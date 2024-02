Fotbalový víkend ONLINE: Arsenal rekordně zničil West Ham. Afriku ovládlo Pobřeží slonoviny

Z krátké zimní přestávky se probrala už i FORTUNA:LIGA, v Pobřeží slonoviny navíc vrcholí Africký pohár národů a v Kataru mistrovství Asie. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Neděla 11. února

23:22 – Barcelona na závěr nedělního programu 24. kola La Ligy remizovala doma v divokém duelu s předposlední Granadou 3:3. Zatímco hosté dosáhli na teprve druhý venkovní bod v této sezoně, Blaugranas připravili svým fanouškům po dva týdny staré domácí porážce s Villarrealem 3:5 další šok a jejich ztráta na vedoucí Teal narostla už na 10 bodů. Více informací najdete v článku.

23:15 – Africký pohár národů ovládlo Pobřeží slonoviny. Nepříznivě se vyvíjející finále s Nigérií otočili Sloni na 2:1 a na kontinentálním šampionátu triumfovali potřetí v historii. Pořadatelská země zároveň opanovala AFCON po 18 letech, naposledy slavil před domácím publikem Egypt v roce 2006. Více informací najdete v článku.

21:51 – Fotbalisti Nigérie po prvním poločase finále Afrického poháru národů vedou nad domácím Pobřežím slonoviny 1:0 a útočí na čtvrtý titul v historii. Vedoucí branku vstřelil William Troost-Ekong.

21:49 – Lamine Yamal otevřel skóre zápasu mezi Barcelonou a Granadou a v sezóně se podílel již na sedmé brance (4+3). Mezi hráči mladšími 18 let je napříč evropskými soutěžemi druhý nejlepší.

21:40 – Při výhře 5:1 nad Frosinone se mezi střelce Fiorentiny zapsalo včetně Antonína Baráka pět různých hráčů. V Serii A se za Fialky v aktuuálním ročníku prosadilo 15 různých fotbalistů, což je více než u kteréhokoliv jiného týmu v soutěži.

21:19 – Útočník Stuttgartu Deniz Undav vstřelil 14 gólů ve svých prvních 18 bundesligových zápasech, čímž vyrovnal klubový rekord Hermanna Ohlichera ze sezony 1973/74.

21:04 – Trenér Jindřich Trpišovský si po vydřené výhře nad Jabloncem cenil podpory zaplněného Edenu. "Zápas byl zajímavý od třetí minuty. První půli jsme směrem dopředu odehráli velice dobře. Všechno bylo dobré kromě defenzivy. Ve druhé půli se stalo přesně to, co jsme nechtěli. Dostali jsme podobný gól, jako byl ten první. Pak šel náš výkon dolů. V závěru jsme měli dobré šance a podařilo se nám z rohu rozhodnout. Pro diváky určitě atraktivní zápas, ale hodně jsme si to zkomplikovali. Chtěl bych poděkovat fanouškům, co nás do poslední vteřiny hnali dopředu."

20:59 – Arsenal v londýnském derby nastřílel West Hamu šest branek a výhrou 6:0 vyrovnal svou nejvyšší venkovní výhru v ligové historii. West Ham naopak dorovnal svou nejtěžší domácí porážku z roku 1963, kdy dostal od Blackburnu naloženo 2:8.

20:27 – Charles De Ketelaere gólem pomohl Atalantě k výhře 4:1 nad Janovem a je druhým nejmladším hráčem napříč pěti nejprestižnějšími evropskými soutěžemi, který v této sezóně vstřelil alespoň šest gólů a přidal alespoň šest asistenc. Mladší je pouze Bukayo Saka.

20:21 – Fotbalisté Pobřeží slonoviny se před finále Afrického poháru národů zasekli v koloně. Podle novináře Jonathana Wilsona přijeli na stadion v Abidjanu pouhých 40 minut před plánovaným výkopem.

20:03 – Slavia gólem Václava Jurečky v sedmé minutě nastavení vydřela na úvod jarní části FORTUNA:LIGY výhru 4:3 nad Jabloncem. Severočeši v dramatickém duelu před více než 17 tisícovkami diváků v Edenu třikrát vyrovnali, na druhý gól Jurečky v utkání ale už zareagovat nedokázali. Dvakrát se za Pražany trefil také Conrad Wallem, za Severočechy se prosadili Vachtang Čanturišvili, Jan Chramosta a Jakub Martinec. Více informací najdete v článku

Tabulka FORTUNA:LIGY Livesport

19:55 – Scott McTominay v 86. minutě rozhodl o výhře Manchesteru United nad Aston Villou a v této sezóně nastřílel více gólů než v předchozích třech ročnících dohromady (6). Čtyři góly dal jako náhradník a společně s Joaem Pedrem z Brightonu je nejlepším hráčem v nejvyšší anglické soutěži.

