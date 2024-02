Jurásek přihlížel ztrátě Hoffenheimu jen z lavičky, Lipsko porazilo Union bez Krále

Wolfsburg remizoval ve 20. kole Bundesligy na svém stadionu s Hoffenheimem 2:2. O rychlý vstup do utkání se v šesté minutě gólově postaral hostující Maximilian Beier (21). Náskok modrobílí ztratili až po změně stran, a ačkoliv se do vedení dostali ještě jednou, do vítězného konce duel nedotáhli. V obou případech manko stahoval Lovro Majer (26), přičemž finální vyrovnání obstaral v 70. minutě z penaltového puntíku. Do zápasu opět nenaskočila čerstvá posila hostů David Jurásek. V defenzivě naopak nechyběl Pavel Kadeřábek, jenž se během prvního dějství střetl i s později střídajícím Václavem Černým.

Start utkání vyšel hostům skvěle. Už v šesté minutě se po krásném sólu na levé straně uvolnil Beier a střelou ke vzdálenější tyči otevřel skóre. Vlci mohli srovnat o 13 minut později, kdy se po přiťuknutí od Černého opřel do balonu Jonas Wind, jehož rána skončila na pravé tyči.

Dánský útočník po chvilce pálil znovu, když se protáhl do vápna a mířil do pravé části branky, Oliver Baumann byl ovšem připravený a míč vyrazil do bezpečí. Po půlhodině hry se dostal do šance opět Wind, ale jeho projektil po zemi znovu vykryl Baumann a z tohoto minisouboje vyšel už potřetí jako vítěz.

Druhý poločas začal už bez Černého, kterého nahradil Mattias Svanberg. První větší šance ve druhé půli přišla v 58. minutě, kdy se po krásné kombinaci z pravé strany odhodlal vypálit Majer, jenž přízemní ranou poslal míč k levé tyči a srovnal skóre.

O osm minut později špatně rozehrál Koen Casteels a jeho chybu dokázali modrobílí využít. Ke střele se dostal Grischa Prömel, který svůj pokus s odrazem od Majera procpal do sítě. Chorvatský záložník měl ale schované další eso v rukávu. Po vybojovaném faulu totiž kopal penaltu, jíž proměnil nechytatelným projektilem do pravé šibenice.

Do utkání lépe vstoupili domácí. V 11. minutě vznikl ve velkém vápně po standardní situaci zmatek, po němž balon propadl k Opendovi, jenž otevřel skóre zápasu. Po půlhodině hry mohl Union srovnat, když si na centr Lucase Tousarta naběhl novic v sestavě Yorbe Vertessen, jeho hlavička ale skončila v náručí Pétera Gulácsiho.

Na konci první půle se po rohovém kopu opřel do hlavičky Šeško, kterého fantastickým zákrokem vychytal Alexander Schwolow.

Do druhého poločasu nemohli Býci vstoupit lépe. David Raum rozehrál ve 48. minutě volný přímý kop, na který si naskočil Šeško, jenž usměrnil míč přesně k levé tyči a zvýšil vedení. O šest minut později vypálil Dani Olmo z pravé části velkého vápna a mířil na zadní tyč, jeho jedovatou ránu vyrazil Schwolow. Za chvíli se ochozy znovu otřásaly, když Dani Olmo parádní rabonou odcentroval míč, který si ve vápně našel znovu Šeško a dopravil jej do sítě.

Radost domácích však netrvala dlouho, protože VAR gól neuznal kvůli ofsajdu slovinského střelce. V 73. minutě se situace pro Berlín ještě zhoršila. Christopher Trimmel dostal za nevybíravý skluz na Rauma červenou kartu a hosté dohrávali s 10 hráči. Býci neměli problém dotáhnout zápas k vítězství.

