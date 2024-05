Jaroš: Euro by byla fantazie. Teď se soustředím na titul, přípravu odstartuji v Liverpoolu

Fotbalový brankář Vítězslav Jaroš po zisku poháru touží zakončit půlroční hostování ve Štýrském Hradci triumfem i v rakouské lize. Člen širšího kádru reprezentace se chce soustředit na závěr sezony a až poté začne řešit svou budoucnost. S největší pravděpodobností nastoupí do letní přípravy Liverpoolu, jehož je kmenovým hráčem, plány mu ale může změnit nominace na Euro v Německu. Uvedl to v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Jaroš přišel do Štýrského Hradce v zimě a okamžitě se stal brankářskou jedničkou. Svému týmu pomohl do osmifinále Evropské konferenční ligy a ve středu i k vítězství 2:1 ve finále Rakouského poháru nad Rapidem Vídeň.

"Abych pravdu řekl, žádný hezký fotbal to nebyl. Pro některé kluky v týmu to byl největší zápas kariéry, na někoho to třeba dolehlo. V první půli jsme vůbec nehráli náš styl, bylo to bázlivé, až příliš na jistotu. Paradoxně nás nakopl inkasovaný gól těsně před poločasem, po přestávce už to bylo lepší," uvedl Jaroš, který získal v kariéře druhou trofej. Před třemi lety vyhrál Irský pohár během hostování v týmu St. Patrick's. "Nicméně v Rakousku je fotbalová kvalita vyšší, takže si toho úspěchu cením víc," podotkl.

Postavení Štýrského Hradce v tabulce Bundesligy. Livesport

Jaroš prožívá nejlepší půlrok kariéry. Po hostováních v nižších anglických soutěžích nyní pravidelně chytá první ligu a v březnu byl navíc poprvé povolán do reprezentace, ačkoliv se v přátelských utkáních s Norskem a Arménií do brány nedostal. Dvaadvacetiletý gólman se ale zatím myšlenkami na další angažmá ani na případnou účast na Euru nechce zabývat.

"Já se moc daleko do budoucnosti nedívám, takže v první řadě je tu double se Sturmem. Všichni chceme vyhrát i ligu a podřizujeme tomu vše. Po finále poháru jsme si dali pivo hned v kabině, ale neprobíhalo nic divokého. Doufáme, že po sezoně bude důvod k větší oslavě," řekl Jaroš.

Zbývající zápasy Štýrského Hradce. Livesport

Štýrský Hradec vede ligu o tři body před Salcburkem, který slavil titul v posledních deseti sezonách. Do konce soutěže zbývají tři kola. "Máme to ve svých rukou. Naším úkolem je zvládnout vlastní zápasy, abychom se nemuseli ohlížet, jestli oni někde ztratí. Vítězství v poháru nám dodá sebevědomí, zažili jsme velký úspěch a budeme ho chtít zopakovat, je to pro nás velká motivace," uvedl Jaroš.

Příbramský rodák přišel do Liverpoolu v roce 2017 z pražské Slavie. Za A-tým slavného klubu ani jednou nenastoupil, v sedmi soutěžních zápasech se dostal aspoň na lavičku. Přesto s ním Liverpool v lednu prodloužil smlouvu do roku 2026.

"Letní přípravu velmi pravděpodobně odstartuji v Liverpoolu, kde bude nový trenér, nové vedení. Všechno je otevřené. A pak je tu samozřejmě možnost nominace na Euro, to by byla čistá fantazie. Teď se ale soustředím na to, abychom se Štýrským Hradcem dobře dohráli tři zápasy a získali titul," dodal Jaroš.