19:47 – David Jurásek si odbyl premiéru za Hoffenheim, když v 82. minutě naskočil do domácího utkání s Kolínem n. R. Tou dobou vedli hosté 1:0, ve čtvrté minutě nastavení rozhodl o dělbě bodů vyrovnávací brankou střídající Andrej Kramarič. Pavel Kadeřábek odehrál v dresu TSG 67 minut.

19:24 – Zlínu vstup do jarní části FORTUNA:LIGY příliš nevyšel. Teplicím Ševci podlehli 1:2 a se čtrnácti body jsou před posledními Českými Budějovicemi jen díky lepšímu skóre. "Byli jsme pasivní a toto musíme do dalších zápasů zlepšit. Pokud nebudeme v těchto zápasech aktivní, ať hrajeme doma nebo venku, tak prostě úspěšní nebudeme," uvedl střelec jediného zlínského gólu Tom Slončík.

18:49 – Teplice při restartu české nejvyšší soutěže vyhrály před vlastními fanoušky nad Zlínem a a radost nejen z výsledku měl také domácí kouč Zdenko Frťala. Ten své svěřence chválil. "Jsem maximálně spokojený, zaslouženě jsme vyhráli. Kluci předvedli výkon, který je zdobil i v přípravě,” těšilo ho. "Vstup do sezony je vždy důležitý, ale pořád je to jen první utkání,” nechtěl, aby jeho tým usínal na vavřínech.

18:28 – Dnešní porážka 2:3 v Heerenveenu je pro Ajax šestá v probíhajícím ročníku Eredivisie, což je pro něho nejhorší bilance od sezony 2008/09. Tehdy pod vedením Marco van Bastena vyšel naprázdno osmkrát, přesto pouze o bod skončil na třetím místě.

17:35 – Překvapivě jednoznačná výhra 3:0 nad Bayernem potvrdila skvělou sezonu Leverkusenu, jenž prodloužil neporazitelnost na 31 soutěžních zápasů v řadě (27-4-0) a chybí mu jediné utkání k dosažení bundesligového rekordu. Ten drží právě Bayern, který zůstal pod Hansim Flickem v letech 2019 až 2020 neporažený ve 32 po sobě jdoucích duelech.

17:31 – Boloňa ve 24. kole Serie A potvrdila, že na vlastním stadionu se jí daří. S devíti domácími výhrami a jedinou porážkou má spolu s Interem nejlepší bilanci ze všech týmů v soutěži. Tentokrát to odneslo Lecce debaklem 4:0, po němž se domácí vrátili na páté místo.

17:27 – Bohemians 1905 v úvodu jarní části prvoligové sezony zachránili v Hradci Králové remízu 2:2 díky dvěma gólům střídajícího Jana Shejbala ze závěrečné desetiminutovky. Vítězství Teplic nad Zlínem dirigoval dvěma brankami Daniel Fila. Více informací najdete v článku.

Daniel Fila byl nejlépe hodnoceným hráčem zápasu Teplice – Zlín. Livesport

16:18 – Sobotní výhrou 4:2 na půdě AS Řím si Inter upevnil vedení v Serii A a zároveň se stal čtvrtým týmem v historii soutěže, jenž z úvodních 12 venkovních ligových zápasů vybojoval alespoň 32 bodů. V minulosti se to podařilo Interu v sezoně 2006/07 (32), Neapoli v ročníku 2017/18 (34) a Juventusu v sezoně 2018/19 (34) - vždy při zisku tří bodů za výhru.

15:54 – Rennes ve 21. kole Ligue 1 potvrdilo skvělou formu, když dosáhlo na pátou ligovou výhru v řadě. Triumf v Le Havru 1:0 zařídil záložník Benjamin Bourigeaud, pro něhož to byla jubilejní 50. branka v nejvyšší francouzské soutěži.

