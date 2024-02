Bayern prochází těžkým obdobím, uznal Kane. Smůlu chce zlomit s týmem, který třikrát porazil 7:0

Bayern Mnichov může zažít jeden z nejhorších týdnů poslední doby. V neděli zavítá do Bochumi a pokud nevyhraje, může na lídra Bundesligy z Leverkusenu ztrácet už propastných osm bodů.

Bayern v sobotním přímém souboji s hlavním konkurentem v boji o titul prohrál v Leverkusenu 0:3 a aby toho nebylo málo, ve středu prohrál 0:1 s Laziem, což byla jeho první porážka v osmifinále Ligy mistrů od roku 2012. "Procházíme těžkým obdobím, to se nedá skrýt," okomentoval to ve středu útočník Bayernu a kapitán anglické reprezentace Harry Kane. "Nedokážu vysvětlit obrovský pokles našeho výkonu ve druhém poločase," dodal frustrovaný trenér Thomas Tuchel.

Ohlasy z tábora bavorského velkoklubu se fanouškům neposlouchají dobře. Statistiky nejsou o nic příjemnější. Bayern prohrál dvakrát za sebou poprvé od ledna 2021, prvně od roku 2015 vyšel ve dvou utkáních po sobě naprázdno i gólově. Při prohře s Laziem navíc nezaznamenal ani jednu střelu na branku, což se mu "povedlo" naposledy v roce 2019 při bezbrankové remíze s Liverpoolem.

Data ze vzájemných soubojů s nadcházejícím ligovým soupeřem jsou o poznání přívětivější. Bayern vyhrál čtyři z posledních pěti klání proti Bochumi, tři z nich drtivým skóre 7:0. V neděli přesto nemusí mnichovský celek čekat úplně jednoduchá šichta – přestože se Bochum nachází na 14. místě, v této sezoně doma prohrála jen jednou. Bochumští za celý ročník padli sedmkrát, což je nejlepší bilance ze všech týmů mimo první šestku. Mají na kontě 10 remíz, nejvíce z celé ligy.

Po vyřazení Bayernu z německého poháru třetiligovým Saarbrückenem hrozí gigantovi z Mnichova, že poprvé od roku 2012 prožije sezonu bez trofeje.

Tabulka bundesligy. Livesport

Kane, který navzdory zářivé kariéře ještě nezískal žádnou týmovou trofej, vyzval spoluhráče, aby hodili náročný týden za hlavu a soustředili se na další výzvu.

"Stále je třeba bojovat o velké věci. Nikdy se nevzdáme. Jeden zápas nebo i jeden moment může ve fotbale hodně změnit. My se musíme pokusit ten moment najít," řekl anglický útočník.

V sobotu hraje Leverkusen na půdě nováčka Heidenheimu – i to je zápas méně jednoduchý, než by se mohlo zdát.

Trenér Bayernu Mnichov Thomas Tuchel. AFP

Heidenheim, který se nachází na devátém místě, prožívá vydařenou premiérovou sezonu v nejvyšší soutěži, a to především díky skvělým domácím výsledkům. Hned 18 ze svých 27 bodů získal v 15tisícové Voith-Areně a za celý rok prohrál jen dvakrát. Kdyby tam Leverkusen ztratil body, dal by Bayernu šanci. A to je jediné, co 33násobní němečtí mistři potřebují.

Forma týmu Xabiho Alonsa ale nenasvědčuje tomu, že by měl v dohledné době klopýtnout. Po 21 zápasech má 55 z 63 možných bodů. Bayern získal v minulé sezoně titul se 71 body ve 34 zápasech.

Přehled zápasu Bochum – Bayern (17. února, 17:30)