry. Hostům k tomu stačil první centr z rohového kopu, na který si naskočil Brooks a hlavičkou pod břevno nekompromisně poslal Hoffenheim do vedení. Vyrovnání měl na noze po fantastickém pasu Maria Götzeho francouzský záložník Junior Dina Ebimbe, jehož pohotová střela prosvištěla kolem tyče.

Hosté si duel výrazně zkomplikovali ve 22. minutě, kdy se ze hřiště po tvrdém faulu poroučel střelec prvního gólu Brooks. Orli početní převahu zužitkovali poměrně brzy. Ve 32. minutě se o vyrovnání postaral ranou z hranice pokutového území Robert Koch. Eintracht překlopil zápas na svoji stranu zkraje druhého poločasu, kdy se po centru Götzeho prosadil hlavou Dina Ebimbe.

Domácí talent měl další obrovskou příležitost krátce nato, ze středu hřiště však bránu přestřelil. V 64. minutě navýšil po rychlé kombinaci náskok Götze, jenž se přesnou ranou zapsal do statistik i jako střelec. Za dalších 14 minut přišla pro hostující tým jiná pohroma, jelikož byl po druhé žluté kartě vyloučen Ozan Kabak, čímž definitivně pohřbil naděje Hoffenheimu na bodový zisk.

