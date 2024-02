Mönchengladbach po pěti zápasech zabral. Budíček pro Bayern obstaral dvěma zásahy Kane

Po pěti utkáních bez výhry zabral v Bundeslize Mönchengladbach, který si bez zraněného Tomáše Čvančary poradil ve 23. kole doma s Bochumí. Union Berlín sice otočil nepříznivě se vyvíjející duel s Heidenheimem, v závěru ale inkasoval a bere jen bod. Alex Král se na hřiště dostal až v 90. minutě. Třetí Stuttgart překvapivě nedokázal zlomit 16. Kolín n. R. a Brémy bez Jiřího Pavlenky remizovaly s Darmstadtem. Bayern po dvou prohrách bere tři body, díky dvěma zásahům Harryho Kanea předčil Lipsko a stáhl náskok vedoucího Leverkusenu znovu na osm bodů.

Přerušení úspěšné série nebylo na hostech výrazně znát, neboť se dokázali hned v úvodu utkání prosadit poté, co jeden z obránců červenobílých poslal odkopem do samostatného úniku Nikolu Dovedana, jenž se v souboji jeden na jednoho nemýlil. Po obdržené brance sice klub z východního Berlína dominoval ve statistice držení míče, měl ale problémy dostat se do výraznějších příležitostí.

Poprvé se mu to povedlo až ve 33. minutě, kdy se Danilho Doekhi probojoval k hlavičce po rohovém kopu, jeho pokus ovšem proletěl jen těsně vedle pravé tyče. V závěru první půle se nakonec svěřenci Urse Fischera prosadili, a to dokonce dvakrát. Nejprve se trefil Robin Gosens, když se k němu dostal odražený míč na úrovni penaltového puntíku.

Obrat v první půli následně dokonal šťastnou tečí András Schäfer. K prvnímu nebezpečnému zakončení ve druhém dějství se dostal Josip Juranovič, jenže jeho pokus z hranice velkého vápna pouze proletěl kolem levé tyče. O několik minut později se mohl na druhé straně hřiště prosadit Tim Kleindienst, hlavičkou však nemířil dostatečně přesně.

V 71. minutě už byl klub z města Heidenheim an der Brenz úspěšnější. Jan-Niklas Beste využil výběhu domácího gólmana a šikovným lobem zařídil srovnání skóre. Série bez venkovní porážky v podání Heidenheimu tak po remíze narostla na pět utkání v řadě.

Bochum se nacházela v dobrém rozpoložení, což potvrdila i v minulém kole, kdy doma překvapivě porazila Bayern 3:2. Na senzaci minulého zápasu se hosté pokoušeli navázat hned ve čtvrté minutě sobotního duelu. Branku Brazilce Bernarda však rozhodčí kvůli dotyku míče s rukou odvolal. Hříbata se na druhé straně propracovala k několika příležitostem, jejich pokusy nicméně zpravidla mířily mimo bránu.

Střelecké trápení Borussie ve 29. minutě ukončil smolař Cristian Gamboa, jenž si v malém vápně srazil balon do vlastní sítě. Vedení Gladbachu navíc vzápětí navýšil proměněnou penaltou Julian Weigl. Zvýšit náskok domácích mohl v 56. minutě Jordan Siebatcheu, kterému míč před branku naservíroval Florian Neuhaus. Ledabylé zakončení amerického útočníka ale znamenalo, že balon pouze proskákal kolem pravé tyče.

Třetí trefa Borussie přišla v 72. minutě. Nathan Ngoumou doslova napálil hlavu střídajícího Rocca Reitze, od které míč zamířil za záda brankáře. Za okamžik se ale dočkali i modrobílí. Volného balonu si ve vápně všiml Philipp Hofmann a poslal ho do sítě. Hříbata však opět odskočila. O jejich čtvrtý přesný zásah se postaral hlavičkovým zakončením Siebatcheu.

Za hosty v 88. minutě zvýšil opět hlavou Keven Schlotterbeck. Tečku za utkáním napsala na samém konci nastavení gólová rána Francka Honorata.

Stuttgart si přenesl dobrou formu i do posledního únorového utkání, v němž od prvních minut jasně kontroloval dění na trávníku a dostával se do nadějných příležitostí. Za zmínku stojí především šance, ve které se objevil Serhou Guirassy, jehož hlavička z dobré pozice těsně minula levou tyč. Poté se hra vyrovnala a diváci viděli příležitosti na obou stranách.

