Jaroš o rakouské pohádce, Liverpoolu i Euru: Pan Klopp je super chlap. Budu čekat na nominaci

Vítězství má nejen ve jméně, ale už i v životopise. Brankář Vítězslav Jaroš (22) své půlroční hostování v rakouském Sturmu Graz ze slavného Liverpoolu zakončil pohádkově. Po poháru se svým týmem pozlatil i ligu. "Větší úspěch než double nejde udělat," zářil rodák z Příbrami během pompézních oslav, které se po vítězství 2:0 v posledním kole nad Klagenfurtem přesunuly i na zaplněné náměstí. Ovšem sezona ještě nekončí, Jaroš bude totiž netrpělivě vyhlížet českou nominaci na EURO.

Jak probíhaly oslavy před domácímu fanoušky?

"Bylo skvělé, že jsme mohli titul oslavit doma a ne minulý týden v Linci. Nakonec to vyšlo i líp. Šlo o klasickou oslavu jako všude jinde, pódium, předávání medailí. Pak už to bylo zajímavější (úsměv)."

Poslední zápas jste museli zvládnout, góly jste vstřelili až v poslední dvacetiminutovce. Jak psychicky náročný duel byl?

"Přiznám se, že byl hodně stresující. Už v prvních dvou minutách jsme měli šance, mohli jsme si cestu k titulu zjednodušit. Dát brzký gól a potom je dokončit před poločasem. Nechali jsme si to ale až na konec, možná o to bylo všechno zajímavější. Pojišťovací druhý gól byl pozdní v 90. minutě, celý stadion explodoval. Možná to udělalo lepší atmosféru, než kdybychom po prvním poločase vedli o tři branky."

Získali jste ceněné double. Jakou euforii jste v klubu a ve městě rozpoutali?

"Šlo vidět už před posledním zápasem, že celé město fotbalem žilo. Kamkoli člověk šel, lidé ho zastavovali, chtěli se fotit a přáli štěstí na víkend. Sturm po 25 letech získal double, po 13 letech vyhrál ligu. Nějakou dobu fanoušci čekali a užili si to náramně."

Jak hodnotíte půlrok po osobní stránce? Sedmkrát jste udržel čisté konto, čili v každém druhém zápase.

"Víc se mi povést nemohlo. Větší úspěch než double nejde udělat. Možná ještě v Konferenční lize, ale v ní je to trošku těžší. Osobně jsem se rychle zařadil do týmu, všichni kluci mě hned brali. O to bylo snazší podávat dobré výkony. Myslím, že se mi angažmá hodně povedlo."

V Rakousku poslední dekádu vládl Salzburg. Čekal jste, že by sezona mohla být v konečném součtu takto úspěšná?

"Věděl jsem, že Sturm se v rakouské soutěži pohybuje nahoře a že hraje Konferenční ligu. Bylo mi jasné, že to bude zajímavé. A zápasy vyhecované. Ale asi nikdo nečekal, že bychom mohli skočit s doublem."

Jaká je vaše fotbalová budoucnost?

"V tuto chvíli není nic jasného. Pojedu na dovolenou, odpočinu si, pak se bude čekat na nominaci na Euro. Mezitím si sednu i s agentem, budou určité rozhovory ohledně budoucnosti."

V Liverpoolu probíhalo velké loučení s trenérem Jürgenem Kloppem. Jak na něj budete vzpomínat vy?

"Viděl jsem nějaká videa na sociálních sítích, jak měli rozlučkovou party po zápase. Krásné. Pan Klopp je super chlap, super trenér. Kdykoli jsem s ním něco potřeboval pořešit, nějakou radu, byl k tomu otevřený. Vždycky si se mnou rád popovídal. Budu mít na něj jen dobré vzpomínky. Doufám, že se mu v budoucnu bude dařit, ať to bude cokoli a kdekoli."

Ještě jeden vrchol vás může čekat, účast na letním evropském šampionátu. Věříte, že byste mohl být součástí finální nominace do Německa?

"Myslím si, že výkony jsem předvedl na to, že bych v nominaci mohl být. Teď už záleží jen na tom, jak se rozhodne trenér. Po krátké dovolené se začnu fyzicky připravovat, kdyby náhodou nominace na EURO přišla."