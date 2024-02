Obrat Lipska v Augsburgu odmítl Demirovič. Nováček z Heindeheimu protáhl sérii bez porážky

Bundesliga pokračuje 21. kolem, které napříč stadiony poznamenaly protesty fanoušků proti vstupu zahraničních investorů do německého fotbalu. Nováček z Heidenheimu si z Brém odvezl vítězství 2:1 a prodloužil sérii neporazitelnosti již na osm zápasů, zatímco Werder prohrál poprvé po dvou měsících. Frankfurt doma remizoval s Bochumí 1:1, Mönchengladbach s Darmstadtem 0:0 a nerozhodným výsledkem skončil i duel Augsburgu s Lipskem. Hosté sice otočili skóre, ale domácím zachránil bod svou 12. ligovou brankou v sezoně kanonýr Ermedin Demirovič. Union Berlín s Alexem Králem přetlačil 1:0 Wolfsburg, za který v závěru naskočil Václav Černý.

První vážnou šanci si ve 13. minutě vypracovala Bochum. Po šťastném odrazu se k míči ve vápně dostal Matúš Bero, z otočky jej ale netrefil přesně. Vzápětí na druhé straně udeřil Omar Marmoush, když se po přesné přihrávce Farése Chaïbiho elegantně vyhnul gólmanovi a zakončil do prázdné branky. Modrobílí si to však nenechali líbit a v 17. minutě srovnali stav utkání, když Moritz Broschinski zakončil svou individuální akci tečovanou střelou zpoza vápna. Otočit vývoj utkání chtěl ve 27. minutě Kevin Stöger, jenže jeho rána těsně minula bližší tyč.

Chvíli po startu druhé půle se dostal ke střele ve vápně Marmoush, své ráně dal ale příliš velkou razanci a zamířil jen nad branku Manuela Riemanna. V 57. minutě si centr v šestnáctce našel William Pacho, ten ovšem přihrávku neočekával a ve skvělé pozici se od něj míč odrazil mimo tři tyče. Bochum držela nerozhodný stav i poté, co střídající Hugo Ekitike nedokázal zblízka propálit obranný val hostů. Na opačné straně hřiště mohl Broschinski v 82. minutě vstřelit svou druhou branku zápasu, Jens Grahl ale nepustil balon za svá záda.

Býci mohli roli favorita poprvé potvrdit v 18. minutě. Na nadýchaný centr si naskočil Dani Olmo, jehož razantní a dobře umístěnou hlavičku musel z brankové čáry vyškrábnout Finn Dahmen. Německý brankář si posléze poradil i s přízemním pokusem, který na jeho bránu vyslal Xaver Schlager. Nevyužité příležitosti mrzely Lipsko o to víc, když v 35. minutě jako první udeřil Augsburg. Konkrétně to byl Phillip Tietz, jehož dorážka zapadla ke vzdálenější tyči. Vedení však bavorskému týmu nevydrželo ani čtyři minuty. David Raum posadil centr přímo na hlavu Lois Opendy a ten se hlavičkou nemýlil.

Stejným způsobem se v 52. minutě prosadil i jeho spoluhráč z útoku Benjamin Šeško. Mladý Slovinec si naskočil na centr, který do vápna vyslal Olmo, a hlavou pokořil Dahmena. Ani Lipsko se ovšem dlouho z náskoku neradovalo. Demirovič si totiž po hodině hry na hranici šestnáctky poradil se dvěma obránci, navedl si balon ideálně na střed hřiště a následný projektil zastavila až síť. Hosté měli v 81. minutě obrovskou možnost, jak překlopit utkání na svoji stranu. Po faulu Dahmena byla nařízena penalta, kterou Openda i díky dobrému odhadu německého brankáře neproměnil.