15:51 – K rekordnímu výsledku je o poločasové přestávce nakročeno na London Stadium, kde domácí West Ham v derby nestačí na Arsenal. Kanonýři dominují a vedou už 4:0. O rekordní výhru se v historii Premier League dělí hned trojice týmů – Liverpool, Southampton a Manchester United (ten dokonce dvakrát) shodně zvítězili 9:0. Zda se Gunners podaří k tomuto výsledku přiblížit můžete sledovat na Livesport.cz.

15:24 – Manchester City zásluhou dvou gólů Erlinga Haalanda porazil v sobotu Everton 2:0 a norský kanonýr se se 16 trefami osamostatnil na pozici nejlepšího střelce Premier League. V úvodních 50 zápasech v nejvyšší anglické soutěži nastřílel 50 branek, což se před ním nepovedlo žádnému jinému hráči.

14:20 – Antonín Barák se vůbec poprvé v aktuální sezoně střelecky prosadil v Serii A. Do utkání Fiorentiny s Frosinone naskočil z lavičky v 83. minutě a už o dvě minuty později dorazil míč do sítě z malého vápna a zvýšil na 5:1. Český záložník, který nastupuje za Fialky sporadicky a spekulovalo se o jeho přestupu, navázal na řijnovou trefu Ferencvároši v Evropské konferneční lize.

13:25 – Jude Bellingham má po vyšetření, podle lékařů utrpěl výron v levém kotníku a bude chybět dva až tři týdny. Lékaři Realu Madrid doufají, že se vrátí 7. března na odvetné utkání s Lipskem.

12:42 – Mizerně začala druhou polovinu sezony Ostrava. Baník včera zavítal do Českých Budějovic a od úvodu tahal za kratší konec. Výsledkem byla porážka 0:3 a s ní spojená kritika na trenéra Pavla Hapala. "Z naší strany ani není co hodnotit. Kromě úvodu, kdy jsme měli jednu stoprocentní gólovou šanci, jsme celých 90 minut tahali za kratší konec. Viděl jsem spoustu špatných výkonů nejen fotbalových, ale i běžeckých. Kdyby to byl jeden nebo dva hráči, tak bych o tom přemýšlel jinak, ale takhle beru porážku na sebe, na náš realizační tým. V utkání byli ze strany Baníku Ostrava vynikající jen fanoušci, my určitě ne," hodnotil Hapal.

12:21 – Mikel Oyarzabal bude ještě chvíli léčit svalové zranění. Útočník Realu Sociedad nenastoupil proti Osasuně, k dispozici pak nebude ani na první osmifinále Ligy mistrů proti PSG.

10:32 – Netradiční pohled se včera naskytl fanouškům PSG, francouzský klub hrál doma s Lille (3:1) a útočník Kylian Mbappé proseděl celý duel na lavičce náhradníků. Hvězdný útočník v týdnu utrpěl zranění kotníku a trenér Luis Enrique ho šetřil, fotbalista si tak připomněl hodně vzdálené pocity. Během působení v PSG se mu teprve potřetí stalo, že se objevil v nominaci a neodehrál ani minutu, naposledy v dubnu 2018 za AS Monako.

09:43 – Bayern Mnichov nepůsobí přesvědčivým dojmem a včera dostal pořádný políček. Bavorský celek padl v Leverkusenu, proti lídrovi tabulky toho moc nepředvedl a domů odjížděl s prohrou 0:3. "Začali jsme dobře, ale pak se začaly objevovat chyby. Nedokázali jsme si vypracovat žádnou šanci, a to ani v pozdější fázi zápasu, kdy jsme měli pět nebo šest útočících hráčů. Nevím, proč jsme Harryho (Kanea) více nezapojili do hry," litoval trenér Thomas Tuchel.

09:27 – Real Madrid si snadno poradil s Gironou (4:0) a tabulku španělské ligy nově vede o pět bodů, ne vše ale bylo z jeho pohledu ideální. Utkání nedohrál Jude Bellingham, záložník si poranil kotník. "Má podvrtnutý kotník, zítra půjde na vyšetření," informoval trenér Carlo Ancelotti. Podle prvotních informací by však měl být v pořádku.

09:16 – Záložník Jordan Henderson v lednu posílil Ajax, odehrál jeden zápas a podle zpráv z Nizozemska bude jmenován novým kapitánem amsterdamského klubu. Trenér John van 't Schip našel zalíbení ve vůdcovských schopnostech anglického fotbalisty, o pásku by měl přijít aktuálně zraněný Steven Bergwijn.