Oba týmy se ale trápily především ve finální fázi, a tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu. Do druhého poločasu vlétli ve viditelně lepším rozpoložení hráči Stuttgartu. Jejich zvýšená aktivita jim přinesla v 53. minutě vytoužený gól. Švábové se blýskli velmi pohlednou kombinací na jeden dotek a po překonání obranné linie už měl Enzo Millot z bezprostřední blízkosti jednoduchou práci.

Vedení si ale Stuttgart příliš dlouho neužil, protože v 62. minutě se o vyrovnání postaral Eric Martel. Ten byl ve správný čas na správném místě a propadlý centr na zadní tyč bez problému uklidil do sítě. Otočení skóre měl na noze Faride Alidou, který vypíchl soupeři míč a poté upaloval sám na bránu.

Podařilo se mu i položit domácího gólmana, dostal se ovšem do příliš ostrého úhlu a odkrytou síť netrefil. Stuttgart si tedy vítěznou náladu neudržel a získal jen bod, před čtvrtým Dortmundem, který duel 23. kola proti Hoffenheimu odehraje v neděli, má náskok

Darmstadt bil na poplach už ve třetí minutě utkání, když se po levém křídle dostal do vápna Justin Njinmah a naservíroval míč na bližší tyči čekajícímu Romanu Schmidovi, rakouský záložník ale z první zamířil mimo. Nakonec tak musel poslat domácí celek do vedení hostující obránce Christoph Zimmermann, který při pokusu odvrátit přízemní centr směřující na nabíhajícího Njinmaha poslal balon do vlastní sítě.

Následná smolná pasáž domácích, kdy nejdříve videorozhodčí odvolal pokutový kop a krátce nato neplatil gól Schmida pro ofsajd, ovšem skončila šťastným srovnáním hostů, když rána Juliana Justvana zpoza pokutového území prošla s několika dotyky až do branky. Po změně stran mohli jít do rychlého vedení naopak hosté, Marvin Mehlem ale krásnou přihrávku za obranu zužitkoval pouze ke střele do horních pater stadionu.

Záhy už začaly přicházet šance domácích. V 58. minutě nedokázal zužitkovat pohlednou individuální akci Mitchella Weisera zakončující Njinmah, o chvíli později pálil Marvin Ducksch z úhlu pouze na gólmana. Ochozy na krátko ztichly v 78. minutě, kdy se z dorážky prosadil Tim Skarke, avšak videorozhodčí odhalil předcházející těsný ofsajd.

Dle pravidel nebyl ani druhý zásah německého útočníka, když v sedmé minutě nastavení zachytil rukou rozehrávku domácího brankáře a následně utíkal sám směrem k odkryté síti. Erder tak s posledním celkem tabulky pouze remizoval a nepřidal pátou výhru z posledních šesti duelů.

Mnichovské mohl za světlejšími zítřky nasměrovat v páté minutě Kane. Nejlepší kanonýr soutěže si naskočil na centr a hlavičkou donutil Janise Blaswicha k těžkému zákroku, německý brankář vyrazil balon na tyč a udržel ho před čarou. To byla na dlouhou dobu poslední velká šance. Další měl až po více půlhodině hry Leroy Sané, jenž si naběhl na průnikovou přihrávku od Jamala Musialy.

První jmenovaný udělal kličku Blaswichovi, dostal se však do příliš ostrého úhlu a akci ani nezakončil. Lipsko začalo druhou půli aktivně a vypracovalo si dvě nadějné pozice ke skórování. Nejprve musel Manuel Neuer na roh vyboxovat nebezpečný pokus Amadoua Haidary, hned nato pálil z voleje po rohovém kopu Mohamed Simakan.

Francouzský obránce razantní střelou jen těsně minul pravou tyč Neuerovy brány. Tuto povedenou pasáž Lipska narušila úvodní trefa, o kterou se postaral ranou zevnitř šestnáctky Kane. Vyrovnání měl na kopačkách Benjamin Šeško, který ovšem při samostatném úniku ztroskotal na famózním Neuerovi.

Slovinský reprezentant si spravil chuť v 70. minutě, kdy se prosadil tečovanou střelou po přihrávce od Daniho Olma. Jeho branka však k bodům nevedla, jelikož se v první nastavené minutě podruhé v zápase radoval z přesného zásahu Kane, jenž poslal balon ranou z halfvoleje na zadní tyč.

