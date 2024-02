Nikdy se nevzdáváme, pronesl Kane po vítězství nad Lipskem. Tuchel se cítil divně

V sobotu vstřelil dvě branky, celkově jich v Bundeslize stihl nasázet ve 23 zápasech už 27. Harry Kane (30) zkrátka prožil další výjimečný večer a pomohl Bayernu zažehnat výsledkovou krizi – po třech porážkách v řadě se bavorský gigant dočkal vítězství. Cenný skalp Lipska, které Mnichov porazil poprvé od července 2022, trefil anglický reprezentant až v 91. minutě. "Nikdy se nevzdáváme," pronesl suverénně nejlepší kanonýr německé soutěže.

Bayern si díky sobotnímu vítězství udržel osmibodový odstup od vedoucího Leverkusenu. Bavořané tak stále živí malou naději, že udrží dominanci nad německým fotbalem, prodlouží sérii 11 ligových titulů v řadě a nebudou poprvé od roku 2012 přihlížet oslavám druhých.

Vedení klubu i tak ve středu oznámilo, že trenér Thomas Tuchel na konci sezony skončí. Pod odchod kouče, který dovedl Chelsea k vítězství v Lize mistrů, se podepsaly předchozí tři porážky v řadě, které německý gigant utrpěl poprvé od roku 2015.

Kane, který se proslavil tím, že navzdory několika individuálním oceněním během více než 10 let na nejvyšší úrovni nezískal žádnou týmovou trofej, novinářům řekl: "Musíme Leverkusen zatlačit. Musíme pokračovat v tom, co děláme. Dnes to bylo dobré a potřebujeme pokračovat v jízdě až do konce sezony."

Ke zmíněným třem nezdarům v řadě přitom přispěl právě Kane, který především v zápasech s Laziem a Bochumí zahodil několik velmi zajímavých příležitostí. Tuchel, který po zápase přiznal, že chce v Bayernu zůstat i po létě, se však o anglického útočníka "nikdy nebál".

"Dělá to už čtrnáct let. Každou sezonu nasází spoustu gólů a to se nezmění. Je to jako matematika. Dnes se u něj dobře kombinovala soustředěnost s uvolněností. O Harryho se nemusíme bát," uvedl německý kouč.

Statistiky Harryho Kanea proti Lipsku. Opta by Stats Perform

Tuchel zároveň dodal, že se v sobotu "cítil trochu divně", když po oznámení letního odchodu znovu usedl na lavičku. "Výkon byl ale dobrý, jako by se nic nezměnilo," uzavřel bývalý trenér PSG či Chelsea.

Své si k situaci okolo Tuchela řekl i kapitán Bayernu Manuel Neuer, který proti Lipsku předvedl několik důležitých zákroků. "Nás hráče to staví do špatného světla. Každý by měl mít špatné svědomí," uvedl dlouholetý brankář bavorského celku.