Jako lavina do utkání vletěl domácí Jens Stage. Dánský záložník utekl defenzivě a obešel Kevina Müllera, z úhlu ale trefil pouze boční síť. Z prvního gólu se radovali hráči Heidenheimu. Jan-Niklas Beste rozehrál ve 12. minutě rohový kop přesně na hlavu Lennarda Maloneyho, jehož hlavička propadla za záda Michaela Zetterera. O pár minut později utekl po straně Eren Dinkci, jehož střelecký pokus gólman pouze zpomalil, a tak Beste neměl problém doklepnout míč do odkrytého prostoru mezi třemi tyčemi. Vzápětí zelenobílí snížili, když se Romano Schmid prosadil hlavou po náběhu do vápna.

Brémy vstupovaly do druhé půle s jednogólovým mankem, o jehož smazání se snažily od samého úvodu poločasu. Držení míče a kroužení s ním okolo soupeřova vápna však Werder k vyrovnání nikterak nedostávalo. Až v 73. minutě se v šestnáctce uvolnil Schmid, jehož však pohotovým zákrokem zastavil Müller. O pár minut později zpoza vápna tvrdě pálil Senne Lynen, ovšem i s touto pumelicí si hostující brankář poradil. Bundesligový nováček následně přežil i závěrečný tlak soupeře bez výrazných problémů.

Ačkoliv začali hosté aktivněji, v 16. minutě mohl otevřít skóre Gladbach. Franck Honorat běžel z mírného úhlu nikým nenapadán, jeho zakončení na přední tyč bylo ale velmi nepřesné. Pokus hostujícího Emira Kariče z 25. minuty byl o poznání nebezpečnější, Rakušanova střela se však pouze otřela o boční síť. Domácím pomohla už tradiční pauza kvůli protestu fanoušků. V první minutě dlouhého nastavení si na signál po rohu naběhl Maximilian Wöber, zakončení z první však nezvládl nejlépe. Záhy mohl do odkryté branky dorážet Jordan Siebatcheu, ve snaze netrefit obránce však přestřelil.

Tentokrát to byli domácí, kdo zachytil začátek poločasu, první ohrožení branky však přišlo až v 63. minutě. Nejprve Florian Neuhaus střelou z hranice vápna protáhl Marcela Schuhena, který po následném rohu zasahoval i proti dorážce Honorata ze stejné vzdálenosti. Oba týmy se snažily zlomit bezgólový stav především střelami z dálky, které buď končily mimo branku, nebo bezpečně v rukou brankářů. V 76. minutě zahrál Mönchengladbach výjimečně zahrál útok až do vápna a vytvořil si největší šanci utkání. Patrick Herrmann ale před prázdnou branku těsně nedosáhl na přihrávku Nathana Ngoumoua.

Vlci nastoupili na domácí fotbalisty hned od počátku a domácí obrana musela hned v šesté minutě hasit nebezpečný závar před brankou. Die Eisernen mohli odpovědět prakticky ihned, nicméně Kevin Volland netrefil z voleje ani prostor branky. Tempo hry postupně poměrně dost upadlo. Nejprve se srazili hlavami dva protihráči a museli být ošetřeni.

Po chvíli diváci navíc v rámci protestu naházeli na plochu tenisové míčky, kvůli čemuž bylo utkání přerušeno. Wolfsburg měl opět velmi briskní nástup, když Jonas Wind pronikl po levé straně až před bránu, jeho krajan Frederik Rönnow však byl připraven. Gólovou tečku za prvním poločasem přece jen napsal v 70. minutě po nevídaném nastavení domácí Danilho Doekhi.

Tempo hry bylo po návratu z kabin jen o málo lepší než po většinu první půle. Hráči obou celků byli viditelně rozhození a klání navíc kouskovaly drobné fauly. Po hodině hry měl na hlavě srovnání aktivní Wind, nicméně jeho pokus zlikvidoval tygřím skokem pozorný Rönnow. S nepříznivým stavem pro Wolfsburg nakonec neudělal nic ani reprezentant Černý, který na hřiště přišel v 74. minutě.

