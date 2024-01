Jurásek zabojuje o Euro v Bundeslize, na hostování s opcí ho získal Hoffenheim

David Jurásek (23) mění po pouhém půlroce působiště. Krajní bek fotbalové reprezentace zamířil z Benfiky Lisabon, kde nenaplnil vysoká očekávání, na hostování do Hoffenheimu. Bundesligový celek, jehož barvy hájí dlouhá léta Pavel Kadeřábek (31), získal někdejšího hráče Slavie na hostování do konce sezony. Součástí transferu by měla být podle informací serveru inFotbal.cz i opce na trvalý přestup ve výši 12 milionů eur (asi 297 milionů korun).

"Jsem šťastný, že jsem tady. Zaprvé bych chtěl poděkovat, nabídky Hoffenheimu si moc vážím. Měl jsem víc zájemců, ale od začátku jsem věděl, že chci sem," uvedl Jurásek, který vyšel Benfiku na 14 milionů eur, v uvítacím videu. "Očekávám, že odehraju dobré zápasy a budu týmu užitečný," dodal a vzápětí se přirovnal k novému parťákovi Kadeřábkovi: "Jsem opravdu ofenzivní krajní obránce, podobně jako Pavel."

S Kadeřábkem se spojil, osobně se zatím nepotkali. "On je ze Sparty, já ze Slavie. Je to pro nás trochu složitější, ale myslím si, že to tady bude fungovat," připomněl český reprezentant s úsměvem rozdílnou minulost v pražských "S".

Na adresu bývalého zadáka Slavie se vyjádřil i výkonný ředitel TSG Alexander Rosen. "David je nesmírně dynamický obránce, o kterého jsme se zajímali už v létě. Tehdy se ho však nepodařilo podepsat. Je rychlý, silný v útoku a může být variabilně nasazován na levém křídle v různých základních formacích," uvedl Rosen. "Je to dravý a průbojný hráč, který svými kvalitami výrazně zvýší konkurenci v našem týmu," dodal sportovní ředitel Pirmin Schwegler.

O Juráskově odchodu z kádru úřadujícího portugalského mistra se spekulovalo už několik týdnů. Rodák z Uherského Hradiště se i přes slibný začátek, kdy za Benfiku skóroval hned v prvním přípravném utkání, neprosadil.

Jeho pozice ještě víc oslabila poté, co lisabonský tým angažoval jiného levého beka Álvara Carrerase. V posledních týdnech Jurásek prakticky jen vysedával na střídačce a do hry zasahoval sporadicky.

Hovořilo se o zájmu Rangers či Marseille, nakonec však Jurásek míří blíž k českým hranicím. Hoffenheim, jehož největším úspěchem je třetí místo v nejvyšší soutěži v sezoně 2017/18 a následná účast ve skupině Ligy mistrů, v tomto ročníku bojuje o účast v evropských pohárech.

Kadeřábek patří ke klubovému inventáři. Hráč se 48 starty za národní tým hraje za aktuálně osmý celek tabulky od července 2015, kdy přestoupil ze Sparty. Na kontě má 216 soutěžních zápasů, ve kterých zaznamenal 10 gólů a 27 asistencí.