Benfica představila náhradu za Juráska. Španěl Álvaro Fernández přichází na hostování s opcí

Benfica oficiálně podepsala smlouvu se Španělem Álvarem Fernándezem Carrerasem (20), který za ni bude nastupovat s číslem 3. Splnilo se tak přání trenéra Rogera Schmidta, jenž si v poslední době na pozici levého beka vypomáhal stoperem Moratou (22) poté, co nová posila v podobě Davida Juráska (23) nepřesvědčila.

Po Marcosu Leonardovi a Gianlucovi Prestiannim podepsala Benfica také Fernándeze, který se tak stal třetí zimní posilou Orlů. 20letý mladík přichází na hostování z Manchesteru United s opcí na koupi za šest milionů eur. Ta se může stát povinnou, pokud obránce odehraje za Benfiku alespoň polovinu ze všech jarních zápasů prvního týmu.

"Moje levá noha je mým největším pokladem a teď je tu pro Benfiku. Pusťme se do toho," burcoval levý obránce, který do Benfiky přišel poté, co strávil první polovinu sezony v Granadě.

"Je to krok kupředu, jsem velmi vděčný za důvěru a chci hned začít," řekl španělský reprezentant do 21 let, vylíčil svá očekávání od působení v Luzu a zanechal slib fanouškům Benfiky. "Chci ze sebe vydat všechno, pomoci a dosáhnout všech cílů. Mou ambicí je dosáhnout týmových úspěchů a také těch individuálních. Slibuji, že na hřišti nechám všechno, abych to splnil," prohlásil Fernández, který už získává první dojmy z nového klubu.

"Benfica je obrovský klub s neuvěřitelnými fanoušky a hrát tu pro mě znamená hodně," prohlásil nový nositel čísla 3, jehož idolem je Marcelo, s nímž se potkal v Realu Madrid, kde v mládeži strávil tři roky. "Mám za sebou několik cenných měsíců v La Lize a myslím, že i ty mi hodně pomohly," neopomněl Fernández ani poslední půlrok v Granadě.

Španělský mládežnický reprezentant přichází sice z Manchesteru United, ale v prvním týmu Rudých ďáblů nikdy nedebutoval. Do 19. týmu La Ligy Granady přišel po úspěšném hostování v Prestonu North End ve druhé anglické lize v minulé sezoně. Půjčka do španělského týmu se mu však příliš nevydařila – v prvním týmu se objevil pouze šestkrát.

Po Juráskovi a Juanu Bernatovi je Fernández už třetím levým obráncem, kterým se Benfica snaží vhodně nahradit Grimalda. Jeho krajan nastupující taktéž s číslem 3 působí od srpna loňského roku v Leverkusenu.