Livesport Daily #38: Co se hráči honí hlavou, když stojí půl miliardy, popisuje Adam Hložek

Loni v červnu přestoupil ze Sparty za téměř půl miliardy korun do Leverkusenu a první bundesligový ročník byl pro Adama Hložka (20) plný turbulencí. Český reprezentant se ale nakonec probojoval do základní jedenáctky a zahrál si i semifinále Evropské ligy. Co mu běželo hlavou, když byl Bayer na podzim na sestupových příčkách? Jak se změnil týmový projev po příchodu trenéra Xabiho Alonsa? Jak vidí svou budoucnost v Německu? A co říká na nová působiště Václava Černého (25) a Davida Juráska (22)? Odpovědi na tyto a další otázky přidá sám Hložek.

Ještě ve 12. kole minulé sezony nejvyšší německé soutěže se Leverkusen nacházel na sestupových příčkách. V tu dobu rozhodně nebyl Hložek ani jeho spoluhráči v nejlepším rozpoložení. Vše se změnilo s příchodem španělského trenéra Xabiho Alonsa.

„Moje první zahraniční angažmá začalo tím nejhorším možným scénářem. Nedařilo se týmu, nedařilo se mně, fanoušci na nás pískali a na hlavu to bylo hodně těžké," vypráví v nové epizodě Livesport Daily.

"Trenér Alonso mi ale poté dal šanci v základní sestavě, nakonec jsme skončili šestí a hráli jsme semifinále Evropské ligy, takže si myslím, že můžu být se sezonou spokojený,“ říká Hložek.

Livesport Daily #38: Co se hráči honí hlavou, když stojí půl miliardy, odpovídá Adam Hložek Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jak často kontroluje svou hodnotu na webu transfermarkt.com?

S kým si v kabině Leverkusenu nejvíc rozumí?

Jak hodnotí nedávný příchod Granita Xhaky?

Jak často je v kontaktu se svým agentem Pavlem Paskou?

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.