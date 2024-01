O Juráska by se mohla strhnout bitva. Kromě francouzských klubů mají zájem i Rangers

David Jurásek (23) je asi nejzajímavějším českým artiklem v zimním přestupovém období. Od Vánoc se objevilo už několik zájemců o jeho služby. Jisté je ale zatím jen to, že v Benfice Lisabon mladý obránce nejspíš pokračovat nebude. Portugalský gigant totiž pracuje na příchodu levého beka Álvara Carrerase (20) z Manchesteru United, jenž do neděle hostoval ve španělské Granadě. Do hry o Juráska se navíc nově zapojil skotský velkoklub Glasgow Rangers.

Jako první se objevily spekulace o zájmu francouzského Racingu Lens, jméno mladého českého hráče pak bylo spojováno také s Olympique Marseille. Tento klub měl na bývalého slávistu navíc políčeno už v létě. Seznam klubů, které by chtěly Juráska angažovat, se však podle informací z médií dál rozrůstá.

Začíná se totiž mluvit také o skotských Rangers. Slavná ostrovní značka má přitom za sebou hodně divoká pohárová měření sil se Slavií, což by v případě dohody o přesunu jejího bývalého hráče, dávalo obchodu hodně pikantní příchuť.

Jurásek do velkého fotbalu vystřelil právě z vršovického Edenu. V sešívaném dresu odehrál první zápasy v pohárové Evropě, stejně tak v něm zažil i premiérovou pozvánku do národního týmu. Zkrátka až po přesunu z Mladé Boleslavi do Prahy nabrala jeho kariéra grády.

S informací o zájmu ze Skotska přišel v neděli portál HITC, jenž píše, že Jezdci pozorně sledují kariéru i dění okolo českého hráče. Zprávu následně potvrdil i dobře informovaný portugalský deník A Bola. Zmíněné zdroje se shodují, že Marseille i Rangers jednají také s italským Hellasem Verona o Joshi Doigovi. Ten by měl údajně preferovat jako další štaci francouzský klub, proto by Rangers mohli mít nakonec navrch při snaze získat právě Juráska.

Ve hře má být zatím jen půlroční hostování. Jurásek totiž do Benfiky putoval za cenu zhruba 14 milionů eur, což je v současné době mimo možnosti Skotů. Portugalský celek by se tak v případě, že by se chtěl 23letého obránce zbavit natrvalo, musel smířit s výraznou ztrátou.