Livesport Daily #37: Berlusconi změnil fotbal, bude se na něj vzpomínat i za 50 let

Livesport Daily #37: Berlusconi změnil evropský fotbal, bude se na něj vzpomínat i za 50 let

12. června zemřel Silvio Berlusconi (†86), italský politik, podnikatel a dlouholetý majitel AC Milán. Pod jeho vedením slavil milánský velkoklub úspěchy na evropské i domácí scéně na přelomu 80. a 90. let. Právě Berlusconi také krátce po svém nástupu do funkce jmenoval hlavním trenérem do té doby neznámého Arriga Sacchiho, který následně podle mnohých změnil moderní fotbal. Berlusconiho fotbalové dědictví je tématem nové epizody Livesport Daily.

"Berlusconi byl především obrovským fanouškem AC Milán. Když se jako developer dostal k velkým penězům, první, po čem toužil, bylo pořídit si svůj milovaný klub," popisuje situaci ze druhé poloviny 80. let novinář a šéfeditor serveru Aktuálně Vojtěch Scheinost.

"Když si Berlusconi jako prvního svého trenéra přivedl Sacchiho, nikdo pořádně nevěděl, o koho jde. Arrigo ale následně transformoval italský fotbal, opustil slavné catenaccio. Berlusconi věděl, že se to musí dělat jinak, proto si vybral trenéra, který chtěl na hřišti vládnout. Přesně tak Sacchi pak tým vedl a výsledkem byly mimo jiné dva triumfy v Poháru mistrů,” vysvětluje.

“Mimo fotbal bude Berlusconiho odkaz spíš negativní,” uvědomuje si Scheinost. "Ale ve fotbale, tam je třeba uznat, že se díky němu italský fotbal zviditelnil, zlepšil a posunul na vyšší úroveň."

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme mluvili také o tom:

Který hráč vděčí Berlusconimu za velkou kariéru?

Proč se italský fotbal neobejde bez svých "šedých zákoutí"?

Co bude s prvoligovým klubem z Monzy, který Berlusconi do své smrti vlastnil?

