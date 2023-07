Livesport Daily #36: Chci být důležitou postavou reprezentace, říká fotbalista Václav Černý

Když v patnácti odešel do akademie slavného Ajaxu Amsterdam a brzy se začal prosazovat i v jeho A-týmu, zdálo se jisté, že Václav Černý (25) před sebou má skvělou kariéru. Jenže přišla dvě těžká zranění kolene, dlouhé pauzy od fotbalu i odchod z mužstva. V dresu Twente se ale v minulé sezoně rozehrál ke skvělým výkonům, které mu vynesly až přestup do bundesligového Wolfsburgu. O tom, co čeká od německého fotbalu i jak vidí svou budoucnost v reprezentaci jsme s Václavem Černým mluvili v dnešním Livesport Daily.

"Po těch zraněních je to zadostiučinění. Potvrzení toho, že se vyplatilo se nevzdat. Když se člověk pro něco rozhodne, tak má sílu na to, aby to dokázal uskutečnit. Já jsem toho důkazem. Jsem strašně rád, že se mi povedlo něco, co jsem si vždycky přál. Došel jsem si k tomu trnitou cestou," popisuje Černý svoje pocity z přestupu do Bundesligy.

V minulé sezoně český fotbalista v Eredivisie zaznamenal 13 gólů a 14 asistencí a prožil tak svůj nejúspěšnější ročník v seniorském fotbale. "Byl to mix toho, že jsem byl celý rok absolutně zdravý a zároveň se dařilo týmu, měli jsme druhý dobrý rok po sobě."

Kromě Bundesligy je pro Černého důležitá i reprezentace, kde by chtěl v budoucích letech mít roli důležitého hráče. "Můj cíl je hrát v reprezentaci klíčovou roli, to bych si přál a budu na tom makat. Nároďák je nejvíc, přišel jsem o spoustu hezkých zápasů kvůli zraněním, tak už nechci přijít vůbec o nic. Chci mužstvu pomáhat co nejvíc to půjde," říká rezolutně zatím jedenáctinásobný český reprezentant.