08:51 – Rovněž po této sobotě bude platit, že Leverkusen v probíhající sezoně zatím nepoznal hořkost porážky. Bayer v sobotu zvládl šlágr německé ligy, na domácí půdě porazil Bayern 3:0. "Dnes to od nás byl velmi disciplinovaný výkon. Bylo to velmi důležité vítězství, ale jsou to jen tři body. Je teprve únor a my musíme zůstat klidní," uvědomuje si trenér Xabi Alonso.

08:41 – Pippo Inzaghi bude v nadcházejících hodinách propuštěn z funkce trenéra Salernitany a italská média si již našla jméno nástupce, někdejšího vynikajícího útočníka by měl nahradit Fabio Liverani.

07:52 – Trent Alexander-Arnold se s 58 asistencemi stal nejlépe asistujícím obráncem v historii Premier League. Jeho konkurent na druhém místě? Spoluhráč z Liverpoolu Andy Robertson (57).

Sobota 10. února

23:40 – Inter Milán přestřílel v Římě AS 4:2, zaznamenal ale i jednu ztrátu. Mimo hru je totiž střelec úvodního gólu utkání Francesco Acerbi, italský obránce si poranil lýtko a čeká jej podrobné vyšetření.

Statistiky utkání AS Řím – Inter. Opta by Stats Perform

23:28 – Jihoafrická republika porazila v zápase o bronz na Africkém poháru národů Demokratickou republiku Kongo 1:0 po penaltách. Na góly skoupý duel rozhodl ve prospěch Bafana Bafana v závěrečném rozstřelu dvěma důležitými zákroky gólman Ronwen Williams. Více infromací najdete v článku.

22:13 – Hráči Las Palmas si v prvním poločase domácího zápasu s Valencií rozdali 390 přihrávek. Jde o jejich ligový rekord od sezony 2003/04, kdy se podobné statistiky v La lize sledují.

20:56 – Jude Bellingham nedohrál dnešní zápas s Gironou. Záložník Realu Madrid se dvěma góly podílel na výhře 4:0, ve druhé půli ale utrpěl zranění kotníku a musel střídat.

20:34 – Leverkusen porazil Bayern 3:0 a na čele tabulky Bundesligy má pětibodový náskok. Skóre zápasu v páté minutě nastavení uzavřel Jeremie Frimpong, který po rychlém protiútoku po rohovém kopu Bayernu trefil prázdnou branku Mnichovanů.

20:29 – Atmosféru šlágru německé Bundesligy mezi Leverkusenem a Bayernem okusí také Adam Hložek. Český ofenzivní talent naskočil na hřiště v 90. minutě.

20:26 – Real Madrid porazil Gironu jednoznačně 4:0 a vůbec poprvé porazil katalánský celek dvakrát v jedné sezoně. Na čele La Ligy má tým z hlavního města už pětibodový náskok.

20:16 – Ofenzivně laděný levý obránce Alejandro Grimaldo navýšil vedení Leverkusenu nad Bayernem na 2:0 a vylepšil svou bilanci ve své premiérové bundesligové sezoně na osm branek a devět asistencí.

20:08 – Akram Afíf ve finále mistrovství Asie proměnil tři penalty a dovedl Katar k druhému titulu za sebou. Fotbalisté z arabského poloostrova porazili Jordánsko 3:1 a Afíf se stal prvním střelcem hattricku ve finále Asijského poháru.

20:05 – Jude Bellingham v dresu Realu nastřílel 20 branek ve 29 zápasech a vyrovnal gólový zápis Davida Beckhama. Ten však na 20 tref potřeboval 155 duelů. Šestnáct gólů mladý Angličan nasázel v zápasech La Ligy a stal se prvním záložníkem Realu ve 21. století, kterému se to podařilo.

20:00 – Fotbalisté Realu v přímém souboji s gironou o první místo ve španělské La Lize naprosto dominují. Během dvaceti minut druhého poločasu přidali dvě branky a vedou už 4:0. Na 3:0 druhým gólem v zápasu zvýšil Jude Bellingham a čtvrtou trefu obstaral Rodrygo.

19:50 – Galatasaray se vítězstvím 2:0 nad Basaksehirem v 25. kole turecké ligy naladil na čtvrteční úvodní duel 2. kola Evropské ligy se Spartou v Istanbulu. Úřadující turecký mistr vyhrál v lize pošesté za sebou a vede tabulku o tři body před Fenerbahce, které má zápas k dobru.

