Oslabený Dortmund těsně nestačil na Lipsko. Frankfurt rozstřílel favorita z Mnichova pěti góly

Frankfurt ve 14. kole Bundesligy doslova převálcoval mnichovský Bayern a zvítězil 5:1. Hesenský tým zatlačil hegemona německé nejvyšší soutěže již od úvodního hvizdu, což v kombinaci s hrubými chybami hostující obrany vyústilo hned ve tři góly v síti Manuela Neuera v průběhu prvního dějství. Orli urvali překvapivou výhru zejména zásluhou Juniora Dina Ebimbeho (23), jenž se trefil hned dvakrát. Dortmund šel už v 15. minutě zápasu s Lipskem do deseti po vyloučení Matse Hummelse (34), svému soupeři však nedaroval nic zadarmo. Nakonec ovšem stejně prohrál 2:3.

Orli hned od počátku podnikali na kluzkém trávníku nebezpečné nálety na branku favorita a hned ve čtvrté minutě skoro slavili. Při pěkném centru zprava propadl míč až na Dinu Ebimbeho, který však pouze nastřelil zasahujícího obránce. Matný Bayern však nadále jen sledoval aktivního soupeře a ve 12. minutě přišel trest. Fares Chaïbi nejprve napálil břevno a k odraženému míči se dostal Omar Marmoush, který se prosadil technicky těžkou střelou.

Ve 25. minutě pozlobil i Harry Kane, který z dobré pozice ve vápně těsně minul. Tohoto selhání Bavoři hořce litovali po půlhodině hry, kdy Dina Ebimbe jako tank pronikl do pokutového území a doslova procpal míč za Neuera. Hosté byli zralí na ručník o pár minut později, když se z protiútoku trefil ke vzdálenější tyči Hugo Larsson. Bayern před poločasem zdánlivě vrátil do hry střelou do šibenice Joshua Kimmich.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Favorit po pauze prakticky okamžitě zahrozil z velkého závaru, avšak ani jeden ze tří zakončujících fotbalistů míč do sítě Kevina Trappa nedostal. Frankfurt tak okamžitě trestal. Znovu chybující Dayot Upamecano lacině ztratil míč a Dina Ebimbe zakončil protiútok svým druhým gólem v zápase.

Zmar Bavorů korunoval Eric Maxim Choupo-Moting, který v 55. minutě z jednoznačné pozice mířil nad. Hororové odpoledne pro hosty završil Ansgar Knauff vstřelením pátého gólu, a to po skvělé Marmoushově práci. Thomas Tuchel následně poslal na hřiště opory týmu, nicméně dalšího zmírnění debaklu se již nedočkal.

Fotbalisté Heidenheimu zvítězili proti Darmstadtu 3:2. Utkání, ve kterém se proti sobě postavili nováčci soutěže, gólově otevřel Jan Schoppner, a domácí tak šli do šaten s náskokem. Po změně stran ovšem nastal obrat ve skóre, který započal přesným zásahem Tim Skarke, jenž je rodákem z Heidenheimu, kde i fotbalově začínal.

Ani jeho zásah ovšem nedostal domácí do kolen, kteří zásluhou dvou tref Patricka Mainky rozhodli o svém triumfu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Union Berlín se vyhoupl z posledního místa tabulky díky vítězství 3:1 nad Mönchengladbachem. Die Eisernen nastoupili proti Hříbatům ve velkém nasazení a ve 24. minutě se jim aktivita vyplatila, když vybojovali pokutový kop. Penaltu s přehledem proměnil Kevin Volland, pro něhož šlo teprve o druhou branku po návratu do Německa.

Na gól zkušeného útočníka ve druhé půli navázali jeho spoluhráči dalšími dvěma zásahy, a oslavili tak první výhru po více než čtyřech měsících. Tomáš Čvančara odehrál v dresu hostů 81 minut, Alex Král cestu k tříbodovému zisku svého celku sledoval jen z lavičky.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Fotbalisté Brém protrhli krátký střelecký půst a porazili na domácí půdě rozjetý Augsburg 2:0. K prvním bodům z posledních čtyř vzájemných zápasů nasměroval Werder ve 39. minutě stoper Niklas Stark, na nějž pak navázal nejdůležitější muž zeleno-bílé ofenzivy Marvin Ducksch. Jiří Pavlenka se ani po sérii neúspěchů v podání domácího celku nevrátil mezi tři tyče a zápas sledoval z lavičky. Stejný osud potkal i na druhé straně Tomáše Koubka.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Fotbalisté Wolfsburgu podlehli na vlastním hřišti Freiburgu 0:1. Během celého utkání byl lepším týmem domácí celek, který však své největší příležitosti nedokázal vměstnat mezi tři tyče. Nakonec se tak hrdinou hostů stal opět Michael Gregoritsch, jenž se prosadil za poslední tři soutěžní duely už popáté.

Vlci tak nedokázali zužitkovat dobrou domácí formu, naopak tým z Bádenska stále drží kontakt s týmy na pohárových pozicích. Český reprezentant působící v zeleno-bílém dresu Václav Černý sledoval utkání pouze z lavičky.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Z ideální příležitosti ke skórování se hosté radovali už po čtvrthodině, kdy jim rozhodčí dopřál pokutový kop. Ten byl ale nakonec na základě verdiktu videorozhodčího proměněn v přímý kop z hranice vápna, spolu s tím se ovšem zpřísnil trest pro faulujícího Hummelse, jenž byl vyloučen.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Početní převahy Býci poprvé využili zásluhou vlastního gólu Ramyho Bensebainiho, rozhodujícím se ale po následné přestřelce stal až zásah Yussufa Poulsena z nastavení druhé půle. Díky Dánově brance si hosté upevnili průběžnou čtvrtou příčku, na níž se právě BVB vzdálili na rozdíl čtyř bodů.

Tabulka Bundesligy