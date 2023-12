Německo žije příběhem youtubera. Hertha ho vzala do týmu, dal penaltu a pomohl k postupu

Ještě než nastoupil na hřiště, měli ho za pouhého youtubera, který se chtěl zviditelnit a publikum Hertu možná podezíralo z toho, že se jedná o reklamní tah. Pak ale influencer Nader El-Jindaoui (27) opravdu nastoupil na hřiště a ukázal, že je vynikající. Svému oblíbenému klubu dokonce pomohl i přesnou trefou k postupu do čtvrtfinále domácí pohárové soutěže.

Nader El-Jindaoui se stal v Německu známým díky videím na platformě YouTube, kde jeho kanál odebírá 1,75 milionu lidí. Na Instagramu ho sledují dva miliony lidí a na TikToku 2,6 milionu.

Byl to jeho vůbec první zápas v profesionálním fotbalu, doposud hrál nižší soutěže. Když v létě přestupoval do slavného berlínského klubu, počítalo se s ním do B-týmu, hrajícího čtvrtou nejvyšší německou soutěž. Jenže El-Jindaoui se o šanci pere velmi zdatně. Před šesti týdny mu Hertha dala šanci připojit se k "Áčku" a po tvrdé přípravě také příležitost ochutnat velký fotbal.

Penalta? Kopnu ji!

Poprvé se v druholigovém týmu objevil už minulou neděli při výhře Herty 5:1 nad Elversbergem. Celých 90 minut ale proseděl na lavičce. V osmifinále DFB pokalu proti Hamburgeru SV už ale jeho chvíle přišla. Běžela 80. minuta zápasu a berlínský klub doma prohrával 1:2.

El-Jindaoui naskočil na pravé křídlo a neztratil se. Neztrácel míče, pomáhal tvořit tlak a v poslední minutě druhé půle se se svými spoluhráči radoval z vyrovnání. Hamburk sice znovu odskočil, ale nakonec to byl právě on, kdo parádním pasem přes celou šíři hřiště založil akci vedoucí k dalšímu vyrovnání skóre – tentokrát na 3:3 v poslední minutě prodloužení.

To podstatné ještě mělo přijít. O postupu mezi osm nejlepších německých týmů musel rozhodnout penaltový rozstřel a jako třetí v pořadí si na straně Herty vzal míč právě El-Jindaoui. "Nejprve jsem chtěl vědět, kdo chce jít. Ale nehlásili se všichni. A tak jsem si řekl: 'Proč ne? Vezmu si to na starost'. Je to jen fotbal. Samozřejmě, ten tlak byl větší, ale nakonec je to jen fotbal," vyprávěl.

Novic nezaváhal, precizní střelou pod břevno udržel svůj tým ve hře a nakonec po zaváhání Hamburku a trefě Franka Reeseho mohl slavit. "Ať mi nikdo neříká, že ten kluk nemá kuráž. Prostě si vzal balón a šel. Sám se o to přihlásil, to bylo skvělé. Respekt za to," glosoval dramatické momenty trenér Pál Dardai.

"Ještě jsem si to neuvědomil. Budu potřebovat pár hodin, možná celou noc, abych tomu uvěřil. Bojoval jsem o to celý život," vyprávěl debutant v dresu Herty BSC, když v náručí se svou malou dcerkou Imani procházel po hřišti Olympijského stadionu. Ač se jednalo o střet dvou druholigových klubů, na tribunách bylo 55 tisíc fanoušků.

Jsem fotbalista

Nader El-Jindaoui začal hrát fotbal jako malý kluk v klubu Nord Wedding. Později prošel týmy Füchse Berlin, Tennis Borussia Berlin, Energie Cottbus a Chemnitz. Když mu však bylo 19 let, kvůli záchvatu epilepsie a sérii zranění způsobených léky na tuto nemoc, ho právě v Chemnitz propustili. A to aniž by si jedinkrát zahrál třetí ligu, ve které klub působil.

Od té doby hrál nižší soutěže, ale stále snil o velkém fotbalu. "Fotbal jsem hrál celý život. I když někteří lidé rádi říkají, že jsem se do Herty dostal kvůli tomu, že jsem známý… Ale já jsem fotbalista, jen na sociálních sítích sdílím kousky svého života," říká Nader El-Jindaoui: "Když si mě vygooglujete, je tam napsáno fotbalista. A tak to cítím."

Ještě není konec

Zda se dál udrží v kádru slavného berlínského klubu zatím není jasné a to i když první test dopadl na výbornou. "Když je s námi, trénuje jako o život. Dává do toho co může, všechna čest," chválí maďarský trenér rychlého křídelníka. Také ale dodává, že pokud se vyprázdní marodka, zřejmě se zase vrátí do "béčka," hrajícího čtvrtou nejvyšší Regionalligu Nordost, kde se mu v letošní sezoně docela daří: ve 13 zápasech vstřelil dva góly a na další tři nahrál. "Chtěl bych s ním dál spolupracovat, také ale musíme mít na paměti, že by neměl zabírat místo mladším hráčům," dodává Dardai.

El-Jindaoui si minimálně splnil sen. "Jsem kluk z Berlína a vzpomínku na to, jak jsem mohl hrát před těmito fanoušky, asi budu mít v paměti nadosmrti. Byla to ta nejlepší věc, jakou jsem kdy v životě zažil," vyznal se. Také ale doufá, že mise u týmu Herty nebude mít jepičí život: "Ještě jsem neskončil. Chci do toho šlápnout a tomuto týmu pomoci."

Hertha BSC se aktuálně nachází na 8. místě druhé Bundesligy se sedmibodovou ztrátou na pozice, znamenající postup mezi elitu. V DFB Pokalu je mezi osmi posledními týmy a soupeře se dozví 10. prosince.