19:23 – Real vede po prvním poločase šlágru španělské La Ligy nad Gironou 2:0. Výrazný podíl na tom má Vinícius Júnior. Brazilský ofenzivní šikula v šesté minutě otevřel skóre vydařeným obstřelem a deset minut před poločasovou pauzou skvělou přihrávkou od postranní čáry vyzval ke skórování Judea Bellinghama. Anglický záložník se osamostatnil v čele tabulky ligových kanonýrů před gironským Artěmem Dovbykem.

19:09 – Kieran Trippier připravil první branku Newcastlu na hřišti Nottinghamu a jako první obránce ve čtyřech nejprestižnějších evropských ligách se dostal přes deset gólových nahrávek. K vyrovnání rekordu Premier League v počtu připravených branek obráncem za sezonu, který drží Trent Alexander-Arnold, mu chybí už jen tři asistence.

19:01 – Skóre šlágru německé Bundesligy mezi vedoucím Leverkusenem a druhým Bayernem v 18. minutě otevřel Josip Stanisič. Kmenový hráč mnichovského celku, který hostuje v Leverkusenu, se prosadil po nahrávce Roberta Andricha. Všichni tři čeští fotbalisté domácího Bayeru začali zápas na lavičce náhradníků.

18:26 – Barcelona bude zítra měřit síly s Granadou a mezi jejími tyčemi by se měl objevit Marc-André ter Stegen. Německý brankář je v pořádku po problémech se zády, ta ho trápila od listopadu a začátkem prosince se podrobil operaci.

17:22 – Robin Knoche v sobotu hraje svůj jubilejní 300. zápas v německé nejvyšší soutěži. Obránce je hráčem Unionu Berlín a nastoupil proti Wolfsburgu, jehož dres dlouhodobě oblékal.

17:12 – Lazio ve 24. kole Serie A vyhrálo v Cagliari 3:1, přičemž vítězný gól dal krátce po změně stran Ciro Immobile. Pro italského kanonýra to byla při jeho 341. startu už 200. přesná trefa v italské nejvyšší soutěži. Stal se tak teprve osmým hráčem, který na tuto metu dosáhl. Více informací najdete v článku.

Statistiky utkání Cagliari – Lazio. Opta by Stats Perform

16:53 – Robin Knoche dnes hraje svůj jubilejní 300. zápas v Bundeslize. Německý obránce nechybí v základní sestavě Unionu Berlín v utkání proti Wolfsburgu, který jej pro velký fotbal vychoval a jehož dres Knoche v minulosti dlouhodobě oblékal.

16:34 – Čínští pořadatelé zrušili kvůli obavám o účast hvězdného fotbalisty Lionela Messiho i druhý přípravný zápas Argentiny, který měli v březnu hostit. Úřadující mistři světa měli hrát s Nigérií v Chang-čou a s Pobřežím slonoviny v Pekingu, ale po pátečním zrušení prvního střetnutí dnes pořadatelství odřekla i čínská metropole. Čínskou reakci vyvolala Messiho absence v nedávné přípravě Interu Miami v Hongkongu, poté co osminásobný držitel Zlatého míče zůstal v utkání proti výběru místní ligy jen na lavičce. Pořadatelé se po vlně kritiky rozhodli vrátit fanouškům polovinu vstupného.

16:12 – Trenéři Unionu Berlín a Wolfsburgu dostali prostor navíc na taktickou přípravu svých svěřenců. Oba týmy proti sobě nastoupily v hlavním městě a ve 27. minutě byl duel přerušen poté, co domácí fanoušci zaházeli trávník dobře známými tenisovými míčky.

15:45 – Vítězství Manchesteru City nad Evertonem 2:0 zařídil dvěma góly Erling Haaland. Pro norského kanonýra to byly první trefy po zranění, v sezoně jich má aktuálně na kontě 16 a vede tabulku střelců Premier League před Mohamedem Salahem (14).

15:16 – Na lavičce Salernitany skončil podle agentury ANSA trenér Filippo Inzaghi, kterého vedení posledního týmu Serie A odvolalo po páteční domácí porážce 1:3 s Empoli. Celek ze Salerny, jež na nesestupové příčky ztrácí šest bodů, vyšel naprázdno v pátém z posledních šesti zápasů italské nejvyšší soutěže. Inzaghi převzal Salernitanu v říjnu, ale nepovedlo se mu ji dostat ze sestupového pásma.

