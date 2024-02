ŠESTKA: Severské derby ve finále Ligy mistrů, naděje pro Pekharta i pro Bayern

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom pomáhá speciální rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 20. února

Servette Ženeva – Skellefteå

Ani zdaleka ne s takovou slávou jako fotbalová jmenovkyně vyvrcholí večer devátý ročník hokejové Ligy mistrů. Utkají se Skellefteå a Servette Ženeva, jež získalo právo pořádat utkání na základě vyššího klubového koeficientu. Podle něj se střetnou ve finále zástupci dvou nejvýše postavených lig. Zástupci švédské nejvyšší soutěže dosud ani jednou nechyběli ve finále, přičemž šestkrát jej ovládli. Zbylé dva triumfy si připsaly finské celky.

Servette se tak může stát prvním švýcarským šampionem v historii. Nicméně v sobě má silnou finskou inspiraci. V brance nastupuje dvojnásobný mistr světa Jussi Olkinuora, před ním pět jeho krajanů v čele s 39letým veteránem Valtterim Filppulou. Soupeř, jenž má naopak tým postaven téměř výlučně na Švédech, disponuje daleko mladším kádrem. Ten už neprohrál osm zápasů v řadě a sérii proti formu hledajícímu Servette ještě natáhne.

Středa 21. února

FC Porto – Arsenal

Aktuální vyladění Arsenalu nahání hrůzu. Posledních pět startů v lize nejen proměnil ve vítězství, ještě v nich nasbíral ohromující skóre 21:2! Jeho cesta do Porta k úvodnímu utkání osmifinále play off Ligy mistrů v sobě však skrývá dvě velká ale. Tím prvním jsou nevyrovnané výkony na hřištích soupeřů, kde v evropských pohárech vyhrál jediný duel z posledních pěti. A to měl v říjnu na půdě trápící se Sevilly velké štěstí, že výsledek 2:1 uhájil.

V Portu se mu navíc dlouhodobě nedaří, jinými slovy tam ještě nikdy nevyhrál. Ze třech vystoupení na Estádio do Dragao odešel dvakrát poražen, naposledy v únoru 2010, kdy se oba kluby potkaly ve stejné fázi Ligy mistrů. Arsenal pak jednobrankovou ztrátu v poklidu dohnal doma (5:0) a nebylo by překvapení, kdyby se podobný scénář opakoval i tentokrát. Od té doby už do čtvrtfinále soutěže nedošel, sedmkrát v řadě ztroskotal právě o kolo dřív.

Čtvrtek 22. února

Legia Varšava – Molde

Polský vicemistr si přivezl z Norska nadějný výsledek. Po 24 minutách už sice prohrával 0:3, o přestávce ale německý kouč Runjaic vystřídal čtyři hráče a jeho svěřenci stáhli rozdíl na přijatelných 2:3. Jedním z těch, které odvolal ze hřiště, byl i český útočník Tomáš Pekhart, který za svůj výkon schytal v polských médiích sžíravou kritiku. Faktem je, že stále ještě nejlepší střelec Legie v sezoně (11 gólů), je v útlumu.

Vyjma domácího poháru se naposledy trefil na konci září! Konec roku mu zkomplikovalo zranění palce na noze, na jaře sbírá minuty na hřišti v menší míře, než je zvyklý. Každopádně Legia je v odvetě favoritem, na podzim si v Konferenční lize poradila doma ve všech třech zápasech, přičemž skalpy Alkmaaru a Aston Villy mají svou váhu. I Pekhartovi se na Stadionu Polské armády daří víc, v tomto ročníku tam nastřílel sedm branek…

Pátek 23. února

Tilburg – Roda Kerkrade

Ve druhé nizozemské lize se chystá souboj prvního s druhým. Tilburg hájí vedení s pohodlným náskokem sedmi bodů, zato Roda se o druhé místo přetahuje s Den Haagem a momentálně je před ním o bod. A v tomto kole si zřejmě nepolepší. Zatímco Willem podává doma spolehlivé výkony a ztratil pouze třikrát, hosté jsou v tabulce venkovních zápasů až na 10. místě. A z Tilburgu odjížděli poraženi v pěti z minulých šesti ligových střetnutí.

Do Eredivisie postupují přímo první dva týmy po základní části. V týmu hostů si rychle vydobyl místo v sestavě kapitán české jednadvacítky Václav Sejk, jenž se už stihl zapsat mezi střelce. Vytížení útočníka, který přišel na půlroční hostování ze Sparty, každým zápasem roste, z původního poločasu to bylo naposledy už 86 minut. Na jaře by měl hrát klíčovou roli týmu v boji o postup, zásadní bude duel za dva týdny doma s Den Haagem.

Sobota 24. února

Bayern Mnichov – RB Lipsko

Pokud by si v Mnichově mohli vybrat soupeře, s nímž by ukončili své hororové období, určitě by to nebylo Lipsko. Neporazili jej totiž čtyřikrát za sebou, na začátku sezony s ním utržili v souboji o domácí superpohár debakl 0:3. Jako by tenhle zápas předznamenal sezonu s mnoha nezdary, na něž nejsou v bavorském velkoklubu zvyklí. Momentálně ze druhého místa ztrácí Bayern propastných osm bodů na vedoucí Leverkusen.

Jestli se na někoho může spolehnout, je to Harry Kane. Ten při porážce od Bochumi alespoň vytvořil historický rekord v nenižším počtu zápasů, za nějž v sezoně někdo stihl nastřílet 25 branek. Další může klidně přidat v sobotu proti Lipsku, Bayern doma (v sezoně 9-1-1) už další klopýtnutí nedopustí. Ani soupeř totiž není tam, kde obvykle (momentálně mimo pozice pro Ligu mistrů). Odchody opor Nkunkua, Gvardiola či Forsberga jsou znát.

Neděle 25. února

PSG – Rennes

Paris St. Germain si nezadržitelně pluje pro 10. titul z posledních 12 sezon. V čele tabulky francouzské ligy má obhájce titulu 13bodový náskok, přičemž do konce ročníku schází už jen 12 kol. Rennes je sice až sedmé, jenže aktuálně má se šesti výhrami v řadě nejlepší fazonu ze všech týmů Ligue 1. A pouze jednou během této šňůry vstřelilo méně než dvě branky, to vše proložilo triumfem 6:1 v osmifinále poháru na hřišti třetiligového Sochaux.

Při chuti je obzvlášť útočník Martin Terrier, který v minulých čtyřech ligových startech nastřílel pět gólů a na další přihrál. To všechno přitom stihl od konce ledna, hvězda domácích Kylian Mbappé má v novém kalendářním roce na kontě "jen" tři zásahy. V duelu prvního a třetího nejproduktivnějšího týmu soutěže nebude o góly nouze, v Parku princů se prosadí oba týmy.