Müllerův milník zastínila porážka Bayernu v Heidenheimu. Lipsko a Mohuč si zastřílely

Bayern prohrál ve 28. kole Bundesligy v Heidenheimu 2:3 a jeho ztráta na Leverkusen narostla na 16 bodů. Ačkoliv šel favorit do kabin s dvoubrankovým náskokem, domácí po změně stran slepenými trefami srovnali a nečekané vítězství zajistil druhou brankou v zápase Tim Kleindienst. Krátce poté opustil trávník útočník hostů Thomas Müller, který nastoupil do 700. soutěžního duelu v dresu Bayernu. Lipsko zničilo Freiburg na jeho hřišti 4:1 a pomohlo si v boji o Ligu mistrů, uspěly i týmy hrající o záchranu. Kolín n. R. si poradil s Bochumí 2:1 a Mohuč rozstřílela Darmstadt 4:0.

Již od úvodního hvizdu měl favorit jednoznačně více ze hry, kvůli zodpovědné defenzivě nováčka soutěže si však na významnější šanci musel počkat až do 38. minuty. Tehdy se balon odrazil k Serge Gnabrymu, jehož lob za obranu dokázal nekompromisní přízemní ranou z první proměnit v gól nejlepší střelec soutěže Harry Kane.

Krátce před poločasovým hvizdem se na listinu střelců dokázal zapsat sám Gnabry, který dokázal hlavou do sítě uklidit precizní centr Alphonsa Daviese. Klub z města Heidenheim an der Brenz ovšem neskutečným způsobem nastoupil do druhého poločasu.

Statistiky utkání. Livesport

V 50. minutě se za obranou Die Roten zjevil zcela volný Kevin Sessa a tváří v tvář před brankářem technickou ranou nezaváhal. Další kolaps bavorské defenzivy přišel po pouhé minutě, tentokráte si na dlouhý balon za obranu naběhl Kleindienst a v pádu dokázal poslat míč do sítě.

V 68. minutě mohl o triumfu Bayernu rozhodnout Mathys Tel, dělovka čerstvě příchozího francouzského ostrostřelce však mířila pouze do středu branky. Slavit tak nakonec mohli překvapivě domácí, když se 11 minut před koncem opět dokázal uvolnit nejlepší střelec týmu Kleindines, prostřelil nohy Svena Ulreicha a dokonal neskutečný obrat.

Domácí se nestihli pořádně nadechnout a už prohrávali. Ve druhé minutě totiž Openda vyslal tvrdou přízemní přihrávku přímo do pokutového území, kde číhal Amadou Haidara a ranou na zadní tyč uklidil míč do sítě. V 18. minutě Lipsko odskočilo na rozdíl dvou branek zásluhou Opendy. Třetí nejlepší střelec ligového ročníku se po průnikové přihrávce rozhodl vypálit skrze domácího obránce, což se ukázalo jako skvělá volba, neboť míč se zastavil až za zády zaskočeného Noaha Atubola.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Pět minut před koncem první půle měl domácí Lucas Höler jedinečnou možnost vrátit Freiburg zpět do hry, z pokutového kopu však napálil pouze břevno. V pořadí 44. minuta znamenala pro Freiburg další zvýšení ztráty. Openda využil podklouznutí domácího obránce a střelou mezi nohama Atubola upravil na 3:0. V 54. minutě se tým z východu Německa dostal už na čtyřgólový náskok a opět v tom měl prsty belgický talent Openda.

Už podruhé v tomto utkání se ocitl v roli asistenta, když naservíroval balon přímo před Benjamina Šeška, který jej pak jen zasunul do odkryté brány. Freiburg se ovšem nevzdával a v 59. minutě snížil na 1:4. Vincenzo Grifo ukázal své technické dovednosti, když perfektně zpracoval míč, zmátl několik protihráčů a nakonec bravurně zakončil po zemi k pravé tyči. Freiburg tak domácí duel nezvládl a nepřipsal si ani bod.

Opendovy statistiky proti Freiburgu. Opta by Stats Perform / AFP

Kolín chtěl ve 13. minutě poslat do vedení Linton Maina, jenž se levačkou z úhlu pokusil překvapit muže mezi třemi tyčemi, ale ten byl na jeho zakončení připraven. Záhy měl gól na hlavě Sargis Adamyan, arménský záložník ovšem těsně přestřelil zařízení. Na druhé straně se na centr Passlacka vyhoupl Erhan Mašovič, avšak jeho zakončení se točilo směrem pryč od branky.

Nepříliš divácky atraktivní poločas tak skončil nerozhodně. Krátce po změně stran už však první přesná trefa přišla. Broschinski skvěle načasoval náběh a poté přesnou přihrávkou našel dalšího bývalého hráče die Schwarzgelben Felixe Passlacka, který s ledovým klidem poslal die Unabstiegbaren do vedení. Kolín mohl poslat zpět do hry o tři body Faride Alidou, jenže jeho rána z hranice pokutového území pouze orazítkovala tyč.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Die Geissböcke se hnali za vyrovnáním, které nakonec přišlo až v poslední minutě, kdy si další bývalý hráč Borussie Dortmund Tigges naskočil na roh Floriana Kainze. Šílený závěr pak uzavřel také hlavičkou Waldschmidt, a tak se z výhry nakonec radovali domácí. Důležitý souboj v boji o záchranu ovládl domácí Kolín.

V úvodu se pokusil prohloubit krizi hostujícího celku Jonathan Burkardt. Rychlou zasekávačkou se zbavil střážce, avšak jeho přízemní obstřel vytěsnil konečky prstů Marcel Schuhen. Na druhé straně se za zády domácí defenzivy zničehonic vynořil Braydon Manu.

Před ním ale na poslední chvíli odkopl míč do bezpečí dobře vyběhnutý Robin Zentner. Mohuč si tak ke kýženému gólu musela pomoct standardní situací. Krkolomný pokus hlavou z dílny Leeho ještě nevyšel, nicméně otevřel střeleckou pozici Hanche-Olsena, jenž procedil míč mezi nohama Schuhena.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po změně stran zazmatkoval v rozehrávce Bartol Franjič a jeho přihrávku gólmanovi vystihl Burkardt. Ten se posléze skvěle zorientoval, předložil míč do druhé vlny připravenému Brajanu Grudovi, který jej prudce napálil do odkryté branky. O chvíli později si Gruda málem připsal také gólovou asistenci, když vyslal na zteč Nadiema Amiriho.

Německý záložník však svůj pokus poslal jen o pár čísel vedle vzdálenější tyče. Nečekaně hladkou výhru Die Nullfünter stvrdil v 80. minutě Lee, jenž zužitkoval prudký centr z pravé strany z kopačky Silvana Widmera. Krátce nato pokořil reprezentant Jižní Koreje unavenou defenzivu hostí podruhé. Nutno podotknout, že Schuhen s jeho obstřelem placírkou nemohl vůbec nic dělat.