14:09 – Antonio Rüdiger je po několika dnech zpět na marodce Realu Madrid. Německý obránce včera trénoval, přivodil si ale další svalové zranění a nenastoupí v sobotním šlágru proti Gironě, místo toho ho čekají další testy.

13:22 – Ačkoliv vše vypadá, že Kylian Mbappé v létě zamíří coby volný hráč do Realu Madrid, v PSG nekončí snahy o udržení hvězdného útočníka. Za tím účelem připravil pařížský klub tučnou nabídku.

12:52 – K pátečnímu vítězství Betisu na hřišti Cádizu 2:0 přispěl druhým gólem utkání navrátilec z West Hamu Pablo Fornals. Pro klub ze Sevilly to ve španělské nejvyšší soutěži byla branka s pořadovým číslem 2500, Betis této mety dosáhl jako 11. celek v historii La Ligy.

12:44 – Někdejší německý reprezentant a mistr světa Bastian Schweinsteiger se nechal slyšet, že Xabi Alonso touží po práci v Liverpoolu. Současný kouč Leverkusenu je přitom velkým favoritem na to, aby nahradil Jürgena Kloppa, jenž po sezoně klub z vlastní vůle opustí.

11:33 – Salernitana zaznamenala proti Empoli další porážku, což by mohlo vést ke konci trenéra Filippa Inzaghiho. Ten se klubu ujal v říjnu, avšak vyhrál s ním jen dva zápasy a je nadále poslední.

10:41 – Po šesti letech by se mohl do anglické reprezentace vrátit Jack Butland. Gólman ve službách Rangers je zvažován manažerem Southgatem, jenž se musí poprat se zraněním Nicka Popea a nedostatkem zápasové praxe v případě Aarona Ramsdalea i Sama Johnstonea.

10:33 – V pátek spatřily světlo světa návrhy na zavedení modrých karet, což okamžitě spustilo řadu ohlasů. Jedním z nich je ten negativní ze strany Angeho Postecegloua, dle něhož by to vedlo ke zdržování a zničilo podívanou.

10:10 – Neobvyklý způsob protestu zvolili fanoušci Cádizu při porážce s Betisem. Na hřiště totiž ve třetí minutě nastavení naházeli pláštěnky, sudí tak utkání ukončil o něco dříve, než bylo zamýšleno.

09:55 – Velká italská trojka v podobě obou milánských celků a Juventusu se snaží prosadit návrh na snížení počtu klubů v Serii A na 18. Ostatní kluby ale nejsou příznivcem této myšlenky a hodlají navrhovatele zastavit.

09:15 – Anglická fotbalová asociace neplánuje hledat nového trenéra národního týmu a ráda by tak Garetha Southgata udržela i po letním euru. Třiapadesátiletý trenér dovedl Anglii k evropskému stříbru i do semifinále mistrovství světa.

07:37 – Útočník Borussie Dortmund Niclas Füllkrug, který v pátek oslavil 31. narozeniny, je prvním hráčem od začátku sběru podrobných dat (2004-2005), jenž se v den svých narozenin přímo podílel na třech gólech v zápase Bundesligy (gól a dvě asistence).

Pátek 9. února

23:49 – Švédskou reprezentaci by podle tamních zpráv měl převzít Jon Dahl Tomasson, který čerstvě skončil v Blackburnu Rovers. Skandinávský výběr po neúspěšné kvalifikaci na mistrovství Evropy opustil Janne Andersson, jenž byl ve funkci od roku 2016.

23:34 – Freiburg v předehrávce 21. kola Bundesligy prohrál 0:3 v Dortmundu, navíc ztratil Manuela Guldeho, jenž střídal po 20 minutách se zraněným kolenem. Podle vyjádření trenéra Christiana Streicha by se však nemělo jednat o vážný problém.

22:26 – Vítězslav Jaroš při ligovém debutu za Sturm Graz jednou inkasoval, jeho tým vybojoval ve šlágru rakouské Bundesligy na hřišti Salcburku remízu 1:1 a ze druhého místa nadále ztrácí na pátečního soupeře dva body.

22:08 – Dva góly Dominika Janoška nakonec Bredě k vítězství nestačily. Za Eindhoven FC totiž rovněž dvakrát skóroval střídající syn trenéra Sparty August Priske a zařídil hostům remízu 2:2. Zápas byl v závěru na několik minut přerušen kvůli nepokojům diváků.

