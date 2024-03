Livesport Daily #210: Bayern zklamaly opory, v létě ho čeká čistka, říká komentátor Michal Řežábek

Bayern Mnichov, největší značka německého fotbalu a jeden z nejslavnějších fotbalových klubů Evropy, se trápí. V Lize mistrů se mu sice po obratu podařilo přejít přes Lazio, ale v domácí soutěží ztrácí už propastných deset bodů ne vedoucí Leverkusen. Co přesně se v Bayernu stalo, že po jedenácti letech velmi pravděpodobně opustí německý fotbalový trůn? A co se s tím dá dělat? O tom si dnes v podcastu Livesport Daily povídáme s Michalem Řežábkem komentátorem Bundesligy na stanici Nova Sport a také komentátorem Livesportu.

"Pro diváky je dobře, že hegemonie Bayernu asi skončí. Často se psalo, že Bundesliga ztrácí na atraktivitě, když se to neustále opakuje a Bayern vítězí. Už minulá sezona leccos naznačila a to, co se teď daří Leverkusenu, to asi nikdo nečekal. I fanoušci v Německu jsou rádi, že mají na co koukat a že tam je nějaká změna," říká v úvodu podcastu Michal Řežábek. "U Bayernu je to prostě pokračující příběh už z minulé sezony, už tenkrát se psalo o tom, že to je trochu návrat Bayernu z devadesátých let, kdy tam jsou skandály a ne jen fotbal. Vzpomeňme si třeba na dramatický konec tehdejšího CEO Olivera Kahna v závěru té minulé sezony. A podobných skandálů ve spojení s Bayernem přibývalo," popisuje Řežábek.

"Osobně si myslím, že v posledních letech Bayernu chybí určitý lídr a zároveň ti hráči, kteří jsou označováni za ty nejzkušenější, tak mají možná v kabině a v zákulisí větší vliv, než by bylo zdrávo," dodává Řežábek. Ten ale zároveň vyzdvihuje výkony letní posily Harryho Kanea. "Do Bundesligy vstoupil skvěle, začal sázet jednu branku za druhou. Nebýt jeho gólů, ztrácel by Bayern častěji. Hlavně podzim mu vyšel skvěle. Ale i na něj už trochu dopadá tlak médií a asi v kabině cítí, že tam všechno nefunguje ideálně. Bohužel pro něj to vypadá, že ani v Bayernu se v první sezoně své vysněné trofeje nedočká," připomíná Řežábek kuriózní "prokletí" anglického útočníka.

A jak komentátor a bundesligový expert vidí budoucnost? Vrátí se v příští sezoně Bayern rychle do čela německého fotbalu? "Otevřeně se mluví o tom, že Bayern v létě čeká velká čistka. Mluví se třeba o konci Goretzky nebo Kimmicha, kteří v roli lídrů zklamali. Budu se zájmem sledovat, co se po sezoně odehraje, protože možná Bayern čeká obměna, jakou nepamatuje. O to těžší je odhadovat, jakou bude mít výkonnost v další sezoně," přiznává Michal Řežábek.

