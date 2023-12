Hoffenheim porazil Bochum a po čtyřech zápasech se dočkal výhry, Kadeřábek asistoval

Hoffenheim doma porazil ve 14. kole Bundesligy Bochum 3:1, čímž přerušil čtyřzápasové čekání na výhru. Jeden z klíčových momentů utkání nastal krátce po odehrané půlhodině, kdy zakončení Wouta Weghorsta (31) vyrazil brankář do vracejícího se obránce Erhana Mašoviče (25), od nějž míč zamířil do sítě. Gólových oslav se zúčastnil také Pavel Kadeřábek (31), jenž podruhé za sebou nastoupil v základní sestavě. Ještě do přestávky navíc český bek asistoval u vítězné trefy Andreje Kramariče (32), dlouholetá opora domácích se prosadila poprvé od konce září.

Na ofenzivní příležitost nemuseli diváci v PreZero Areně čekat dlouho, již ve třetí minutě se těsně před brankářem zjevil nizozemský útočník Weghorst, jehož technický pokus mezi nohy dokázal zlikvidovat Manuel Riemann. V 31. minutě přišla pro VfL krutá rána.

Holanďan se opět dokázal uvolnit a zakončit, vzájemný souboj i nyní vyhrál Riemann, jenže vracející se srbský bek Mašovič při snaze zachránit situaci skluzem naopak dopravil balon do sítě. Těsně před změnou stran propukl stadion opět v jásot, Kadeřábkův centr skončil u Kramariče a ten se prosadil ranou na bližší tyč.

Poněkud méně spokojený byl americký trenér italského původu Pellegrino Matarazzo v 65. minutě, kdy vinou zranění v oblasti třísel přišel o jednoho z nejnebezpečnějších hráčů svého týmu Weghorsta. Definitivně rozhodnuto mohlo být hned o pár desítek vteřin později, kdy se narýsovalo přečíslení dva na jednoho. Aktivní Marius Bülter se ale navzdory perspektivnějšímu postavení Ihlase Beboua sobecky rozhodl situaci řešit sám a svůj pokus mezi nohama Riemanna neprocpal.

Bebou se na listinu střelců nicméně i tak zapsal, jelikož čtvrt hodiny před závěrečným hvizdem agresivní hlavičkou předčil chabě bránícího Mašoviče. V 90. minutě dosáhli na gól útěchy také hosté, když Goncalo Paciencia nádherným volejem do šibenice obral domácího brankáře o čisté konto.