Dominik Janošek byl nejlépe hodnoceným hráčem zápasu. Livesport

21:14 – Host ze Sparty Václav Sejk si otevřel gólový účet v Nizozemsku, v utkání Rody s Dordrechtem coby člen základní sestavy domácích zvyšoval v 52. minutě na 2:0.

20:49 – I druhý gól Bredy v utkání s Eindhovenem FC vstřelil Dominik Janošek a podruhé za dobu svého působení v Nizozemsku se prosadil dvakrát v jednom soutěžním utkání.

20:27 – Adam Vlkanova si po přestupu z Plzně do Ruchu Chorzów odbude v novém klubu soutěžní premiéru, nechybí v základní sestavě domácího zápasu 20. kola Ekstraklasy proti Legii. Na hostující střídačce je připraven Tomáš Pekhart.

20:10 – Po čase o sobě dal ve druhé nejvyšší nizozemské soutěži vědět Dominik Janošek. V domácím zápase s Eindhovenem FC otevřel v šesté minutě skóre a gólově se prosadil poprvé od 4. prosince. Byla to jeho devátá trefa v Eerste Divisie, na kontě má i pět asistencí. Průběh zápasu můžete sledovat na Livesport.cz.

19:48 – Německý fotbalový svaz oznámil náhradní termín zápasu čtvrtfinále DFB Pokalu mezi Saarbrückenem a Mönchengladbachem, který se ve středu neodehrál kvůli podmáčené hrací ploše na Ludwigsparkstadionu. Utkání bude na programu 12. března od 20:30.

19:43 – Nejvyšší soutěž se znovu rozjela i na Slovensku, obhájce titulu Slovan Bratislava na úvod deklasoval Žilinu na jejím hřišti 4:0. Celý zápas na straně vátězů odehrál i někdejší záložník Slavie Jaromír Zmrhal.

Statistiky utkání. Livesport

19:08 – Exequiel Palacios nepomůže Leverkusenu v očekávaném bundesligovém sobotním šlágru proti Bayernu. Argentinský záložník se nestihl zotavit ze zranění stehenního svalu.

18:49 – Ze sestavy Liverpoolu znovu vypadne Thiago Alcantara. Španělský záložník se po 10 měsících vrátil na trávníky, ale přivodil si další svalový problém. Informace médií potvrdil trenér Jürgen Klopp: "Je to škoda, na tréninku vypadal skvěle. Jde o svalový problém a zatím nevíme, jak vážné to je. Nevypadá to na vážnější zranění, každopádně je to špatná zpráva."

18:45 – Dušan Vlahovič byl zvolen nejlepším hráčem italské Serie A za měsíc leden. Útočník Juventusu nastoupil ke čtyřem zápasům, ve kterých dal šest branek a na jednu nahrál. Srbský forvard aktuálně laboruje se svalovým problémem, netrénuje a je ohrožen jeho start v pondělním zápase s Udinese.

17:39 – "Na první dobrou to nezní jako fantastická myšlenka. Ale já si vlastně nevzpomínám, kdy naposledy něco fantastického vymysleli. Pokud tedy někdy," uvedl Klopp o modré kartě a Radě mezinárodní fotbalové asociace.

16:46 – Ve fotbalovém světě se nahlas skloňuje pojem "modrá karta". Co to znamená? Hráč, který ji obdrží, musí na 10 minut opustit hřiště. Může ji obdržet za zákrok, při kterém se zjevně nesnažil zasáhnout míč, nebo za hádku s rozhodčím. Pokud by se provinil proti pravidlům znovu a obdržel další modrou kartu nebo by k první modré kartě obdržel žlutou kartu a naopak, následovalo by vyloučení do konce utkání. Očekává se, že Rada Mezinárodní fotbalové asociace (IFAB) testování novinky schválí. Trefně na novinku reagoval bývalý hvězdný záložník Mesut Özil, podle nějž bude Atlético Madrid dohrávat každý zápas v šesti hráčích.

15:24 – Novým hlavním trenérem Blackburnu by se měl stát někdejší kouč konkurenčního Birminghamu John Eustace. Místo mu přepustí bývalý dánský útočník Jon Dahl Tomasson, který má s vedením druholigového klubu neshody ohledně přestupové politiky. Obě strany jsou podle posledních zpráv domluveny na ukončení smlouvy.

14:37 – Co čeká fotbalové fanoušky o víkendu? Sobotní program načne start FORTUNA:LIGY, ale také finále Asijského poháru, v němž se utkání o celkový triumf Jordánsko a Katar. Velmi sledovaný bude souboj o německý trůn, od 18:30 se totiž utkají Leverkusen a Bayern. O první místo se bude hrát také ve Španělsku, kde Real Madrid přivítá Gironu. V neděli pak čeká na české fanoušky střetnutí West Hamu s Arsenalem, zatímco vrchol víkendu obstará finále Afrického poháru národů mezi Nigérií a Pobřeží slonoviny.

14:25 – Ligová fotbalová asociace nejpozději na přelomu února a března vypíše tendr na titulárního partnera nejvyšší soutěže. LFA v červnu vyprší smlouva s Fortunou, jejíž název nesou první a druhá liga. Zástupci asociace na tiskové konferenci před začátkem jarní části sezony uvedli, že registrují zájem nejen ze strany sázkových společností, ale i z jiných oblastí. Výsledky výběrového řízení by měly být známy nejpozději do dvou měsíců po jeho spuštění. Zhruba ve stejném čase by mělo být jasno o tom, kdo získá zbytková práva z "televizního" tendru, jehož hlavní část už byla uzavřena v listopadu.

14:01 – České fotbalové kluby, které se v minulé sezoně 2022/23 nedostaly do skupinové fáze evropských pohárů, se mohou těšit na výrazně více peněz než dříve. UEFA mezi ně v rámci takzvaných plateb solidarity rozdělí 5,204 milionu eur (zhruba 130 milionů korun), což je skoro dvojnásobek částky za předchozí ročník 2021/22. Každý z 13 klubů si přijde na 10 milionů korun, trojice Plzeň, Slavia a Slovácko, která si předloni na podzim vydělala účastí ve skupinové fázi, se příspěvek netýká. Na tiskové konferenci před startem jarní části sezony o tom informovala Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.

12:49 – PSG v sobotu nastoupí proti Lille a do duelu by měl zasáhnout i Kylian Mbappé. Útočník si z pohárového souboje s Brestem odnesl zraněný kotník a nemělo by jít o nic vážného, fotbalistovo jméno figuruje v nominaci.

12:10 – St. Pauli je dalším klubem, který pyká za prohřešky fanoušků. Příznivci druholigového německého celku se v podzimním derby proti Hamburku prezentovali pyrotechnikou, jejich klub to bude stát 104 250 eur.

10:06 – Dávid Hancko oficiálně spojil i další část kariéry s Feyenoordem. Slovenský obránce se již v prosinci dohodl na prodloužení smlouvy do června 2028, nyní došlo k podpisu kontraktu.

09:47 – Pořadatelé přípravného zápasu fotbalistů Miami v Hongkongu vrátí fanouškům polovinu vstupného. Oznámili to po vlně kritiky za to, že do nedělního utkání proti výběru místní ligy nenastoupil za americký celek hvězdný Argentinec Lionel Messi. "Když jsme zjistili, že Messi nebude hrát, chtěli jsme po vedení Interu Miami, ať ho alespoň vyzvou k tomu, aby všechno fanouškům vysvětlil. A on neudělal vůbec nic. To, že o tři dny později on i Luis Suárez hráli v Japonsku, byla jen další facka," uvedli pořadatelé. Více informací v článku.

09:14 – Česko se utkalo s Albánií o postup na EURO 2024 v nedávné kvalifikaci a oba celky na sebe narazí také v Lize národů. Armand Duka, prezident Albánské fotbalové asociace (FSHF), následně uvedl, že Česko je dokonce lepší než některé nároďáky z nejvyšší úrovně. "Je to vyrovnaná skupina, většina týmů v divizi B je na podobné úrovni a těžko si mezi nimi vybírat. Několik mužstev, jako třeba Česko s Anglií, je možná dokonce kvalitnějších než některé týmy v Lize A," uvedl. "Každopádně nejsem nadšený z toho, že budeme zase hrát s Českem. Ne snad ze sportovního hlediska, ale lepší by bylo poměřit síly s dalšími zeměmi a získat nové zkušenosti, klidně s Anglií. Ale takový je los, čeká nás opět cesta do Prahy a odveta v Tiraně, snad s podobným výsledkem jako v kvalifikaci o Euro."